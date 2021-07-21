Голландцы предлагают РФС убрать лимит на легионеров и снизить зарплаты футболистам. А раньше нельзя было?

Hypercube учит футбольных чиновников тому, о чем российские болельщики говорили годами

В начале июля РФС выступил с анонсированием давно назревших перемен в отечественном футболе. Реформы чемпионата были представлены совместно с голландской компанией Hypercube, которая на протяжении трех месяцев разрабатывала концепции изменений. Однако, помимо новых систем проведения чемпионата, голландцы уже заявили, что российской лиге следует убирать лимит на легионеров и прекратить платить огромные деньги иностранцам и отечественным футболистам. Другой вопрос, прислушаются ли в России — как на уровне футбольных чиновников, так и на уровне повыше? Спортивная редакция «Реального времени» приводит основные тезисы голландских аналитиков и объясняет, почему пора убирать все ограничения на конкуренцию в РПЛ, прекращать платить баснословные деньги футболистам только из-за их паспортов и как можно играть чемпионат в несколько этапов.

Решительность РФС по реформам подкупает, но это надо было делать 10 лет назад

«Ты и обильный, ты и могучий, ты и бессильный российский футбол» — перефразируя Некрасова, такую характеристику можно дать уровню нашего чемпионата. Сборная снова выступила на Евро неудачно, а российские клубы катастрофически провели сезоны в ерокубках. Да и на стадионах болельщиков немного.

Неудачи стали хроническими, поэтому неудивительно, что в РФС задумались о переменах в чемпионате. Другое дело, почему так затянули с этим вопросом? Как минимум еще после прошлого Евро-2016 во Франции, когда наша сборная провалилась с не меньшим треском, уже стоило задуматься об уменьшении зарплат и искоренении лимита на легионеров. А еще лучше — после провального чемпионата Европы в Польше и Украине 2012 года.

Амбициозное настроение чиновников покончить с проблемами в российском футболе и тот факт, что для решения этой задачи обратились к именитой европейской компании, подкупает. Но идеи, которые были представлены футбольным союзом, пока смутно ложатся в головы болельщиков. Давайте попробуем разобраться, что предлагается.

Фрагмент материалов к конференции РФС. Исчтоник: rfs.ru

Быть отмене лимита или не быть? Вот в чем вопрос!

Один из главных выводов, к которому пришли голландские аналитики в процессе трехмесячной работы: РПЛ необходима отмена лимита на легионеров.

Сейчас система лимита подразумевает следующее.

Клуб имеет право заявить на сезон 25 игроков, из них не более восьми иностранных футболистов. При этом количество зарубежных игроков в заявке на матч котируется без ограничений. Безусловно, этот формат лучше, чем «6+5», работавший недавно, который хоть и предполагал стабильное нахождение 5 футболистов на поле с российским паспортом, но позволял покупать безмерное количество иностранцев. То есть, условно, можно иметь в команде средних российских футболистов (а других у нас и нет), выпускать их в составе, но при этом компенсировать класс команды дорогими иностранцами в огромном количестве.

Понятное дело, что богатые клубы, как «Зенит», активно пользовались этим преимуществом, скупая игроков за десятки миллионов евро. Как пример: Малком, перешедший из «Барселоны» за 40 миллионов евро, Барриос из «Боки Хуниорс» — за 20 миллионов, Дуглас Сантос из «Гамбурга» — за 12 миллионов. Голландцы очевидно не поняли таких сумм для иностранцев и предлагают снизить расходы.

В Hypercube предлагают действовать радикально: убрать лимит на легионеров полностью, чтобы клубы могли формировать состав с наибольшим для себя комфортом. С одной стороны, это однозначно разгрузит зарплатные ведомости, поскольку клубы не будут обременены необходимостью платить завышенные зарплаты посредственным россиянам только из-за их паспортов.

В Hypercube предлагают действовать радикально: убрать лимит на легионеров полностью, чтобы клубы могли формировать состав с наибольшим для себя комфортом. Фото: Александр Федеров / sport-express.ru

С другой стороны, есть лагерь скептиков, которые задаются вопросом, как это отразится на отечественном футболе, если в командах будут сплошь иностранцы? Даже в Англии есть свой лимит на легионеров, который в ближайшее десятилетие отменять вряд ли будут. Более того, его даже хотят ужесточить.

Шумиха, которая началась после матча «Арсенал — Кристал Пэлас» в 2004 году (на поле не оказалось ни одного британца), спровоцировала введение лимита. Сейчас он составляет 17 иностранцев и 8 британцев в составе команды. Один нюанс — иностранцы там должны быть заиграны за свои сборные, что автоматически повышает уровень легионеров в лиге.

Один из вариантов от голландских аналитиков сохранить баланс и не допустить иностранное засилье команд РПЛ — ввести так называемый «налог на роскошь» для тех, кто желает заявить иностранцев. То есть командам все равно придется заигрывать россиян, дабы не платить огромные «налоги».

Если отмену лимита в РПЛ все-таки примут, то будет интересно посмотреть, как это отразится на формированиях составов российских клубов и настроениях болельщиков сборной.

В начале июля РФС выступил с анонсированием давно назревших перемен в отечественном футболе. Фото: rfs.ru

С отменой лимита российские игроки, наконец, выйдут из зоны комфорта

Как уже было сказано выше, с отменой лимита клубы смогут выдохнуть. Командам не нужно будет платить колоссальные деньги российским игрокам просто, чтобы они были, а не из-за полезности на поле.

Очевидно, что из-за искусственного занижения количества иностранцев на поле сегодня клубам приходится искать резервы на внутреннем рынке. Именно дефицит российских игроков, имеющих хоть какой-нибудь набор игровых навыков, и спровоцировал рост зарплат у отечественных футболистов.

«Паспортисты» — именно такое название получили эти игроки, получавшие миллионы евро только из-за наличия бордового паспорта с двуглавым орлом на корочке. Как следствие — футболисты получали огромные контракты, будучи неокрепшими молодыми талантами, останавливались в развитии и не желали покидать денежное болотце под названием РПЛ.

А зачем ехать в Европу, где нужно пахать, выгрызать себе место в составе, играть на высоких скоростях и при этом еще терять в зарплате? Естественно, что с введением лимита на легионеров мы потеряли целые поколения футболистов, которые могли бы уехать в Испанию, Англию или даже пусть в ту же самую Голландию, как это было в безденежные 90-е. Именно тогда появлялись Карпины, Мостовые, Смертины и Канчельскисы.



Как показал Евро-2020, одной из причин плохого результата является бесхитростная и прямолинейная игра, которая, очевидно, не позволяет конкурировать на равных с такими сборными, как Бельгия или же Дания.

Да, очевидно, в европейских чемпионатах нужно будет конкурировать с остальными «приезжими», ежедневно доказывая свое нахождение в составе, пусть зарплата будет вдвое, а то и втрое меньше, чем здесь. Сейчас же почти все основные футболисты сборной играют в РПЛ, за исключением пары-тройки игроков.

Отмена лимита позволит клубам предлагать средние рыночные контракты, соответствующие реальному уровню российских игроков. Как показал чемпионат Европы, сегодня он неконкурентоспособен. Логично, что и зарплаты должны быть соответствующими.



Как показал Евро-2020, одной из причин плохого результата является бесхитростная и прямолинейная игра, которая очевидно не позволяет конкурировать на равных с такими сборными, как Бельгия или же Дания. Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Увеличение чемпионата до 18 команд, разделение на 3 этапа и возврат к разделению сезона «весна — осень»

Помимо волевых решений по отмене ограничений и последующему снижению зарплат футболистам, Hypercube предлагает и четыре варианта перестройки самой структуры российского чемпионата.

Первый вариант изменения РПЛ под кодовым названием «Земля 18» не сильно отличается от той системы, которую мы имеем на данный момент. Разве что команд в чемпионате будет не 16, а 18. Подобное расширение уже давно рассматривается и дискутируется РФС. Чиновники стараются равняться на топ-чемпионаты Англии, Германии, Италии, где количество команд в турнире составляет минимум 18.



Однако в ситуации с РПЛ есть один важный нюанс. В России нет столько команд, готовых дать финансовые гарантии лиге. Еще свеж в памяти пример «Тамбова», который заходил в лигу без стадиона и финансовых гарантий, а доигрывал чемпионат молодежным составом на чужих полях. Сегодня у нас есть опасность повторить историю с ФК «Нижний Новогород», на котором на момент входа в РПЛ висит долгов на 120 миллионов.



Послабления нижегородцам понятны — город в этом году отмечает свое 800-летие. А вот «Оренбург» стал жертвой новой осторожной политики РФС. Как в той старой поговорке: «обжегшись на молоке, на воду дуют». Став вторым в ФНЛ, «Оренбург» оказался не допущен в Премьер-лигу из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.



Помимо увеличения количества команд, реформа предполагает второй этап, где команды борются за места в еврокубках. Верхние места — за Лигу чемпионов, средние — за Лигу конференций.

Нечто похоже предполагает и второй вариант реформы голландцев «Марс 16». Только здесь уже предлагаются три этапа. Клубы играют 30 матчей, а после распределения мест (1—4-е места, 5—12-е места и 13—16-е места) играют между собой.

Только здесь уже предлагаются три этапа. Клубы играют 30 матчей, а после распределения мест (1—4-е места, 5—12-е места и 13—16-е места) играют между собой. Еще один вариант «Юпитер 16» предлагает разбить сезон на две части, сделав по сути плей-офф, как в хоккее.

предлагает разбить сезон на две части, сделав по сути плей-офф, как в хоккее. А последний вариант предлагает увеличить число команд до 20 и соответственно число игр.

Довольно сомнительное мероприятие, учитывая, что у нас и так большой дефицит топовых игр, а если еще и растягивать лигу в количественном эквиваленте вместо того, чтобы улучшать в качественном.

Так или иначе во всех вариантах есть свои нюансы, которые России не подходят. Голландцам, возможно, стоило лучше изучить не только российский футбол, но и российскую экономическую действительность, а также особенности менталитета.

Впрочем, главные и по-настоящему полезные выводы компания Hypercube все же сделала. Вопрос в другом — прислушаются ли в России к таким неприятным выводам.