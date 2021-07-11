Рафаэль Хакимов: «За два столетия крымские татары стали меньшинством в Крыму»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 33-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Большая Орда (1433 — 1502 гг.)

После того как Казанское, Крымское, Сибирское ханства и Ногайская Орда получили самостоятельность, на политической карте появилась еще и Большая Орда. Ее территория включала земли между Доном и Волгой, Нижнее Поволжье и степи Северного Кавказа. Столицей был город Сарай-Берке.

В середине XV в. Большая Орда играла важную роль в политической жизни Восточной Европы. Но и ее раздирали внутренние противоречия и конфликты с соседями. В 1455–1456 гг. Большая Орда потерпела поражение от крымского хана Хаджи I Гирея. В 1459 г. от нее отпала Астрахань, где хан Махмуд, бежавший от восставшего против него брата, основал независимое ханство.

В последующие годы Большая Орда несколько усилилась — она заключила союзы с Польшей и Литвой (1472) и подружилась с Османской империей (1476). Были предприняты военные походы на Крымское ханство (1474—1478) и Московское княжество (1472). Но после неудачного похода на Москву («Стояние на Угре») хан был убит в своей ставке.

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В 1486 г. Большую Орду покорил крымский хан Менгли I Гирей, и она стала вассалом Крыма. В 1502 г. Крымское ханство окончательно разрушило Большую Орду и захватило Нижнее Поволжье. Крымские ханы стали считать себя золотоордынскими наследниками. Заволжские земли вошли в состав Ногайской Орды, а земли между Доном и Волгой формально отошли к Крыму. Позже, в 1556 г., они были присоединены к России.



Крымское ханство (1441 — 1783 гг.)

Крым и Причерноморье заселяли тюркские племена со времен скифов и гуннов. Татары появились на этих землях в 1123 г., после битвы на Калке. С их появлением весь степной и предгорный Крым стал частью улуса Джучи. Но на побережье возникли фактически независимые генуэзские фактории, с которыми татары поддерживали торговые отношения.

После того как Тимур в 1395 г. разрушил Сарай и другие поволжские татарские города, столица Золотой Орды переместилась в город Крым (современный Старый Крым), а титул государства зазвучал так: «Улуг Урда вэ Дешт-и-Кыпчак» (Большая Орда и Дешт-и-Кыпчак).

В начале XV в. в Крыму началась ожесточенная борьба за власть, победителем из которой вышел основатель династии Гиреев Хаджи I Гирей. В 1427 г. он объявил себя правителем государства, а в 1441 г. был избран ханом. К середине XV в. золотоордынский период в истории Крыма был окончательно завершен.



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В 1478 г. государство попало в вассальную зависимость от Османской империи. После русско-турецкой войны 1768–1774 гг. по условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крым стал независимым государством. Россия и Османская империя обязались не вмешиваться во внутренние дела ханства и вывести оттуда свои войска, при этом признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) над крымскими татарами.

Но в 1783 г. Российская империя завоевала Крымское ханство, преобразовав крымскую часть занятых территорий в Таврическую губернию. 8 апреля 1783 г. Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань становились российскими владениями, а в 1784 г. она объявила себя «Царицей Херсониса Таврического».



Крымские татары, настроенные против российского правления и испытывавшие давление российской администрации, начали массово покидать Крым. С 1784 по 1790 гг. из общей численности населения, составлявшей около миллиона человек, примерно 300 тысяч крымских татар перебрались в Османскую империю.

Принадлежность Крыма Российской империи была окончательно признана Османской империей в 1791 г. по Ясскому мирному договору. Вместе с падением Крымского ханства татарский фактор исчезает из международной политики.

Крымская война XIX в. спровоцировала еще одну волну массовой эмиграции крымских татар. В 1855—1866 гг. по меньшей мере полмиллиона мусульман покинули Российскую империю и эмигрировали в Османскую империю. Из этого числа по крайней мере одна треть была из Крыма, в то время как остальные беженцы были с Кавказа. Эти эмигранты составили 15—23 % от общего населения Крыма. Российская империя использовала массовую эмиграцию в качестве идеологического обоснования дальнейшей русификации Новороссии. В результате российской политики в течение двух столетий крымские татары стали меньшинством в Крыму. По мере того как крымские татары покидали родные места, российское правительство поощряло заселение полуострова русскими, украинцами и другими славянскими этническими группами. Эта политика продолжилась и в СССР.



Шаухальство Тарковское (Шевкальское царство) в XV—XVI веков и его вассальные территории. Составитель — С. Багаутдинов. Фото atakumuk.livejournal.com

Тарковское шамхальство (XV/XVI — XIX вв.)

В Золотую Орду входило государство кумыков под названием «Шамхальство Тарковское». Его исторические корни уходят в глубь веков, ко временам гуннов и хазар.



Коренным населением «владения казыкумыцкого», по свидетельству Ф. Симоновича (1796), были дагестанские татары (кумыки). С Золотой Ордой их связывает не только вассальная зависимость, но и общие черты в устройстве государства. По мнению известного дагестанского ученого Р.М. Магомедова, имеются «все основания отнести этот термин к Золотой Орде, нежели к арабам. Можно считать, что правитель кумыков в период господства татаро-монгол ими выдвинут в этот сан». Первый правитель кумыков — шамхал — носил имя Ахсибар (Аксувар). Он был потомком династии чингизидов. Кумыкская армия совместно с другими улусами Золотой Орды участвовала в борьбе с Тамерланом и потеряла в бою своего шамхала.

Шамхальство в годы расцвета занимало территорию от Каспийского моря до современной Кабардино-Балкарии. К началу XVI в. его столица находилась в городе Тарки на территории современной Махачкалы.



В конце XVI в. некоторое время шамхальство официально входило в состав Османской империи. В это время оно начинает фигурировать в российских планах как главное препятствие на пути покорения восточной части Северного Кавказа. «После завоевания Казани и Астрахани армия Ивана Грозного попыталась захватить и Северо-Восточный Кавказ. Но военная экспедиция Ивана Черемисина в 1560 г. потерпела неудачу. Следущий массированный удар произошел в 1591 г., возглавляли его воеводы Засекин и Шаховский. По персидским данным, численность их армии достигала 60 тыс. человек. Но и их поход также оказался безрезультатным. Спустя три года, в 1594 г., в шамхальство вторглась 30-тысячная армия воеводы Андрея Хворостинина». Этот поход также оказался неудачным, как, впрочем, и следующий в 1604 г.



Гравюра города Тарки — столицы кумыкского Шамхальства Тарковского, путешествия Адама Олеария, 1695 год. Фото commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

Во второй половине XVII в. со смертью шамхала Супхая, сына Гирея, в государстве усилились центробежные тенденции. В результате Каспийского похода Петра I в 1722 г. шамхальство стало вассалом Российской империи. В 1725 г. в наказание за нападение шамхала Адиль-Гирея на крепость Святой Крест шамхальство Тарковское было ликвидировано. Однако шах Ирана Надир-Шах Афшар восстановил его. В 1786 г. утратившие былую силу из-за междоусобиц кумыки окончательно вошли в состав Российской империи. В 1867 г. шамхальство было упразднено, на его месте был образован Темир-Хан-Шуринский округ.

