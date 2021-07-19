«Мы придем к тому, что деревянные дома перейдут в разряд элитного домостроения»

Во сколько обойдется строительство загородного дома из самых распространенных стройматериалов

Фото: Роман Хасаев

Каждый пятый россиянин мечтает о загородном жилье — таковы данные соцопросов. В Татарстане второе лето подряд растет спрос на коттеджи. «Реальное время» решило рассчитать — во сколько обойдется строительство дома своими силами. Как выяснилось, даже с учетом резкого подорожания стройматериалов, возведение квадратного метра загородного дома выйдет в два-три раза дешевле, чем покупка квартиры. Подробнее — в нашем материале.



Что нам стоит дом построить

Бум на загородную недвижимость продолжается второй год подряд. «Реальное время» решило подсчитать во сколько обойдется строительство дома со среднестатистическими параметрами из самых распространенных стройматериалов.



Мы запрашивали ориентировочную стоимость возведения одноэтажного дома с материалами подрядчика по основным характеристикам:

одноэтажный дом, площадь дома 100 кв. м, внешняя; около 90 кв. м, внутренняя;

высота потолков 2,7 метра;

фундамент 500 × 500 свайно-ростверковый;

крыша двускатная из профнастила или металлочерепицы;

в доме три спальни, гостиная, кухня и санузел;



всего шесть окон с пластиковыми стеклопакетами;

черновая отделка.

Вариант дома рассматривался с тремя видами стен: 1) поризованная керамика с экструдированным пенополистиролом 50 мм и облицовочным кирпичом, 2) клееный брус сечением 200 × 200 мм, 3) газоблок D400.

Как выяснилось, даже с учетом резкого подорожания стройматериалов, возведение квадратного метра загородного дома выйдет в два-три раза дешевле, чем покупка квартиры. Фото: Ирина Плотникова

Поризованная керамика

О плюсах и минусах поризованной керамики материала уже много сказано, но это один из самых распространенных материалов при строительстве индивидуального жилья. Возведение дома площадью 90 кв. м. обойдется от 2,2 млн до 4,5 млн рублей. Таким образом, в пересчете на полезную площадь дома в 90 кв. м один квадратный метр обойдется в 25—50 тыс. рублей. Если за среднюю цену взять 3 млн рублей, то средний квадрат своего собственного жилья будет стоить 33,3 тысячи рублей.

Стремительное повышение цен на строительные материалы (металл, пиломатериалы и другие) вынуждает некоторых подрядчиков заключать договоры с открытой стоимостью строительства, в которых фиксируется цена работ, но не стройматериалов.

Понимая конъюнктуру рынка, руководитель отдела маркетинга компании «РайДом» Светлана Даровских отметила, что сейчас фирма идет по пути строительства дома под заказ гораздо реже:

— Люди часто, начиная строительство дома не представляют, насколько все это будет сложно. Нам комфортнее и для себя, и для клиента, и для минимизации стрессов сначала построить дом, а потом его продать. Клиент всегда найдется, а всяких стрессов, неприятных ситуаций будет меньше.

Сложности со стройматериалами не только из-за цен, но и по причине дефицита. Так, продавцы на строительных рынках отмечают: когда приходит пиломатериал, его почти сразу раскупают. А керамику подрядчики вынуждены заказывать из других регионов, например, из Волгограда.

Сложности со стройматериалами не только из-за цен, но и по причине дефицита. Фото: Роман Хасаев

Газоблок для стен

Если поднимать стены будущего дома из газоблока (к примеру, D400 толщиной стен в 400 мм), то по цене выходит немного дешевле (на 100 тыс. — 300 тыс. рублей), нежели из поризованной керамики. Коридор цен для коттеджа со стенами из газоблока 2,07 млн — 3,9 млн рублей. Что в пересчете на квадратный метр получается от 23 тыс. руб./кв. м до 43 тыс. руб./кв. м. Если за среднюю стоимость дома взять 2,8 млн рублей, то цена квадрата в среднем составит 31 тыс. рублей.

При строительстве стен из газоблока можно немного сэкономить на строительных материалах: не делать, к примеру, облицовку кирпичом, а применить мокрый фасад.

Дерево, как признак элитного домостроения

Далеко не все строительные фирмы, которые работают с керамикой или газоблоком, берутся за проекты деревянных домов, как, впрочем, и наоборот: те, кто строит из дерева, как правило, строят только из него. Причем дерево дереву рознь: кто-то специализируется исключительно на щитовом домостроении, другие используют брус. В нашем случае, мы выбрали клееный брус. Он несколько дороже, но не «крутится» при высыхании.

Однако цены для возведения дома из этого материала оказались выше предыдущих вариантов из керамики и газоблока.

— Мы придем к тому, что нормальные деревянные дома перейдут в разряд элитного домостроения, как и везде, во всем мире, — отметил исполнительный директор ГК «СтройМонтаж» Данис Галеев в разговоре с корреспондентом издания.

Строительство дома из клееного бруса в среднем выходит по цене от 3,2 млн до 4,7 млн рублей, но может дойти и до 15 млн рублей. За квадратный метр дома выходит от 36 тыс. до 53 тыс. рублей. За космические 14—15 млн рублей предлагается финский домокомплект.

Насколько подорожала стройка



Говоря о росте цен на строительство, эксперты разошлись во мнениях. Так, Светлана Даровских считает, что большого роста цен на строящиеся дома за год не было, не более 10%.

Директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова оценила рост более, чем на 20%, заметив, что цены продолжают расти в виду подорожания стройматериалов.

В строительной компании «Сити Строй» сообщили, что цены на строительство домов за год выросли на 200%:

— Материалы подорожали на 200—300%. Те, кто анализ делают на 2-3% — это все вранье. Любой материал возьмите — что было в том году и что сейчас. Минимум на 100% подорожал! Это не работа, только материалы! Работа по цене такой же осталась.

Среди главных проблем отрасли здесь отметили, что именно нестабильность цен больше всего ударила по строительному рынку:

— Доллар растет — стройматериалы растут, нефть растет — стройматериалы растут, ничего не растет — стройматериалы все равно растут в цене!

Светлана Даровских, говоря о проблемах застройщиков, также указала на дефицит материалов:

— Дефицит материалов есть однозначно. Кирпичные заводы сейчас не справляются. Кирпич либо по блату, либо по очереди. Материал так просто прийти и купить сейчас проблематично, сложнее, чем раньше. Заводы работают, но, видимо, спрос настолько большой, что они не справляются. Дефицит есть по полнотелому кирпичу, газобетону, силикатному кирпичу. Облицовочный тоже надо ждать, но там другие сложности: ждать по цвету, чтобы партия была одна.



Не обошла эксперт стороной и нехватку рабочей силы на стройках. Бригаду найти проблематично, заявила специалист, кого попало не возьмешь, нужны «проверенные руки». К тому же, дешевая рабочая сила ушла, сейчас рабочим надо платить больше.

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Тем не менее, несмотря на подорожание материалов и услуг, нехватку специалистов, рынок загородного жилья развивается, говорят эксперты. Кроме того, строительство собственного дома по-прежнему обходится дешевле, нежели покупка квартиры, уверяют они.



— Цена за квадратный метр своего собственного дома вместе с землей ниже, чем стоимость квартиры. А именно 100 тыс. руб./кв. м квартиры против 60 тыс. руб. за кв. м дома, — говорит директор филиала компании «Этажи» Марат Галлямов.

При этом точную сумму строительства коттеджа назвать действительно сложно. «Мы попытались выяснить во сколько же обходится один квадратный метр дома для клиента. Понятно, что детально просчитать все невозможно. Этому есть ряд причин:

необходимо делать геологию участка, для определения типа фундамента, а разные типы фундаментов по-разному стоят; нужен четкий проект дома с детализацией и калькуляцией всех материалов; стоимость строительных материалов меняется несколько раз в неделю, поэтому зачастую объем денежных средств необходимых для всего дома невозможно сразу определить. материалы для конкретного применения, например облицовочный кирпич, так же имеют сильный разброс в цене в зависимости от цвета, производителя, размера. Размер также оказывает влияние на стоимость работ».

По итогам 2020 года в республике введено жилья индивидуальными застройщиками на 32% больше, чем годом ранее (1,46 млн кв. м в 2020-м против 1,1 млн кв. м в 2019-м). В январе — апреле 2021 года было введено 637 тыс. кв. м индивидуального жилья, что на 15,5% больше в сравнении с аналогичном периодом прошлого года (552 тыс. кв. м). Конечно, здесь можно возразить, что сравнивать с низкой базой прошлого года, когда не работали в апреле, не корректно, но при рассмотрении первых четырех месяцев 2019 года, видно, что рост был и относительно периода 2019 года (442 тыс. кв. м).