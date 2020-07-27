В Казани потушили пожар в бывшем доме купца Соболева

В центре Казани потушили пожар в бывшем доходном доме купца Соболева.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по РТ, пожарные ликвидировали открытое горение в 13.07. Перекрытия в кирпичном здании были деревянными, с многочисленными пустотами, поэтому огонь получил быстрое распространение.

На пожаре работали шесть звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны, спасли два человек, пострадавших нет.

Сегодня в заброшенном здании по ул. Коротченко, 26 загорелась кровля. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 11 утра. В 12.21 пожар локализовали.

