В Татарстане создали эвакуационную комиссию

В Татарстане создали эвакуационную комиссию. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Комиссия в мирное время будет разрабатывать и корректировать план эвакуации, контролировать подготовку эвакуационных органов, а также эвакуационных мероприятий, участвовать в учениях гражданской обороны.

При объявлении об эвакуации населения комиссия должна будет организовать план эвакуации, поддерживать связь с эвакуационными органами, организовать взаимодействие с органами военного управления и соответствующими спасательными службами, а также первоочередное жизнеобеспечение и защиту населения в безопасных районах.

В составе комиссии создается несколько групп: оповещения и связи, учета эвакуируемого населения и информации, организации размещения населения в безопасных районах, первоочередного жизнеобеспечения, дорожного и транспортного обеспечения, учета эвакуации материальных ценностей, учета эвакуации культурных ценностей.