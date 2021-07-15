Квартальнов не отойдет от своего стиля игры, легионеры приедут позже, а Билялов еще восстанавливается

«Ак Барс» начинает новый сезон. Что известно на сегодня?

Уже по традиции новый сезон казанский «Ак Барс» начинает «на земле» под камерами журналистов в окрестностях своей базы. Если в 2019 году это была «коробка» в парке Горького (в 2020-м по понятным причинам мероприятие не проводили), то на этот раз журналистов позвали в новенький экстрим-парк «Урам» с шикарным видом на «Миллениум». Игроков, правда, пока немного — новички-иностранцы до Казани еще не доехали, Билялов восстанавливается, а Зарипов тренируется индивидуально. Впрочем, тем для обсуждения у представителей СМИ с наставником команды Дмитрием Квартальновым и новым генменеджером Маратом Валиуллиным все равно было предостаточно. О том, когда прибудут остальные хоккеисты, почему решили осваивать североамериканский рынок и в какой манере будет играть казанская команда на канадской площадке, — в материале и видеоотчете спортивной редакции «Реального времени».

В «Ак Барсе» решили открывать для КХЛ новые имена, а Билялов может пропустить начало сезона

Не спеша прибыла группа хоккеистов «Ак Барса» к искусственному футбольному полю в экстрим-парке «Урам», и еще издалека на глаз можно было определить, что команда пока сильно далека от своего оптимального состава. Из легионеров в Казани пока нет никого, кроме Тревора Мерфи, которого накануне московские СМИ отправляли на выход из «Ак Барса». А вот Романа Любимова (контракт с ним, по сообщениям «Чемпионата», тоже вот-вот должны расторгнуть) действительно в первой группе пока не было. Всего — пятнадцать хоккеистов, а также тренерский штаб и новый генеральный менеджер.

О том, кого еще стоит ждать, рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов:

— Сейчас нет Воронкова — он поздно закончил, нет шведа (Линдхольма, — прим. ред.), нет Уила, нет Кэмпфера. Эти ребята подъедут уже скоро, в 20-х числах. А Кэмпфер подъедет к концу июля. Тимур Билялов сейчас на реабилитации за границей. Как доктор мне сказал, уже к началу августа, в десятых числах, начнет заниматься на льду. Может быть, какую-то стартовую пару игр он пропустит.

Что касается Уила, то человек оставил хорошие впечатления. Сейчас он приедет, мы на него посмотрим. Звезды, они все играют там (в НХЛ), а мы взяли хоккеиста, которого могли, который готов здесь играть. Мне очень нравится фарм-клуб «Монреаля», и он капитаном своей команды там был. У них система близка к нашей, и это тоже важный фактор, когда приглашали, — подытожил Квартальнов.

О том, кого еще стоит ждать, рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. Фото ak-bars.ru

Свой первый отрезок работы в качестве генерального менеджера «Ак Барса» оценил и Марат Валиуллин. Молодой функционер заметно нервничал под камерами. Пока сложно представить, что прямо сейчас новый менеджер готов стать той «акулой», которая будет «выгрызать» условия на переговорах с хоккеистами и их куда более опытными агентами в жестокой и конкурентной среде хоккейного бизнеса. Но время покажет: человек в новой ипостаси, и сразу в самом титулованном топ-клубе КХЛ, понять «стартовое волнение» можно.

— Что касается информации о Любимове и Мерфи, скажу, что это неправда. Ребята полностью работают, и все должны понимать, что убирать игроков после первой тренировки мы не можем. Это утка, — сразу опроверг домыслы Валиуллин.

«По Кэмпферу: диалог с ним мы вели еще совместно с Рафиком Хабибуловичем (Якубовым, — прим. ред.), потом он немножко прекратился, и уже в июне, когда хоккеист принял решение играть в России, мы перешли к более детальным переговорам и быстро договорились. Это опытный защитник, у нас есть много молодых хоккеистов, и им есть чему поучиться у этого игрока. По Уилу: это один из сильнейших центральных нападающих, канадец, который был на рынке и который захотел ехать сюда и что-то доказывать, — продолжил Валиуллин.

Также, по словам генменеджера, раньше в «Ак Барс» брали Да Косту и Доуса, поскольку они уже адаптированы к лиге и стоили дешевле, но теперь в казанском клубе решили попробовать открыть для Континентальной лиги новые имена, как это было с Джастином Азеведо (открыл его для лиги, кстати, чешский «Лев»).

Квартальнов обещает сохранить стиль игры, который будет агрессивнее на новой площадке

Пока игроки отрабатывали стандартные упражнения на растяжку на газоне, журналисты продолжали расспросы — почти три месяца прошло с последнего общения представителей «Ак Барса» с медиа. Да и держали ответ тогда другие люди, которых в структуре организации уже нет.

Еще один резонный вопрос, который интересовал журналистов: останется ли прежняя модель игры при такой мощной «перезагрузке» и потере нескольких мастеровитых хоккеистов? И наставник команды, и генеральный менеджер казанского клуба в один голос отвечали утвердительно. Общий посыл таков — стиль у нас хороший и станет еще агрессивнее и интереснее, учитывая новые условия.

Под новой реальностью они имели в виду, конечно же, замену домашней площадки «Ак Барса» на лед формата «60 на 26» — на таких играют все команды североамериканских лиг.

— Это вам так кажется, что у нас мастерства стало поменьше, а я так не считаю, — не соглашался Дмитрий Вячеславович с журналистами. У нас хороший стиль, у нас хорошая линия обороны будет, у нас хороший возраст у обороны. И те ребята, которых мы пригласили, — они будут соответствовать. Тем более мы сейчас перестраиваем свою площадку, она будет поменьше, а значит, и игра будет интенсивнее. Но игра у нас будет очень интересная.

«Стиль у нас всегда был агрессивный в нападении. А сейчас, при уменьшенной площадке, будет еще более динамичным», — сказал функционер. Фото ak-bars.ru

Поддержал наставника, а заодно рассказал, почему в Казани решили идти «канадским путем», и Марат Валиуллин:



— У нас 8 июля в КХЛ было совещание, идет подготовка к Олимпиаде, попросили клубы, у кого есть возможность, поменять площадку. Мы для себя приняли решение, что будем играть на канадской площадке. Потому что на базе у нас канадская, а на арене была финская. Поменяли на канадскую, чтобы был более динамичный и быстрый хоккей, который проповедует у нас Квартальнов. Стиль у нас всегда был агрессивный в нападении. А сейчас, при уменьшенной площадке, будет еще более динамичным, — сказал функционер.

До 31 июля «Ак Барс» будет заниматься на льду и на земле, а уже 2 и 3 августа проведет свои первые контрольные поединки в Нижнекамске, с местным «Нефтехимиком».

