АО СМП-Нефтегаз

Общая информация

Компания «СМП-Нефтегаз» берет свое начало в 1991 году, с момента создания кооператива по строительству щебеночных дорог к объектам нефтедобычи. В феврале 1991 года было зарегистрировано ООО «СМП-91».В 1996 году СМП было передано Сарапалинское нефтяное месторождение в Заинском районе, позже — Нижне-Уратьминское месторождение в том же районе.В 2008 году в состав группы компаний «СМП» вошла малая нефтяная компания «Трансойл», которая разрабатывала Байданкинское месторождение в Нижнекамском районе и Урганчинское — в Новошешминском.

Руководитель — Камаров Альберт Шавкатович

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