«Рубин» бесславно завершил Кубок «Париматч» Премьер. К Слуцкому много вопросов перед стартом сезона

Перед стартом сезона в Премьер-лиге у казанцев много проблем как с обороной, так и с созиданием

Казанский «Рубин» неоднозначно провел краткосрочный предсезонный турнир Кубок «Париматч» Премьер. Подопечные Леонида Слуцкого с большим трудом обыграли подмосковные «Химки», разгромно проиграли московскому «Спартаку», а в последнем туре уступили «Сочи». Видимо, казанцы вообще не настроились на серьезную борьбу и уступили по всем статьям в двух встречах из трех. Да, товарищеский формат турнира позволяет тренерам команд-участниц немного поэкспериментировать с составами, однако скорый старт нового сезона РПЛ дает возможность отрепетировать официальный матч российского чемпионата. А первый тур «Рубин» проведет как раз против «Спартака». Сказался ли уход Старфельта на игре команды в обороне? Освоился ли Хакшабанович? Ответы на этот и другие вопросы — в материале спортивной редакции «Реального времени».

1:3 от «Сочи». Гол с пенальти и беззубая игра в атаке

Теоретически победа над «Сочи» накануне могла даже принести «Рубину» победу в Кубке «Париматч» Премьер, но при этом «Спартак» должен был проиграть «Химкам». Но до этого дело и не дошло, поскольку «Сочи» уверенно переиграл казанскую команду — 3:1.

«Рубин» провел последний тур и турнир в целом слабо, видимо, увлекшись вопросами наигрывания состава на стартующий скоро сезон РПЛ. Игра с сочинцами вышла беззубой с точки зрения игры в атаке в первую очередь. Казанцы не создали по-настоящему опасных моментов, а единственный мяч забили с пенальти — отличился Сеяд Хакшабанович. Да и пенальти случился в самой концовке встречи, когда «Сочи» уже играл в меньшинстве после удаления Цаллагова. До этого у «Рубина» не получалось ничего — даже владение мячом было на стороне их соперников.

На протяжении всего матча шла борьба за инициативу, и «Сочи» в этой борьбе был лучше — помогли два гола, забитых на старте второго тайма. «Рубин» оказался к этому абсолютно не готов и проявлял лишь слабые попытки отыграться. А когда Ивелин Попов на 88-й минуте сделал счет 3:0, то казанцам ничего не оставалось, как лететь вперед в надежде на хотя бы один забитый мяч. Пенальти на 90-й минуте, реализованный Хакшабановичем, установил окончательный счет встречи 3:1 в пользу команды Владимира Федотова.

Итог турнира — два заслуженных поражения, слабая игра и куча вопросов к тренерскому штабу.

Уход Старфельта определенно скажется на игре команды. «Рубин» потерял в мощи

Игра с подмосковной командой стала последней в составе «Рубина» для шведского центрального защитника Карла Старфельта. Скандинав покидает команду и переходит в шотландский «Селтик», эту информацию уже подтвердил спортивный директор казанцев Олег Яровинский. Сделка выгодная, ведь трансфер оценивается в 5 миллионов евро, хотя куплен был Старфельт за 1 миллион. Правда, менее чем за две недели до старта чемпионата потеря такого игрока может сказаться на игре всей команды.

Надежность обороны — один из главных показателей успешной команды, и Старфельт прекрасно справлялся с этой задачей все 39 матчей, что провел в футболке «Рубина». И теперь Леониду Слуцкому необходимо решать задачу замены шведского защитника, а в арсенале у него остались Филип Уремович, Сильвие Бегич и молодой новичок Константин Нижегородов. Непонятно, будет ли главный тренер делать ставку на 18-летнего Нижегородова, но матчи со «Спартаком» и «Сочи» именно Константин начинал с первых минут. В игре с сочинцами пару ему составил Леон Мусаев, центральный полузащитник по профильной позиции, так что можно увидеть довольно смелые эксперименты за несколько дней до старта сезона. В игре со «Спартаком» Нижегородов откровенно провалился в эпизодах с двумя пропущенными мячами, что показало — защитник еще крайне сырой.

Что касается непосредственно потери Старфельта, то швед отлично справлялся с ролью основного разрушителя в защите «Рубина», его потеря может дорого обойтись казанцам. Карл — мощный защитник, а тот же Нижегородов существенно уступает в габаритах, и в связи с этим «Рубин» определенно теряет в мощи при обороне, в первую очередь в верховой борьбе.

Матч с московским «Спартаком» сразу же оголил проблемы в обороне казанцев. «Красно-белые» всю игру без особых проблем вскрывали защиту «Рубина», что и вылилось в четыре безответных мяча.

Игра с «Сочи» была не такой разгромной, но было видно, что оборона «Рубина» изменилась, при этом не в самую лучшую сторону. Старфельт играл надежно, но при этом в меру агрессивно, а среди оставшихся игроков обороны казанцев в матчах Кубка «Париматч» Премьер не просматривалось чего-то подобного. Моменты в большом количестве возникали во всех трех матчах, и хотя это товарищеский турнир, но определенные выводы уже проглядываются: перестройка займет определенное время.

Игра Старфельта была одним из залогов успешного выступления «Рубина» в прошлом сезоне РПЛ, и теперь у команды есть меньше двух недель для того, чтобы придумать, кто же будет играть в центре обороны.

Надежность обороны — один из главных показателей успешной команды, и Старфельт прекрасно справлялся с этой задачей все 39 матчей, что провел в футболке «Рубина». Фото: rubin-kazan.ru

Хакшабанович осваивается, но пока не выделяется

Но стоит напомнить, что трансферная кампания «Рубина» в нынешнее межсезонье — это больше про покупки. Все-таки казанцам в этом сезоне стартовать в Лиге конференций, новом еврокубковом турнире, поэтому усиление было крайне необходимо.

Сеяд Хакшабанович, черногорский полузащитник, приобретался именно для этого.

Сеяд провел полноценную подготовительную работу с командой, сыграл во всех контрольных встречах и готов к дебюту в официальных играх. Казалось, что Хакшабанович приобретается на место Хвичи, которого все лето сватают в разные европейские клубы, но переход, судя по всему, затягивается, и Хакшабановичу нужно будет встраиваться в игру с Кварацхелией.

Черногорец будет регулярно играть в старте — это подтвердил Кубок «Париматч» Премьер. Сеяд действует по всему фронту атаки, играя как под нападающим на позиции «десятки», так и на фланге полузащиты. Его игра смотрится все увереннее, Хакшабанович все больше берет игру на себя и в предстоящем сезоне может стать одним из лидеров атаки «Рубина», особенно если Хвича все-таки уйдет. В своих бывших клубах Хакшабанович роли центрального атакующего полузащитника не исполнял, и, судя по количеству опасных моментов, которые создал «Рубин» в двух последних матчах, не так уверенно у него это получается пока и в новой команде.

Впрочем, Хакшабанович был одним из лучших игроков «Рубина» на Кубке «Париматч», хотя команда и провела его довольно блекло, в первую очередь в атаке. Однако Сеяд был одним из немногих, кто пытался действовать нестандартно и имел пару неплохих моментов на этом турнире.

Хакшабанович был одним из лучших игроков «Рубина» на Кубке «Париматч», хотя команда и провела его довольно блекло. Фото: rubin-kazan.ru

Оборона не единственная проблема «Рубина». Атака хромает не меньше

Если рассматривать Кубок «Париматч» Премьер как последний этап подготовки к старту РПЛ, то у «Рубина» еще достаточно нерешенных проблем.

В первую очередь — оборона. Уход Старфельта серьезно ударил по защитной линии команды, но шведа есть кем заменить.

Необходимо наиграть необходимые связи перед первым туром, дабы матч со «Спартаком» не повторил исход игры 14 июля, когда москвичи не оставили камня на камне от казанцев. Но пока абсолютно не видно, от чего Леонид Слуцкий собирается отталкиваться для решения этой проблемы. Пара центральных защитников менялась каждый матч и в игре с «Сочи» выглядела даже немного абсурдно. Понятно, что Леон Мусаев не будет играть в обороне в течение сезона, но если тренерский штаб рассматривает и такой вариант, то непонятно, чего можно ожидать во время чемпионата. Уремович и Бегич — опытные футболисты, но время, которое понадобится на сыгровку, может стоить «Рубину» нескольких важных очков на старте первенства.

Но это лишь одна причина плохого выступления. Атака казанцев также не проявила себя должным образом. Связано это с встраиванием Сеяда Хакшабановича в игру команды или нет, не совсем понятно, поскольку черногорец старался весь турнир, но партнеры не всегда могли действовать на высоком уровне. Игра в атаке выглядела слишком разрозненной, не так, как все привыкли по прошлому сезону. Пока на поле лишь набор индивидуальностей, изредка показывающих отрывки комбинационной игры.

Форварды «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев не забили на Кубке «Париматч» Премьер ни одного мяча за три игры и в целом выглядели блекло. Леонид Слуцкий после одной из товарищеских встреч пояснил, что Деспот не из тех, кто будет выкладываться на все 100% в предсезонке, поэтому серб не так хорош. А вот Игнатьев, железно запасной нападающий казанцев, не проявляет себя с момента прихода в команду, и связывать это с подготовкой к сезону нельзя. Форма Деспота — это реальный шанс для него проявить себя и заслужить доверие тренера, но Ивану вновь чего-то не хватает.

У Леонида Слуцкого слишком много работы перед стартом чемпионата. Фото: rubin-kazan.ru

Игра обоих форвардов будто бы отделена от остальной команды. Много пустых рывков и почти полное отсутствие моментов что у Деспотовича, что у Игнатьева. У Леонида Слуцкого слишком много работы перед стартом чемпионата. Успеть бы — осталось меньше недели.

Игорь Белоногов