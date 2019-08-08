Как Тихомиров «продался» Швецову — «Транспроект» перешел экс-главе Минтранса Татарстана

Владимир Швецов возвращается в дорожно-строительный бизнес, выкупив у экс-партнера Бориса Тихомирова 51 процент акций АО «Транспроект»

Основной бенефициар татарстанского проектного института АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров все-таки уходит из бизнеса. Накануне продажи своего главного детища «красный директор» распрощался с дочерней компанией АО «Транспроект», специализирующейся на проектировании объектов транспортной инфраструктуры. Как стало известно «Реальному времени», 51 процент акций приобретен экс-министром транспорта и дорожного хозяйства РТ Владимиром Швецовым. В его окружении полагают, что сам «КазГАП», скорее перейдет под контроль структур, близких к вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, нежели достанется приближенным «Ростеха».

«Подарок» Швецову, или Как Тихомиров продал 51 процент акций «Транспроекта»

Авторитетный проектировщик промышленных и гражданских объектов Борис Тихомиров начал распродавать активы проектно-строительного холдинга, объединенного вокруг АО «Казанский Гипронииавиапром». На этой неделе стало известно, что 73-летний патрон перестал контролировать специализированный проектный институт в области транспортных сооружений АО «Транспроект», уступив 51% акций своему давнему «другу», экс-министру транспорта и дорожного хозяйства РТ Владимиру Швецову.

Сам бенефициар подтвердил «Реальному времени», что вышел из капитала «Транспроекта» и перестал следить за деятельностью дочерней компании. «Транспроект» когда–то придумывался (создавался, — прим. ред.) «Гидропромом» (видимо, имел в виду советский институт «Гидрожилстройпроект», — прим. ред.)», — с явной неохотой и всевозможными оговорками рассказывал Борис Иванович об истории своего участия в развитии компании. Судя по его рассказу, еще в сложные 90-е годы он сумел перепрофилировать и направить деятельность института в русло дорожно-транспортного строительства, что в итоге спасло его от закрытия и полной ликвидации.

«Транспроект» сегодня — один из трех татарстанских проектных институтов после государственных «Татдорпроекта» и «Агротранспроекта» в нише дорожного строительства, доволен Борис Тихомиров (впрочем, каждый из них нацелен на госзаказы внутри республики, — прим. ред.). Почему спустя 20 лет Борис Тихомиров распрощался с дочерней компанией, он предпочел не раскрывать.

— Я просто подарил «Транспроект», — так он полушутя представил свершившуюся сделку по продаже актива.

В самой проектной компании нашему изданию подтвердили уход Тихомирова. Заметим, что «Транспроект» остается единственным частным институтом, который конкурирует с государственными «Татдорпроектом» и остальными.

«Я просто подарил «Транспроект», — так он представил свершившуюся сделку по продаже актива. Фото tatarstan.ru

Зачем Швецов раскручивал конкурента

Правда, смена собственников «Транспроекта» в официальных документах пока не отражена. Так, согласно данным ЕГРЮЛ, опубликованным 5 августа, 51 процент акций остается во владении Бориса Тихомирова. Однако в его окружении заверили, что сделка по продаже акций проектного института закрыта.

— «Транспроект» к Тихомирову больше не относится, — заявил его коллега и партнер проектного холдинга.

Собеседник издания добавил, что «подарок» был преподнесен Владимиру Александровичу Швецову, экс-министру дорожного хозяйства РТ и экс-замруководителя департамента строительства Москвы. После снятия с него в прошлом году обвинений в мошенничестве, он вернулся в дорожную сферу.

Сам Владимир Швецов подтвердил «Реальному времени», что выкупил бумаги «Транспроекта», но отказался раскрывать параметры сделки. До этого ему через фирму «Гармония», принадлежащую дочери Эллине Шайер, принадлежало 14% акций «Транспроекта». Один из партнеров Тихомирова утверждает, что стоимость сделки могла составить около 50 млн рублей, исходя из размеров чистой прибыли компании в прошлом году в размере 12,8 млн рублей.

С другой стороны, не исключено, что сделка действительно могла быть символической. В последние 2 года Швецов параллельно с «Транспроектом» раскручивал конкурирующую фирму ООО «СПК «Транспроект» (ее владельцем значится его партнер Евгений Редюков). Та наступала «на пятки» гранду дорожного проектирования на тендерах. Так, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СПК «Транспроект», созданное в 2017 году, сумело набрать за два последующих года портфель из госконтрактов на 138,7 млн рублей. Причем, крупным его заказчиком является дальневосточное ФКП Упрдор «Лена» (23,4 млн рублей), татарстанский ГКУ «Главтатдортранс» (16,5 млн рублей) и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (16.5 млн рублей).

Но если проследить динамику госконтрактов головного «Транспроекта», то с трудом верится, что Борис Тихомиров мог отдать дочернюю компанию за бесценок. К моменту сделки «Транспроект» достиг пика. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году компания выиграла гостендеры на 360,6 млн рублей, а в этом — на 239,4 млн рублей. Среди ее заказчиков предпочтения другие: с ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» заключено контрактов на 137,9 млн рублей, с татарстанским «Главтатдортрансом» на 24,9 млн.

По мнению источников, Владимир Швецов может объединить обе компании в единую структуру. В его окружении полагают, что сам «КазГАП», скорее перейдет под контроль структур, близких к вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину, нежели достанется приближенным «Ростеха».

11 июля управляющая компания «Аэропорт Южно-Сахалинск», контролирующая деятельность всех воздушных портов Сахалина, выбрала «Транспроект» в качестве победителя тендера. Фото Tyurina yu / wikipedia.org

Вперед, в сахалинское пекло

Решающим козырем Швецова в приобретении «Транспроекта» явился его ответный «подарок» в качестве сахалинского контракта ценой в 22,7 млн рублей. 11 июля управляющая компания «Аэропорт Южно-Сахалинск», контролирующая деятельность всех воздушных портов Сахалина, выбрала «Транспроект» в качестве победителя тендера. «Транспроект» выиграл право на выполнение функции технического заказчика в реконструкции головного аэропорта стоимостью 2,8 млрд рублей. Фактически, казанцы взяли на себя роль технического «ревизора» большой сахалинской стройки. В тендере участвовали пять российских компаний: сахалинский «Трансстрой-тест», московские «Доринжириниринг», «Прогресс-строй» и питерская «Грейхаус». «Транспроект» переиграл их, сделав самое низкое ценовое предложение. При стартовой максимальной цене в 30,2 млн рублей казанцы согласились контролировать процесс строительства за 22,7 млн рублей.

Сам Владимир Швецов подтвердил «Реальному времени», что тендер был выигран при его непосредственном участии.

— «Транспроект» давно работает на Дальнем Востоке, поэтому в этой победе нет ничего удивительного, — прокомментировал гендиректор компании Андрей Григорьев.

Он напомнил, что среди выполненных работ — проект по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск — Оха», участков трассы М-6 «Лена» от Невера до Якутска. Для выполнения функций техзаказчика организация должна быть участником строительного СРО, чем может похвастать не каждый проектировщик.

Но здесь казанцам придется лезть в пекло, вступив в противостояние с многочисленными подрядчиками сахалинского аэропорта, которые стремятся провести завышенные сметы расходов на строительство, считают их предшественники. Именно по этой причине «Сахалин-Инжиниринг» вынужден был отказаться от контрольных функций, расторгнув договор с заказчиком. По версии главы «Сахалин-Инжиниринга» Романа Альперовича, его компания не собиралась добровольно выходить из проекта, но и переломить политику подрядчиков не могла.

Ответственность техзаказчика велика: оплата СМР поступает после того, как техзаказчик и заказчик подпишут акты о выполнении работ подрядчиками. «У заказчика традиционно претензий к «Мехколонне» не было, но так же традиционно они возникли у «Инжиниринга». Подрядчик переписал отчет, сумма работ снизилась до 88 млн, но и тогда техзаказчик не обнаружил на стройплощадке выполненных работ на эту сумму. Переписали еще раз, рассчитывая получить 48 миллионов, но и здесь у «Сахалин-Инжиниринга» возникли вопросы: мол, и на 48 млн работы не выполнены, а значит финансированием обеспечены быть не могут», — объясняли местные СМИ уход «Сахалин-Инжиниринга» со стройки. Сам Роман Альперович передал через своего помощника «удачи!» «Транспроекту».

По версии главы «Сахалин-Инжирининг» Романа Альперовича, его компания не собиралась добровольно выходить из проекта, но и переломить политику подрядчиков не могла. Фото sakhalin.info

Масштабная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинска была объявлена в 2018 году. Генеральным подрядчиком было выбрано АО «Труд». На первом этапе, который завершится осенью 2020 года, ей предстоит построить новую взлетно-посадочную полосу, водосточно-дренажную систему, рулежную и патрульную дорожки, установить ограждение аэродрома, модернизировать метеорологическое оборудование, защиту от птиц и очистные сооружения. Второй этап будет включать реконструкцию перрона с устройством четырех универсальных мест стоянки судов, обустройство площадки для обработки лайнеров противообледенительной жидкостью, создание модульной газовой котельной и многое другое. Все работы должны быть завершены в 2021 году. Контролировать процесс в течение трех лет строительства предстоит казанскому «Транспроекту».

От чего далеки в бизнесе

Сам Владимир Швецов настроен больше участвовать в тендерах на Дальнем Востоке, как заявил он в разговоре с «Реальным временем». «Почему потянуло на Сахалин? Это же так далеко?» — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у Бориса Тихомирова.

— Ну разве в мире есть что-то далекое? Некоторые люди далеки совсем от другого — от таких нравственных понятий, как совесть, гражданский долг, — рассуждал в разговоре с «Реальным временем» Борис Иванович. — То, ради чего Александр Матросов бросался на амбразуру, а Карбышев замерзал под ледяной струей. Сейчас появилось больше соблазнов, можно воровать, при определенных условиях это дело никем не пресекается. Но это длинный разговор, и вашему поколению этого не понять. Вы из другого теста, — поставил Тихомиров точку в разговоре.