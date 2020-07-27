Новости общества

21:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Арском районе открылась мечеть, строившаяся 6 лет

20:56, 27.07.2020 2
В Арском районе открылась мечеть, строившаяся 6 лет
Фото: скриншот видео

В деревне Верхняя Корса Арского района РТ открылась мечеть «Ильдус». Местный предприниматель строил ее с 2014 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

До этого прихожане ютились в маленьком здании бывшей школы. Все желающие не могли попасть на службу.

В этом году строительство нового здания завершилось. Уже прошли первые богослужения. В мечети будут не только читать намаз, здесь начнет работать и медресе.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21:28
    Альхамдулиллах .
    Ответить
  • Анонимно 21:35
    Аллага шэкер.Плздравляем мусульман Арска.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем