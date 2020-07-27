В Арском районе открылась мечеть, строившаяся 6 лет

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В деревне Верхняя Корса Арского района РТ открылась мечеть «Ильдус». Местный предприниматель строил ее с 2014 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

До этого прихожане ютились в маленьком здании бывшей школы. Все желающие не могли попасть на службу.

В этом году строительство нового здания завершилось. Уже прошли первые богослужения. В мечети будут не только читать намаз, здесь начнет работать и медресе.