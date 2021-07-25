Видео недели: возрожденный храм в Казани, открытие Олимпиады, рэп в исполнении Слуцкого

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Фото: Василий Иванов





Открытие Олимпиады — при пустых трибунах

Внимание миллионов зрителей во всем мире 23 июля было приковано к торжественному открытию Олимпиады-2020 в Токио. Напомним, пандемия не позволила провести ее в прошлом году и главное спортивное событие планеты пришлось перенести.

Впервые в истории Игр церемония открытия прошла при практически пустых трибунах. На Национальный стадион из-за пандемии допустили всего 950 человек — официальных лиц, представителей делегаций и спонсоров Игр, и ни одного из местных жителей.

Это четвертые Игры, которые пройдут в Японии: впервые летнюю Олимпиаду принял Токио в 1964 году, а потом были две зимние — Саппоро в 1972-м и Нагано в 1998-м. Состязания в 33 видах спорта по 50 дисциплинам, в которых примут участие свыше 15 тысяч спортсменов, продлятся до 8 августа. Знаменосцем российской олимпийской команды на шествии спортсменов стал игрок казанского волейбольного «Зенита» Максим Михайлов.

Рэп от Слуцкого

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вновь взорвал соцсети. Поводом для тысяч лайков и восторженных комментариев стал видеоклип, в котором Слуцкий читает рэп о своей команде на мотив известного трека СуперАлисы «Татарстан супергуд» — на русском, английском и татарском языках. В клипе снялись и футболисты команды (все фамилии которых перечисляет тренер) — они танцуют в экстрим-парке «Урам», едут в кабриолете по мосту «Миллениум», играют в футбол на «Ак Барс Арене», а после того как добродушная эбийка угощает их чак-чаком, щеголяют в национальной татарской одежде.

Клип, своеобразный тизер «Рубина» на сезон, быстро разлетелся по соцсетям и телеграм-каналам. Чувство юмора Слуцкого и его готовность к экспериментам вновь сослужили хорошую службу клубу.

Мертвая рыба на Среднем Кабане

Жители Казани выложили в соцсети видео, снятое на озере Средний Кабан. Они подозревают, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы. «В траве можно далеко разглядеть, что там рыба, а не листья. И это безобразие. По всей траве, по всей тине — везде одна дохлая рыба», — говорит автор видео, добавив, что возле озера стоит ужасная вонь.

Православная святыня обрела новый дом

Знаковое событие в мире православия произошло в середине недели в Казани — в день почитания Казанской иконы Божией Матери. В этот день в 1579 году именно здесь был обретен образ Богородицы. Торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сама святыня давно утрачена, но чудотворный Ватиканский список с нее, доселе хранившийся в Богоявленском соборе, с большим Крестным ходом перенесли из собора кремля в новый храм, где он теперь и будет находиться. Наблюдать за литургией можно было с экранов двух больших мониторов во дворе Богородицкого монастыря или по видеотрансляции, которую организовал телеканал ТНВ.

Остались без крыши над головой

В Лениногорске на этой неделе сильный порыв ветра снес крыши спорткомплекса и сельского дома культуры. Сила ветра составила 22 м/с, а площадь сорванной крыши спорткомплекса — порядка 70 кв. метров. В здании спорткомплекса находился один охранник, а в доме культуры людей не было. В результате происшествия никто не пострадал.

К МКС добавят «Науку»

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустили на днях с Байконура. Научную лабораторию к МКС доставит ракета «Протон-М». Модуль успешно вышел на орбиту, а его полет к космической станции продлится 8 дней. За стартом ракеты можно было наблюдать в онлайн-трансляции, которую вел «Роскосмос».

Кстати, строить научный модуль начали аж в 1995 году — он должен был стать наземным дублером первого модуля МКС — «Заря», но его переоборудовали в полноценный летный модуль. Сейчас на МКС действуют пять российских модулей. «Наука» должна пристыковаться к станции 29 июля.

Миллиардер в космосе

Очередной американский миллиардер отправился на собственном корабле в суборбитальный полет. Основатель Amazon Джефф Безос, самый богатый человек мира, на ракете New Shepard решил прикоснуться к космосу вместе с братом Марком, 82-летней участницей программы подготовки астронавтов летчицей Уолли Фанк и своим коммерческим клиентом Оливером Дэменом, которому всего 18 лет. Таким образом, Уолли стала самым возрастным участником полета, который когда-либо отправлялся в космос, а Оливер — самым юным.

Полет приурочили к 52-й годовщине первой высадки на Луну астронавтов корабля «Аполлон-11». Полет корабля Безоса длился чуть больше 10 минут и прошел над линией Кармана, которую называют началом космоса, на высоте примерно 105 км, что на 13 миль выше уровня, на который поднялся его предшественник и коммерческий конкурент Ричард Брэнсон.

Китай утопает в дождях

Сильнейшие ливни обрушились на этой неделе на Центральный Китай. Особенно сильно пострадала столица области — город Чжэнчжоу. Дожди обрушились на город 17 июля. За 3 дня в Чжэнчжоу выпало более 617 миллиметров осадков при годовой норме в 640 миллиметров. В провинции Хэнань стихия не только разрушила здания и коммуникации, но и унесла жизни 33 человек. В зоне бедствия оказались более 3 млн человек в 103 районах этой провинции.

Мэтт Дэймон против Адама Дайвера в рыцарской дуэли

Кинокомпания 20th Century Studios на своем youtube-канале представила первый трейлер нового фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль». В основу исторической драмы положена книга Эрика Джеггера «Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции», которая рассказывает о событиях 1386 года.

В главных ролях — Адам Драйвер, Мэтт Дэймон и Джоди Комер. Короля Франции Карла VI сыграл Бен Аффлек. По сценарию, нормандец Жан де Карруж (Мэтт Дэймон) возвращается из военного похода и узнает, что его жену изнасиловал рыцарь Жак Ле Гри (Адам Драйвер). Решить исход противостояния должна дуэль. На экраны российских кинотеатров лента выйдет 14 октября.