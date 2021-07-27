День в истории: Дом дружбы народов Татарстана, образование Адыгеи и Олимпийские игры в Лондоне

Чем примечательна дата 27 июля

Фото: Reuters

Сегодня, 27 июля, — дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: Бенедикта Спинозу изгнали из иудейской общины Амстердама и предали анафеме; создали Банк Англии; во Франции началась июльская Буржуазная революция; Фредерик Бантинг объявил о получении инсулина; образовалась Черкесская (Адыгейская) автономная область; в СССР открыли Волго-Донской канал. 27 июля родились русский поэт Денис Давыдов, французский драматург Александр Дюма, шведский предприниматель и изобретатель Людвиг Нобель, русский писатель Владимир Короленко, немецкий химик Ханс Фишер, советский разведчик, герой Советского Союза Станислав Ваупшасов, советская шахматистка, гроссмейстер, 2-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Людмила Руденко. Скончались русские поэты Федор Тютчев и Михаил Лермонтов, князь, дипломат, коллекционер и меценат Николай Юсупов, английская писательница Этель Лилиан Войнич, поэт-футурист Николай Асеев. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Пожар в здании купца Соболева, мечеть «Ильдус»

27 июля 1992 года принят устав республиканской общественной организации «Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан». В 1999 году республиканское правительство предоставило отдельное здание в центре Казани для создания Дома Дружбы народов Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

27 июля 2020 года в Казани загорелось историческое здание в центре города возле ж/д вокзала. Объект 1869 года постройки был доходным домом купца Соболева. Здание по улице Коротченко, 26 было заброшено. Перекрытия в кирпичном здании деревянные, с многочисленными пустотами, поэтому огонь получил быстрое распространение. На ЧП работали шесть звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны, были спасены двое человек, пострадавших не было.

В прошлом году 27 июля было опубликовано постановление о создании в Татарстане эвакуационной комиссии. Сообщалось, что комиссия в мирное время будет разрабатывать и корректировать план эвакуации, контролировать подготовку эвакуационных органов, а также эвакуационных мероприятий, участвовать в учениях гражданской обороны. При объявлении об эвакуации населения комиссия должна будет организовать план эвакуации, поддерживать связь с эвакуационными органами, организовать взаимодействие с органами военного управления и соответствующими спасательными службами, а также первоочередное жизнеобеспечение и защиту населения в безопасных районах.



Фото tatar-congress.org

27 июля 2020 года в деревне Верхняя Корса Арского района РТ открылась мечеть «Ильдус». Местный предприниматель строил ее с 2014 года. До этого прихожане ютились в маленьком здании бывшей школы. Все желающие не могли попасть на службу.



XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, Улан-Удэ и Тимати

27 июля 1922 года была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область на территории Майкопского и Екатеринодарского отделов Кубано-Черноморской области. 24 августа 1922 года Черкесская (Адыгейская) автономная область была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную область. В августе 1928 года переименована в Адыгейскую автономную область, а 3 июля 1991 года преобразована в республику.

Фото rewizor.ru

27 июля 1934 года город Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ. В 1775 году Верхнеудинск получил статус города и герб согласно грамоте вольностей городам Екатерины II, с 1783 года — уездный город Иркутской губернии. После 1917 года Верхнеудинск — центр Прибайкальской губернии; в апреле-октябре 1920 года — столица Дальневосточной республики. Улан-Удэ столица республики Бурятия.

С 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве проходил XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Гостями фестиваля стали 26 тыс. человек из 157 стран мира. Лозунг фестиваля —

«За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу». Открытие фестиваля проходило на стадионе «Лужники» и транслировалось в прямом эфире. Продолжительность церемонии составила около 4 часов. В ходе фестиваля состоялись выставка молодых художников, фотовыставка, концерты с участием как многочисленных самодеятельных и этнических коллективов, так и профессиональных исполнителей.

Фото wikipedia.org

27 июля 1964 года создано общесоюзное Министерство гражданской авиации СССР. Оно образовано на базе главного управления гражданского воздушного флота при СМ СССР. Министерство участвовало в осуществлении мероприятий по метеорологическому обеспечению полетов, организовывало техническую эксплуатацию гражданских воздушных судов, организовывало перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты на внутренних и международных воздушных линиях, устанавливало порядок учета временных аэродромов, аэродромов для обеспечения авиационных работ и т.д. 10 апреля 1992 года был подписан акт о ликвидации Министерства гражданской авиации СССР.

В 27 июля 2020 года рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. По его словам, это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе более 20 лет и построили успешный «зонтичный» бренд. Тимати также уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек, и поблагодарил своих партнеров.

XXX летние Олимпийские игры в Лондоне, день рождения гамбургера и референдум в Киргизии

27 июля 1694 года был создан Банк Англии. Сначала он был учрежден как частный акционерный банк, чтобы поддержать Англию в войне с Францией. В 1844 ему присвоен

статус центрального банка Англии, в 1946 он был национализирован, а в 1997 получил статус независимой публичной организации. Банк Англии выполняет все функции центрального банка. Наиболее важными из них предполагается поддержание стабильности цен и поддержка экономической политики правительства, для обеспечения экономического роста.

Первый в истории гамбургер был продан 27 июля 1900 года Луи Лессингом. Он положил традиционный немецкий бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил соус и лист салата. Именно в таком виде гамбургер стал символом гастрономии Нового Света. Гамбургеры получили широкую известность в 1904 году на Всемирной выставке в Сент-Луисе.

27 июня 2010 года прошел конституционный референдум в Киргизии. Его цель была ограничить полномочия президента после свержения бывшего президента Курманбека Бакиева. После отстранения Курманбека Бакиева, временная администрация Розы Отунбаевой предложила провести референдум, чтобы уменьшить полномочия президента. По итогам референдума Киргизия стала первой парламентской республикой в Средней Азии. За несколько недель до выборов начались этнические беспорядки на юге Киргизии, в городах Ош и Джалал-Абад между узбеками и киргизами в результате чего в Бишкеке был введен комендантский час. Комендантский час был отменен только после референдума.

Фото wikipedia.org

С 27 июля по 12 августа 2012 года проходили XXX летние Олимпийские игры в Лондоне — для города это были уже третьи игры (до этого они проходили там в 1908 и 1948 годах). Среди городов-претендентов были также Гавана, Стамбул, Лейпциг, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Париж и Рио-де-Жанейро. Кандидатура Лондона была выбрана 6 июля 2005 года. Для обеспечения безопасности Олимпийских игр были приняты беспрецедентные меры. Было задействовано в общей сложности 40 тыс. человек, включая 14 тыс. полицейских и 17 тыс. военнослужащих. Церемония открытия состоялась 27 июля на новом 80-тысячном Олимпийском стадионе и носила название «Острова чудес».

Фото wikipedia.org