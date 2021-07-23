Чего ожидать от новой пенсионной реформы в России?

Фото: Дмитрий Резнов

В России грядет очередная пенсионная реформа, подготовленная Центробанком и ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ). По замыслу идеологов, она должна стимулировать население активнее участвовать в накоплении будущей пенсии. Новая концепция предполагает, что накопительная часть выплаты трансформируется в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), которое дополнит уже существующий аналогичный механизм. Предполагается, что застрахованные россияне смогут распоряжаться пенсионными накоплениями, в отличие от действующей системы, где этими средствами распоряжается государственная управляющая компания ВЭБа или выбранный пенсионером НПФ. Нюансы новой реформы пенсий разбирает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.



Суть новой реформы — от ИПК к ГПП, а потом в НПО

История реформ в постсоветской России не такая длинная, но уникальная, так как мы умудрились сделать гибрид из нескольких подходов в решении так называемого пенсионного кризиса. Этот термин уже давно циркулирует в экономической среде, так как весь мир сталкивается с похожими вызовами и достаточно продолжительное время, чтобы сформировать подходы. Давайте посмотрим, что предлагается сделать в России и как это коррелирует с учебниками по экономике.

Если сформулировать коротко — на высокий уровень выплат у государства средств нет, на достойную пенсию придется копить самостоятельно. И, судя по всему, государство разрешит людям распоряжаться этими средствами, как собственными.

В планах ЦБ трансформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) таким образом, чтобы люди могли ощутить данные средства как свою собственность, которую они могут использовать в рамках пенсионных выплат при наступлении пенсионного возраста.

Количество работающих сейчас людей не способно содержать всех пенсионеров. Фото: Максим Платонов

Для информации, сейчас у нас действуют две системы:

ОПС — запущена в 2002 году, пенсия формируется за счет средств Пенсионного фонда России (ПФР), в который работодатель перечисляет страховые взносы за работника. Размер взносов составляет 22% от зарплаты. До 2015 года часть средств (6%) перечислялись в накопительную систему, при наличии заявления от гражданина. В 2015 году был введен знаменитый мораторий на перечисление средств в накопительную систему и все 22% идут в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам. Если смотреть на эту систему, то видно, что ей всегда нужны новые вливания, она очень похожа на пирамиду (особенно в ее российском виде), или увеличение пенсионного возраста, чтобы в системе были средства. По сути, мораторий уже ввели, пенсионный возраст повысили. Дальше двигаться некуда — либо повышать размер страховых взносов, либо делать транши из бюджета. Оба варианта нереальны — бизнес уйдет в серые схемы оплаты труда, а бюджет у нас не резиновый и не потянет закрывание ежегодного дефицита ПФР. Например, дефицит в 2021 году составит порядка 495 миллиардов рублей. Количество работающих сейчас людей не способно содержать всех пенсионеров. Демография и медицина — основные причины такой ситуации, не только у нас, а вообще в мире.

НПО — дополнительная система пенсионного обеспечения. Здесь уже работа ведется через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Эта система появилась в 2002 году в результате первой по настоящему прорывной пенсионной реформы, которая взяла за основу лучшие мировые наработки и была сделана строго по «учебнику». Гражданин имеет возможность выбрать необходимую пенсионную программу, заключить договор с НПФ и формировать накопления, как дополнение к государственным выплатам. Но с 2010 года эта система перестала работать по изначальной схеме по ряду причин. В том числе из-за недобросовестных НПФ, которые дискредитировали систему своим поведением, — они, как правило, входили в банковские группы и выступали как источник фондирования для этих банков. На ум приходит небезызвестный господин Мотылев, который владел пятью банками и 12 НПФ и устроил такой фантастический круговорот денег, финансируя свои девелоперские и другие проекты деньгами банков и НПФ. Итог печален — банки лишены лицензии, НПФ разорились, ЦБ выделил колоссальные средства на спасение этой группы. Люди с опаской смотрят на НПФ и правильно делают, пока процветают такие как Мотылев.

Накопления можно будет передавать по наследству



По планам накопительная часть будет принадлежать человеку, а не государству и право распоряжения этими средствами наступит не только после выхода на пенсию, но и в трудных жизненных ситуациях. Точного списка пока нет, он в работе. На ум приходят проблемы со здоровьем и подобного рода ситуации. Помимо этого, накопления можно будет передавать по наследству.

В 2015 году был введен знаменитый мораторий на перечисление средств в накопительную систему и все 22% идут в ПФР на выплаты нынешним пенсионерам. Фото: tvc.ru

Вообще, с 2016 года государство не могло никак решить, что делать с накопительной системой, так как схема, введенная в 2002 году, уже не работала, в 2015 году был введен мораторий, и вся наша отличная реформа 2002 года превратилась в некую конструкцию на бумаге — вроде все есть, но не работает. Начались всяческие добавления, делающие систему гибридной, по сути.

Например, шла речь о введении системы Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагалось, что те 6% могут направляться в НПФ, а после завершения трудовой жизни, пенсионер будет получать дополнительные выплаты к своей базовой государственной пенсии. Планировалось, что система будет работать в режиме так называемой автоподписки — то есть все люди были участниками ИПК по определению. Систему не ввели в итоге, вместо этого подняли пенсионный возраст, продлив агонию распределительной системы ОПС.

В 2019 году проект ИПК переименовали в Гарантированный пенсионный план. Параметры накопительной системы остались неизменными, добавив добровольность подключения к программе. По совету ЦБ и Минфина были введены так называемые индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) — долгосрочные инвестиции на срок от 10 лет. Это было сделано с прицелом стимулировать граждан вкладываться надолго и самим формировать свой будущий доход. Давались и налоговые вычеты — после 10 лет человек мог получить вычет на ежемесячно вносимую сумму через работодателя (но не более 6%) или на самостоятельно вносимые суммы (но не более 120 тысяч рублей в год).

Преимуществом новой системы будет наличие уже сформированного капитала, который передается из системы обязательного пенсионного страхования. Фото: mosreg.ru

«Нас подводят к мысли, что человек должен сам заботиться о своей пенсии»

Минфин собирается внести в правительство закон о новой добровольной накопительной системе 15 декабря 2021 года. С учетом того, что начали обновлять систему НПО, будет правильным ожидать, что новая система будет продолжением ИПК и ГПП. Преимуществом новой системы будет наличие уже сформированного капитала, который передается из системы обязательного пенсионного страхования, плюс будут предусмотрены гарантии по примеру работы системы страхования вкладов от АСВ. По сути, НПФ будут предлагать еще один продукт в своей линейке, и наверняка большинство людей выберут этот наименее рисковый продукт. Единственное что настораживает — неужели мы полностью собираемся отказаться от ОПС? Если так, то это будет очень радикальный шаг, но строго по самым свежим экономическим учебникам. Будет интересно понаблюдать за развитием ситуации.

В заключение, хотелось отметить, что наша система ОПС может гарантировать выплату средней пенсии только на уровне 12—13 тысяч рублей в месяц. На большее у ПФР нет средств и взять негде (это дорого и политически невыгодно властям). Нас подводят к мысли, что человек должен сам заботиться о своей пенсии и формировать накопления за счет использования по максимуму тех выделенных для этого 6%. Но, учитывая, инертность нашего населения и повальную финансовую неграмотность, мы опять скатимся к единой государственной управляющей компании (какой был ВЭБ в предыдущих итерациях накопительной системы), в которую по умолчанию направляли свои средства граждане, которые ничему не верят, не хотят изучать и погружаться в детали. Бичом нашего общества является инфантилизм (советское наследие, по сути — так как ожидали всего от государства). В итоге, их доход от ВЭБ был ничтожен — на уровне 3-4% годовых. Поживем, увидим.

Артур Сафиулин