Чем интересен Zillow Group — цифровой лидер рынка недвижимости США
Стоит ли покупать акции компании в данный момент?
Zillow Group (тикер ZG на бирже NASDAQ) является цифровым лидером рынка жилья и аренды в США. Компания использует цифровой подход, привлекая клиентов через свои веб- и мобильные приложения. В 2020 году онлайн-каталоги посетили 9,6 млн человек. Такой масштаб дает заметное преимущество — низкие затраты на развитие по сравнению с конкурентами. Акции компании существенно выросли за последний год: с 18,86 доллара в марте 2020 года до 106 долларов на текущий момент, в феврале 2021 года котировки превышали 200 долларов. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает рассмотреть, в чем заключается феномен компании, и решить, стоит ли покупать ее акции.
Суть платформы
Zillow Group владеет крупнейшей в США онлайн-базой недвижимости и оказывает услуги по покупке, продаже, аренде и финансированию жилой недвижимости. Компания основана в 2004 году как маркетплейс недвижимости (тогда еще диковинное понятие) со штаб-квартирой в Сиэтле. Онлайн-база содержит более 110 млн домов, в ней есть автоматизированная модель оценки недвижимости (Zestimate — разработка компании, которая запатентована), производящая оценку в режиме реального времени. Работа клиентов организована напрямую между собой через Zillow и через рефералов к доверенным агентам Zillow Premier Agent или партнеров Premier Broker. Платформа предоставляет доступ к услугам по условному депонированию (такой механизм есть и в нашем ГК РФ — глава 47.1) и ипотеке, сокращая количество сторон, участвующих в классической сделке с недвижимостью. Помимо этого, клиенты могут виртуально осматривать дома и квартиры, делать предложения онлайн. По сути, компания выстроила целую экосистему вокруг своих услуг. Однажды попав в нее, клиент не уйдет без сделки.
Доход компании складывается из трех составляющих:
- Дома — финансовые результаты от продажи и покупки домов, компания сама покупает и перепродает недвижимость;
- Интернет, медиа и технологии — финансовые результаты от аренды и новых строительных площадок плюс выручка от продажи специалистам по недвижимости маркетинговых и бизнес-продуктов и услуг;
- Сегмент ипотечных кредитов — финансовые результаты от продажи рекламы ипотечным кредиторам и прочим специалистам по ипотеке, от ипотечного кредитования через Zillow Home Loans и продажи ипотечных кредитов на вторичном рынке, от реализации услуг программного решения Mortech mortgage для кредиторов;
- Большой и надежный бренд;
- Уникальная база домов;
- Научно-техническое преимущество собственных разработок (база данных формируется на основе сложного экономического и статистического анализа и комплексного агрегирования данных из множества источников недвижимости, сделок и листинговых данных, включая обновления пользователями более чем 32 млн записей о недвижимости). По сути, никто из конкурентов не обладает таким масштабом и таким массивом данных (big-data);
- Превосходные отраслевые партнерства (с тысячами самых рейтинговых имен в сфере недвижимости, с ведущими агентами по недвижимости, брокерами, ипотечными специалистами, управляющими недвижимостью, арендодателями, девелоперами и так далее);
- Устойчивое финансовое положение благодаря значительному росту продаж в последние годы. У компании положительный свободный денежный поток, значит, она может развивать бизнес дальше без привлечения долгового финансирования или вторичного размещения акций.
Услуги компании предназначаются для продавцов недвижимости, покупателей, арендаторов, заемщиков. Медиа-ресурс Zillow имеет более 8 млрд посещений в год. Клиенты выбирают Zillow по следующим причинам: 2020 год был удачным для компании, пандемия привлекла больше посетителей на сайт, а меры предосторожности из-за коронавируса ускорили использование 3D-туров по домам, удаленных туров и цифровых сделок (без личного общения). Можно сказать, что пандемия окончательно сдвинула этот сектор в сторону цифровизации — переход к электронной коммерции в сфере недвижимости резко и навсегда ускорился.
Фондовый рынок и финансы компании
Первичное размещение акций Zillow было осуществлено в июле 2011 года по цене 16 долларов за акцию. Акции росли в цене, достигнув пика в 158 долларов в июле 2014 года, после которого произошла планомерная коррекция в течение года, котировки упали до уровня 20—22 доллара за акцию. Примерно на этом уровне и чуть выше (до 35 долларов) компания и торговалась вплоть до 2020 года, когда на фоне роста бизнеса из-за пандемии, инвесторы слишком поверили в Zillow и ее способность расти в геометрической прогрессии. Коррекция, начавшаяся в феврале 2021 года, на мой взгляд, все еще продолжается, и мы увидим котировки на своем обычном уровне, как в предыдущие годы. Аномальность 2020 года позволила некоторым инвесторам неплохо заработать, но сейчас поезд уже ушел.
Давайте посмотрим на финансы компании. Выручка стабильно растет: 2018 год — 1,33 млрд долларов, 2019 — 2,7 млрд долларов, 2020 — 3,3 млрд долларов. Валовая прибыль — тоже: 2018 год — 1,18 млрд долларов, 2019 год — 1,31 млрд долларов, 2020 год — 1,58 млрд долларов. Но этот рост нельзя назвать выдающимся. А вот в части показателей чистой прибыли ситуация другая: в 2020 году она составила 0,16 млрд долларов, это падение на 47% по сравнению с цифрой 2019 года — 0,30 млрд долларов. Еще надо обратить внимание на коэффициент P/E (цена/прибыль), он очень высокий, на 16 июля составляет 528,05. Это аномально высокий показатель, акции Zillow однозначно переоценены. Даже если компания будет наращивать продажи и прибыль, столь перекупленный эмитент (а P/E очень четко это сигнализирует) в итоге будет подвергнут переоценке рынком и цена акций упадет до своего разумного предела. На данный момент столь высокая цена акций не обоснована финансовым состоянием компании.
В заключении надо отметить, что этого эмитента лучше обходить стороной. Как самый крупный и технологически продвинутый сервис подобного рода, Zillow привлек много внимания частных инвесторов, которые перекупили данные акции, и следовать их примеру не стоит.
Справка
Материал не является рекламой Zillow Group. Покупка акций компании не может гарантировать доходности, вся ответственность лежит на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией «Реального времени».
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