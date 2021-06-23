Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 16 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал

наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 21 июня 2021 года.

Как поживает наш портфель?

+ Moderna: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 208,24 долларов за акцию (примерно 15 232 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 53,43 доллара на акцию (+34,51%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 3567 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 45 696 рубль. Плюс 10 701 рублей или 30,57% .

— AMD: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 82,59 долларов за акцию (примерно 6 041 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,92 долларов на акцию (-2,27%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 327 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 30 205 рублей. Минус 1 635 рублей или 5,13 % .



+ NVIDIA : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 737,09 долларов за акцию (примерно 53 918 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 188,51 долларов на акцию (+34,36%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 12 583 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 53 918 рубль. Плюс 12 583 рублей или 30,44% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 737,09 долларов за акцию (примерно 53 918 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 188,51 долларов на акцию (+34,36%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 12 583 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 534,61 доллара за акцию (примерно 39 106 рубль по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,15 доллара на акцию (+0,21%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился и «съел» наш небольшой рост в котировках в долларах), мы теряем в моменте 1 090 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 39 106 рублей. Минус 1 090 рублей или 2,71%.

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 534,61 доллара за акцию (примерно 39 106 рубль по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,15 доллара на акцию (+0,21%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился и «съел» наш небольшой рост в котировках в долларах), мы теряем в моменте 1 090 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 25,42 долларов за акцию (примерно 1 859 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,52 доллара на акцию (+6,35%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 590 рублей. Плюс 590 рублей или 3,27% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 25,42 долларов за акцию (примерно 1 859 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,52 доллара на акцию (+6,35%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 59 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . — Ozon Holdings PLC : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 4 232,50 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рублей за штуку. Фиксируем минус в размере 471 рубль на акцию (-10%).



Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 21 165,5 рублей. Минус 2 354,5 рублей или 10% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 4 232,50 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рублей за штуку. Фиксируем минус в размере 471 рубль на акцию (-10%). Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет . — Tesla : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 620,83 долларов за акцию (примерно 45 413 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 54,67 долларов на акцию (-8%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 5 486 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 45 413 рублей. Минус 5 486 рублей или 10,77% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 620,83 долларов за акцию (примерно 45 413 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 54,67 долларов на акцию (-8%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 5 486 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . + Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 51 доллара за GDR (примерно 3 730 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,52 доллара на депозитарную расписку (+7,41%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 153 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 37 300 рублей. Плюс 1 530 рублей или 4,28% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 51 доллара за GDR (примерно 3 730 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,52 доллара на депозитарную расписку (+7,41%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 153 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет . — Spirit Airlines : на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 34,09 доллара за акцию (примерно 2 493 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 35,88 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 1,79 доллара на акцию (-4,98%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 210 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 24 930 рублей. Минус 2 100 рублей или 7,7 % .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 34,09 доллара за акцию (примерно 2 493 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 35,88 долларов за штуку. Фиксируем минус в размере 1,79 доллара на акцию (-4,98%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 210 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 2 436,25 долларов за акцию (примерно 178 211 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 414,34 долларов на акцию (+20,49%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 25 861 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 178 211 рублей. Плюс 25 861 рублей или 16,97% .

на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 2 436,25 долларов за акцию (примерно 178 211 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 долларов за штуку. Фиксируем плюс в размере 414,34 долларов на акцию (+20,49%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 25 861 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . + EOG Resources: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 85 долларов за акцию (примерно 6 217 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 11,08 долларов на акцию (+15%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 709,96 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 111 906 рублей. Плюс 12 780 рублей или 12,89% .

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Шестнадцать недель спустя, мы видим его рост до 606 440 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 112 248 рублей или 22,7%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 долларов. Четырнадцать недель спустя 8 293,55 долларов. Промежуточно фиксируем прирост в 1 734,62 доллара или 26,44%.

Рубль остановил свое укрепление в последние две недели, ослабев с 72 до 73 рублей за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился, как следствие — примерно на 1,5%.

В целом, надо отметить, что за шестнадцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свои изначальные падения акции Service Now и Palantir Technologies, возможно есть смысл рассмотреть выход из этих эмитентов и покупка других (более интересных) акций.

AMD практически вышел на уровень цены покупки, фундаментально этот эмитент чувствует себя хорошо, с выходом из эмитента стоит повременить и, понаблюдать за ситуацией дальше. Tesla немного отыграла свое падение у нас в портфеле, уверен, что с компанией Маска все будет хорошо и мы заработаем до конца года свои 20-30% на его акциях. Неплохо себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, EOG Resources, Google (Alphabet Inc.).

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин