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Тимати заявил об уходе из Black Star

13:41, 27.07.2020 1
Тимати заявил об уходе из Black Star
Фото: mil.ru

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.

По его словам, это взвешенное решение партнеров, которые проработали вместе более 20 лет и построили успешный «зонтичный» бренд.

Тимати также уточнил, что сохранит долю в некоторых проектах Black Star, в том числе сети бургерных, картингов и автомоек, и поблагодарил своих партнеров. Рэпер анонсировал выход сольного альбома в сентябре.

Зимой в Казани сняли клип-пародию на песню Тимати «Я еду на джипе». Ролик вызвал у жителей города неоднозначную реакцию, а съемками заинтересовалась ГИБДД Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
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  • Анонимно 13:55
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