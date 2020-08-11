АО СМП-Нефтегаз
Общая информация
Компания «СМП-Нефтегаз» берет свое начало в 1991 году, с момента создания кооператива по строительству щебеночных дорог к объектам нефтедобычи. В феврале 1991 года было зарегистрировано ООО «СМП-91».В 1996 году СМП было передано Сарапалинское нефтяное месторождение в Заинском районе, позже — Нижне-Уратьминское месторождение в том же районе.В 2008 году в состав группы компаний «СМП» вошла малая нефтяная компания «Трансойл», которая разрабатывала Байданкинское месторождение в Нижнекамском районе и Урганчинское — в Новошешминском.
Руководитель — Камаров Альберт Шавкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423461, РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
- Телефон: (8553) 39-43-00
- Email: general@smpneftegaz.ru
- Сайт: www.smpneftegaz.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020