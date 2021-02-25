Для транспортного маршрута Европа — Западный Китай в Татарстане выкупили свыше 156 га частной земли

В трассу «закопали» уже 25,7 млрд рублей

Под татарстанскую часть строящегося международного транспортного коридора Европа — Западный Китай у частных собственников было выкуплено 156,34 га земли, сообщил «Реальному времени» генеральный директор АО «Автострада» Рустам Хасанов.

Напомним, «Автострада» — дочерняя компания АО «СМП-Нефтегаз» экс-депутата Госдумы Фоата Комарова — является основным заказчиком-застройщиком платной скоростной магистрали Алексеевское — Альметьевск. Участок протяженностью 145 километров — один из отрезков упомянутого транспортного коридора, концепция строительства которого была принята еще в 2004 году. Это оптимальный путь с минимальным количеством стран-участниц и границ, который, как предполагается, будет способствовать развитию автопрома, гостиничного бизнеса, туризма, IT-технологий для логистики и созданию тысяч дополнительных рабочих мест, а также значительно сократит время доставки грузов.

Как уточнили нашему изданию в АО «Автострада», объем средств, которые компания инвестировала в реализацию данного проекта в 2006—2020 годах, уже составил более 25,7 млрд рублей.

Завершены инженерные изыскания, разработана проектная документация, и она прошла государственную экспертизу. Фото: admkamyshin.info

На текущий момент завершены инженерные изыскания, разработана проектная документация, и она прошла государственную экспертизу, подготовлен проект полосы отвода, выполнен комплекс мероприятий по подготовке территории для строительно-монтажных работ, и на определенных участках они ведутся. В том числе в ходе проекта идет оформление земельных участков: «Частные земли выкупаются, а государственные — арендуются».

Всего при реализации проекта было предпринято три случая выкупа земли: 85,5 га — у Харламова С.С. (по постановлению КМ РТ №943 от 17 ноября 2011 года),12,9 га — у Сабитова Г.Х (постановление КМ РТ №871 от 14 ноября 2014 года) и 57,9 га — у Геннадия Алякина, говорится в ответе на запрос «Реального времени».

Выкуп не всегда дается просто

Как ранее рассказывало «Реальное время», история с выкупом земли у предпринимателя Геннадия Алякина из татарстанского поселка Карабаш превратилась в трудноразрешимую задачу, над которой трудилось большое число экспертных организаций из Татарстана и Самары. За 4 года судебной тяжбы ИП, дважды прошедшему по кругу судебные инстанции, в итоге за 57,9 га присудили 2,3 млн рублей. Это немногим больше той суммы, которую ему предлагали изначально. Между тем цифры рыночной стоимости в ходе тяжбы назывались самые разные — от 1,5 до 66 млн рублей.

За 4 года судебной тяжбы ИП, дважды прошедшему по кругу судебные инстанции, в итоге за 57,9 га присудили 2,3 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Размеры компенсаций, выплаченных двум первым собственникам, в ответе АО «Автострада» не названы. Впрочем, гендиректор компании Рустам Хасанов отмечает, что земельные участки под проект при достижении согласия между собственниками и АО выкупаются по кадастровой стоимости. Если же договориться не удается, строитель автомагистрали обращается в госорганы с тем, чтобы они запустили процедуру изъятия земли для государственных и муниципальных нужд, как это предусмотрено главой VII.I Земельного кодекса РФ.

По словам Хасанова, так как земля изымается в пользу упомянутых органов и «после изъятия участки принимают форму государственной собственности», то и ущерб возмещается за счет бюджета. По-видимому, случай с Алякиным является исключением, так как в решении суда прямо говорится о том, что, согласно постановлению Кабинета министров РТ, возместить средства собственнику надлежит именно АО «Автострада».

Любовь Шебалова