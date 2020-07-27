Тимати заявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.



По его словам, это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе более 20 лет и построили успешный «зонтичный» бренд.

Тимати также уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек, и поблагодарил своих партнеров. Рэпер анонсировал выход сольного альбома в сентябре.



Зимой в Казани сняли клип-пародию на песню Тимати «Я еду на джипе». Ролик вызвал у жителей города неоднозначную реакцию, а съемками заинтересовалась ГИБДД Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

