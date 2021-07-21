Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 20 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 19 июля 2021 года.

Как поживает наш портфель?

+ Moderna : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 313,59 доллара за акцию (примерно 23 362 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы три акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 158,68 доллара на акцию (+102,5%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 11 697 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 70 086 рублей. Плюс 35 091 рубль или 100,3% .

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 313,59 доллара за акцию (примерно 23 362 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы три акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 158,68 доллара на акцию (+102,5%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 11 697 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет . + AMD: на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 86,58 доллара за акцию (примерно 6 450 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,07 доллара на акцию (+2,45%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 82 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 32 250 рублей. Плюс 410 рублей или 1,3%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 86,58 доллара за акцию (примерно 6 450 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,07 доллара на акцию (+2,45%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 82 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 751,19 доллара за акцию (примерно 55 963 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 202,61 доллара на акцию (+37%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 14 628 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 55 963 рубля. Плюс 14 628 рублей или 35,4%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 751,19 доллара за акцию (примерно 55 963 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 202,61 доллара на акцию (+37%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 14 628 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 555,09 доллара за акцию (примерно 41 354 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,63 доллара на акцию (+4,05%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 158 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 41 354 рубля. Плюс 1 158 рублей или 2,9%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 555,09 доллара за акцию (примерно 41 354 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,63 доллара на акцию (+4,05%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 158 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет — Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 21,54 доллара за акцию (примерно 1 604,73 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,36 доллара на акцию (-9,87%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 195,27 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 16 047,3 рубля. Минус 1 952,7 рубля или 10,85%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 21,54 доллара за акцию (примерно 1 604,73 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 2,36 доллара на акцию (-9,87%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 195,27 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 3 997 рублей за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 706,5 рубля на акцию (-15,02%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 19 985 рублей. Минус 3 532,5 рубля или 15,02%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 3 997 рублей за акцию. Приобрели мы пять акций по 4 703,5 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 706,5 рубля на акцию (-15,02%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет — Tesla : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 646,22 доллара за акцию (примерно 48 143 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 29,28 доллара на акцию (-4,33%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 756 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 48 143 рубля. Минус 2 756 рублей или 5,41%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 646,22 доллара за акцию (примерно 48 143 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 29,28 доллара на акцию (-4,33%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 2 756 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет + Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 49,35 доллара за GDR (примерно 3 676 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,87 доллара на депозитарную расписку (+3,94%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 99 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 36 760 рублей. Плюс 990 рублей или 2,76%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 49,35 доллара за GDR (примерно 3 676 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,87 доллара на депозитарную расписку (+3,94%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 99 рублей с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 25,42 доллара за акцию (примерно 1 893 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,46 доллара на акцию (-29,15%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 810 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 18 930 рублей. Минус 8 100 рублей или 29,96 %.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 25,42 доллара за акцию (примерно 1 893 рубля по курсу 74,5). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,46 доллара на акцию (-29,15%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 810 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 2 491,56 доллара за акцию (примерно 185 621 рубль по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 469,65 доллара на акцию (+23,23 %).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 33 271 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 185 621 рубль. Плюс 33 271 рубль или 21,83%.

на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 2 491,56 доллара за акцию (примерно 185 621 рубль по курсу 74,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 469,65 доллара на акцию (+23,23 %). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 33 271 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет — EOG Resources: на момент закрытия рынка 19.07.2021 торговались по 70,3 доллара за акцию (примерно 5 237 рублей по курсу 74,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,62 доллара на акцию (-4,89%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 270,04 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 94 266 рублей. Минус 4 860 рублей или 4,9%.

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Двадцать недель спустя, мы видим его рост до 619 405,3 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 125 213,6 рубля или 25,33%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Двадцать недель спустя 8 314,48 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 755,55 доллара или 26,76%.

Рубль остановил свое укрепление в последние 6 недель, ослабев с 72 до 74,5 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился, как следствие — примерно на 3,2%.

В целом надо отметить, что за 20 недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отлично себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, Google (Alphabet Inc.). Не совсем понятна ситуация с акциями AMD, Hyundai, Service Now — мы не теряем, но и не зарабатываем особо, надо внимательно посмотреть отчетность и прогнозы экспертов в части этих компаний. Акции EOG Resources, впервые со времени нашего входа в этого эмитента, ушли в минус. На компанию повлияла ситуация со сделкой ОПЕК+ и колебание цены на нефть из-за неопределенности нефтяного рынка. Будем наблюдать дальше за развитием событий.

Мы не вышли из Palantir Technologies, Spirit Airlines, Ozon, Tesla в надежде немного отыграть падение, но этого не происходит. Нет смысла терять еще больше, в ближайшее время мы будем избавляться от акций эмитентов, которые не приносят роста, не боясь убытков.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин