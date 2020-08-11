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АО СМП-Нефтегаз

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Общая информация

Компания «СМП-Нефтегаз» берет свое начало в 1991 году, с момента создания кооператива по строительству щебеночных дорог к объектам нефтедобычи. В феврале 1991 года было зарегистрировано ООО «СМП-91».В 1996 году СМП было передано Сарапалинское нефтяное месторождение в Заинском районе, позже — Нижне-Уратьминское месторождение в том же районе.В 2008 году в состав группы компаний «СМП» вошла малая нефтяная компания «Трансойл», которая разрабатывала Байданкинское месторождение в Нижнекамском районе и Урганчинское — в Новошешминском.

Руководитель — Камаров Альберт Шавкатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423461, РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
  • Телефон: (8553) 39-43-00
  • Email: general@smpneftegaz.ru
  • Сайт: www.smpneftegaz.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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