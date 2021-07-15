Бизнес-аккаунт дня: бугульминский никах-центр

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 109-я

Как известно, обряд никаха — неотъемлемая часть свадебного торжества для молодоженов, исповедующих ислам. В этот день и жених, и невеста должны выглядеть согласно канонам шариата. Одежду для религиозной церемонии для жителей Бугульмы уже несколько лет предлагает «Центр никах». Советы по ведению его бизнес-аккаунта в «Инстаграм» в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Наряд для невесты — по канонам шариата

Если для жениха-мусульманина для обряда никаха достаточно брючного костюма и тюбетейки, то выбор наряда для невесты — довольно ответственная часть подготовки к церемонии бракосочетания. Платье должно соответствовать канонам ислама, закрывать тело, не должно быть обтягивающим и в то же время выглядеть стильно и модно.

Своим посетительницам «Центр никах», который работает в Бугульме уже около пяти лет, предлагает платья, платки, аксессуары, расшитые вручную тюбетейки. Эксперты салона помогут и выбрать наряд, и облачить в него невесту в день церемонии.

Сегодня бизнес-аккаунт бугульминского салона одежды для церемонии никаха анализирует проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



В описание профиля внести порядок

Описание профиля. К никнейму и имени профиля нет вопросов — есть геопривязка к Бугульме в имени профиля. Так ваш профиль можно найти в поиске.

Аватарка очень пестрая и мелкая для «Инстаграма», а надписи не читаются на экране смартфона. Лучше всего здесь использовать адаптированный и специально разработанный для этого логотип.

Подписок в аккаунте больше, чем подписчиков — это плохо. Ну и возможно, что массфолловинг в Бугульме еще работает, но, скорее всего, нет.

В описании слишком много лишней информации, второй момент — информация расположена не по порядку важности. И советуем обязательно убрать капслок — не надо кричать текстом на клиентов.

Вместо телефонов в описании профиля, которые все равно придется набирать вручную, лучше сделать мультиссылку. В том же «Таплинке» можно добавлять несколько телефонов — так потенциальному клиенту будет проще с вами связаться.

Наши рекомендации:

привести в порядок описание профиля;

подключить и настроить мультиссылку;

обновить дизайн профиля.

Визуальное оформление. Отсутствует фирменный стиль, аватарка-логотип в одном стиле, иконки хайлайтс — в другом, лента — в третьем.

Непонятен выбор оформления обложек хайлайтс. Оформление в «цветочном» стиле, в котором цветы занимают большую часть визуалов, по смыслу могут запутать аудиторию. Шрифт читается плохо, а его размер скачет от иконки к иконке. Надписи на английском языке делают обложки еще более непонятными.

Фотографии в основном используются «свои», что является большим плюсом, но бросается в глаза разница любительских некачественных фото и профессиональных. Возможно, имеет смысл публиковать в ленту профессиональные фотографии с заранее продуманных фотосессий, а любительские — в формате сториз.

Благодаря продуманным фотосессиям будет решаться вопрос с единым стилем, сейчас лента пестрит абсолютно разными фотографиями. Хотя, если пролистать ленту, можно увидеть хорошую попытку задать единый стиль с помощью различных белых рамок.

Мало визуалов в видеоформате. Эту проблему также может решить профессиональная видеосъемка, причем это можно сделать параллельно с фотосъемкой.

Наши рекомендации:

сфера деятельности располагает к публикации качественных фото и видео, поэтому рекомендуем периодически проводить профессиональные съемки;

можно попробовать вернуться к стилю с белыми графическими элементами, тогда лента смотрелась аккуратно и гармонично;

продумать стилистику хайлайтс, чтобы иконки были понятными и читаемыми.

В профиле преследуйте свои цели и ведите его регулярно

Контент-план. Актуальные очень давно не обновлялись. Сложно судить, насколько там актуальная информация. Также сторис в актуальных плохого качества. Рекомендуем отснять актуальный ассортимент, добавить цены. Указать дополнительную информацию о вас и о товарах.

Ощущение, что посты в этом профиле выходят только для заполнения профиля. В текстах можно даже искупаться, потому что в них много «воды» — лишней, не приносящей пользы информации. Например, публикация о том, что «любовь — как дерево», не дает потенциальным покупательницам ничего. Понимаем, что ваш бизнес связан с трепетным чувством и чистым, религиозным соединением двух любящих сердец, но и преследуйте свои цели в профиле. Больше пишите об ассортименте, достоинствах ваших тканей, трендах в образах на никах — это поможет девушкам сделать выбор в пользу именно вашего салона.

Последний пост был опубликован 4 марта. Помните, что социальные сети должны вестись регулярно, иначе у пользователей возникнет вопрос «А они точно работают?». Конкурсы профиль не проводит — это одобряем.

При прочтении текстов возникает такое чувство, будто их писал робот: мы заметили несогласованные конструкции, которые больше похожи на происки Т9. Качество постов вызывает сомнения: иногда кажется, что тексты состоят из набора слов. Да и фразы «Большой выбор обуви вы найдете в нашем салоне. Спешите» выглядят как привет из 2018 года.

Типографика не соблюдается: в текстах зачастую не ставятся пробелы, поэтому читать их сложно. Нет разделения по смыслу — за счет отсутствия абзацев непонятно, где заканчивается одна мысль и начинается другая.

Главная проблема в аккаунте — обилие орфографических ошибок. Сомневаемся, что в слове «оренда» допустили опечатку. Такие грубые ошибки в публикациях вызывают отторжение.

«Шикарные, очаровательные, неповторимые» — от такого массива субъективно-оценочных слов хочется сбежать. Понимаем, что вы хотите преподнести достоинства своего ассортимента, но аргументы весомее пустых слов. Не пишите клишированно «красивое платье» — вместо этого можно рассказать о том, что в вашем каталоге невесты могут найти платья, вручную расшитые кружевом.

В публикациях вы стараетесь использовать возвышенные слова и выражения, но не советуем этого делать. Не стоит замыливать взгляд подписчиков красивыми, но бесполезными словами. Допустим, выражение «Адрес тот же: шикарный салон свадебной моды «Ажур» выглядит как минимум странно. Если вы пишите про адрес, то указывайте его реальное местонахождение.

Наши рекомендации.

В первую очередь необходимо продумать контент-план: какие у вас будут рубрики, какой тип контента будет преобладать в ленте, с какой периодичностью будут выходить публикации. Не выкладывайте просто фотографии, а к каждой фотографии обязательно добавляйте подпись. Только такую, где будет прослеживаться польза для аудитории. Следующее — поменять подачу постов: добавить аргументированные достоинства ваших платьев, свести к минимуму использование оценочных слов — например, «шикарный» рекомендуем вовсе исключить. Вишенка на торте наших рекомендаций по контенту — не допускайте орфографических, речевых и пунктуационных ошибок. Внимательно вчитывайтесь в то, что пишите. А лучше перед публикацией дайте прочитать свои тексты другим людям, чтобы они их дополнительно проверили.

Продвижению помогут имиджевые посты и офферы

Модерация. Комментариев практически нет — модерация, можно сказать, отсутствует.

Аналитика в цифрах: показатели вовлеченности очень скудные — за полгода выложено всего 5 постов. Для существующих клиентов и подписчиков — это просто тишина. Уровень вовлеченности крайне низкий — 0,1% в пересчете на день. Комментариев почти нет — всего 1 за последние полгода.

Наши рекомендации:

Публиковать хотя бы 5 постов и 10-20 сториз в месяц, чтобы поддерживать вовлеченность.

Запустить имиджевые посты. В креативах можно показать само платье, аудитории свадебных салонов обычно нравится демонстрация платьев в видеоформате, так как можно сразу понять, как оно будет выглядеть.

Также в тестовый период можно запустить офферы, где будут указаны скидки или приятные подарки для покупателей.