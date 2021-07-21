День в истории: возрождение собора Казанской иконы Божией Матери, Романовы на престоле и план «Барбаросса»

Чем примечательна дата 21 июля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 21 июля, — знаменательная дата, когда православные верующие празднуют явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также день, который несомненно войдет в историю, поскольку нынче в татарстанской столице освятят возрожденный собор Казанской иконы Божией Матери. В тот день в разные годы и столетия: Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе; папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом; в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова — родоначальника династии Романовых; Россия и Османская империя подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, завершивший Русско-турецкую войну 1768—1774 гг.; завершено строительство Транссибирской железнодорожной магистрали (Великий сибирский путь); командование гитлеровской Германии начало разработку военной кампании против Советского Союза — «Плана Барбаросса»; на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения 89,2°C. В этот день на свет появились македонский полководец Александр Македонский, французский священник и астроном, впервые определивший размер Земли Жан Пикар, американский писатель Эрнест Хемингуэй. 21 июля скончались крупнейший румынский художник Николае Григореску, полковник Вермахта, руководивший покушением на Адольфа Гитлера Клаус Шенк фон Штауффенберг, советский антрополог, археолог Михаил Герасимов, американский генетик Эдвард Льюис. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Явление иконы Божией Матери в Казани, спасение пожарной каланчи в Адмиралтейской слободе

21 июля (по новому стилю) празднуют явление иконы Божией Матери в Казани. Чудесное обретение иконы произошло в 1579 году. После трагедии, уничтожившей половину Кремля и часть построек, город начал постепенно восстанавливаться из руин. Вместе с другими погорельцами недалеко от места возникновения пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его 9-летней дочери Матроне явилась во сне Божия Матерь и повелела достать ее икону, зарытую в земле. На слова ребенка никто не обратил внимание. Богородица трижды являлась и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Матрона с матерью начали рыть в указанном месте и нашли святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия. Святой образ разместили в близлежащем храме Святого Николая Чудотворца, откуда после молебна перенесли с крестным ходом в Благовещенский собор — первый православный храм Казани, воздвигнутый Иваном Грозным.

Благовещенский собор, литография Э. Турнерелли. Источник: wikipedia.org

21 июля 2011 года Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев одобрил создание мемориальной зоны жертвам политических репрессий на острове-граде Свияжске. «Об этом раньше не принято было говорить, но сейчас замалчивать тему нельзя — история репрессий на территории Свияжска началась не в 30-е годы ХХ века, а в августе 1918 года, когда Лев Троцкий приказал расстрелять каждого десятого красноармейца того полка Красной Армии, который отошел от Казани», — сказал тогда первый президент республики.

По материалам музея-мемориала Великой Отечественной войны Нацмузея РТ, в 1930—1950-х годах на территории острова и железнодорожной станции «Свияжск» располагалась исправительно-трудовая колония №5, в которой отбывали наказание арестованные не только по уголовным и административным статьям, но и по 58-й статье (антисоветская деятельность, пропаганда). Через лагерь на территории монастыря в Свияжске прошли сотни тысяч узников, большинство из которых не совершали уголовных преступлений, — граждане не только СССР, но и Румынии, Австрии, Германии, Венгрии, Польши и др. Открытие памятника состоялось 30 октября 2011. Он представляет собой вертикальный каменный обелиск высотой 2,6 метра на котором располагается бронзовый рельеф с птицей, устремленной вверх. По образному замыслу автора — скульптора-монументалиста Махмута Гасимова — композиция олицетворяет обломок драматической и трагической отечественной истории XX столетия.



Фото: tripadvisor.ru

21 июля 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил приостановить все работы по сносу пожарной каланчи, расположенной в Адмиралтейской слободе в Казани. В здании на Мало-Московской, 19а размещался отдельный пост пожарной части №36. Оно строилось несколько лет, с конца 30-х годов до 1948-го. Пожарная каланча — объект конструктивизма советской эпохи (1930—1940 годов) в Казани, наряду с клинической больницей №5 и зданием Дома печати на ул. Баумана. В мае 2018 года глава республики поручил начать реконструкцию каланчи.

Фото: Олег Тихонов

21 июля 2016 года Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложил памятный камень в основание возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери. В основание также заложили капсулу. В апреле этого года президент Татарстана Рустам Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Сегодня, 21 июля 2021 года, в Благовещенском соборе совершат молебен Божией Матери перед ее казанским образом. После молебного пения состоится традиционный крестный ход со святыней в Казанско-Богородицкий монастырь. После принесения святыни в обитель к месту чудесного явления казанского образа будет совершено великое освящение воссозданного собора, которое начнется в 10.00. Затем в новоосвященном храме состоится Божественная литургия.

Фото: Максим Платонов

21 июля 2020 года в Москве на Федеральном военном мемориальном кладбище похоронили создателя авиации МЧС России, генерал-лейтенанта, уроженца Казани Рафаиля Закирова, который ушел из жизни 18 июля. Он родился 20 мая 1949 года в столице Татарстана. С 1968 по 1972 год он учился в Сызранском высшем военном авиационном училище, в 1982 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1992 году Закиров был назначен заместителем начальника боевой подготовки управления командующего авиацией Сухопутных войск. В 1995 году Закиров возглавил управление авиации МЧС. Под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76, не имеющих аналогов в мировой практике.

Р.Ш. Закиров пилотирует Ка-32ЧС. Источник: wikipedia.org

Восхождение на престол первого Романова, Керенский встал во главе Временного правительства



408 лет назад, 21 июля 1613 года в России венчался на царство родоначальник династии Романовых — Михаил Федорович. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями: внучатый племянник Анастасии Романовны Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов на российский престол были польский королевич Владислав, шведский принц Карл-Филипп и другие. Однако Земский собор выбрал Михаила Федоровича. Будущий царь в то время был в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав о его избрании, поляки захотели помешать ему взойти на престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила. Но простой крестьянин Иван Сусанин решил помешать преступлению: он согласился показать дорогу и завел врагов в дремучий лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли, увязнув в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод (тогда ему было 17 лет), а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену, возвратившись в Москву он согласился быть патриархом.

Источник: wikipedia.org

21 июля 1774 года Россия и Турция заключили Кючук-Кайнарджийский мирный договор, ставший завершением второй (1768—1774) из шести русско-турецких войн XVIII—XIX веков, которые Россия вела за выход к Черному морю и обладание Крымом. Документ составили на русском, итальянском и турецком языках. Он состоял из 28 статей и секретного приложения. По нему Османская империя признавала независимость Крымского ханства, присоединение к России части побережья с крепостями Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Кабарды и ряда районов в междуречье Днепра и Буга. Для русского торгового мореплавания открылись Черное и Азовское моря и Черноморские проливы, Молдавия и Валахия получали автономию и переходили под покровительство России. Договор создал благоприятные условия для хозяйственного освоения степных пространств России, развития черноморской торговли, а также для борьбы балканских и кавказских народов за освобождение от турецкого ига.

217 лет назад в России приняли первый цензурный устав. Документ от 21 июля 1804 года определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Согласно уставу, вводилась предварительная цензура (цензура на ранней стадии подготовки издания к производству, цензура в рукописи). Надзор за выполнением устава возлагался на специальный Цензурный комитет, находившийся в ведении Министерства народного просвещения. Запрещалось писать против Бога, власти и личной чести граждан. Отдельно отметим, что до этого в России книгоиздательскую деятельность контролировали церковные ведомства.

Фото: tsargrad.tv

21 июля 1917 года главой российского временного правительства стал Александр Керенский. Александр Федорович был немного связан с Казанью: его мать, Надежда Адлер, была дочерью начальника топографического бюро Казанского военного округа, имела дворянское происхождение по отцу и купеческое по матери. С отцовской стороны предки Керенского происходили из среды православного духовенства. Его отец, окончив историко-филологический факультет Казанского университета, был директором средней школы для девочек и мужской гимназии, в которой учился организатор и руководитель Октябрьской революции Владимир Ульянов (Ленин). Сам русский политический деятель родился в Симбирске (Ульяновске).

После Февральской революции 1917 года он занимал пост министра юстиции во Временном правительстве и одновременно был одним из заместителей председателя Петроградского совета. Под его прямым давлением великий князь Михаил Александрович (1878—1918) 16 марта (3 марта по старому стилю) принял решение отказаться от прав на российскую корону. Именно Керенский, будучи в составе Временного правительства, распорядился вернуть из тюрем и ссылок всех революционеров.

Фото: wikipedia.org

21 июля 2019 года сборная России по художественной гимнастике завоевала все восемь золотых медалей на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в Москве с 19 по 21 июля 2019 года. Россиянки забрали восемь золотых наград. Второе место досталось итальянкам (0—5—0), 3-е — 4-е места поделили команды Белоруссии и Израиля (0—1—3).



Родился Хэмингуэй, план «Барбаросса»

21 июля 1899 года родился американский писатель Эрнест Хемингуэй. Будущий журналист, лауреат Нобелевской премии появился на свет в Оук-Парке, штат Иллинойс (США) в семье врача. В 1928 году отец Хемингуэй покончил с собой. Из-за травмы глаз, полученной в отрочестве, не был призван в армию для участия в Первой мировой войне. Уехал добровольцем в воюющую Европу и стал шофером американского отряда Красного Креста на итало-австрийском фронте. В июле 1918 года получил серьезное ранение в ногу, пытаясь вынести с поля боя раненного итальянского солдата. За воинскую доблесть Хемингуэя дважды наградили итальянскими орденами. После увольнения в запас лечился в Мичигане, затем уехал в Европу, много путешествовал, писал статьи для «Торонто стар». В Париже он познакомился с американскими писателями Гертрудой Стайн, Эзрой Паундом, Скоттом Фицджеральдом. Первый писательский успех пришел к Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет романа «И восходит солнце» («Фиеста») о французских и испанских репатриантах 1920-х годов, в котором писатель выразил умонастроения «потерянного поколения». Критики приняли произведение молодого писателя. Хемингуэй принимал участие во Второй мировой войне. В качестве военного корреспондента участвовал в полетах британских ВВС, описывал высадку союзников в Нормандии, в августе 1944 года вошел с американскими войсками в Париж. За храбрость удостоился Бронзовой звезды. В 1952 году в журнале «Лайф» была напечатана повесть Хемингуэя «Старик и море». За это произведение в 1953 году писатель получил Пулитцеровскую премию, в 1954 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Фото: wikipedia.org

В 1960 году Хемингуэй с диагнозом депрессии и серьезного умственного расстройства лежал в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота). Выйдя из больницы и убедившись, что не в состоянии больше писать, он возвратился в свой дом в Кетчум (штат Айдахо).

2 июня 1961 года выстрелом из ружья Эрнест Хемингуэй покончил собой.

21 июля 1940 года началась разработка плана гитлеровской Германии по нападению на СССР. В этот день главное командование Сухопутных войск Германии получило соответствующие указания от Адольфа Гитлера. 18 декабря 1940 года план нападения на СССР под кодовым названием «Барбаросса», названный в честь императора Священной Римской империи, был утвержден директивой №21 верховного командования вермахта за подписью Гитлера. Через 11 месяцев войска нацистов перешли советскую границу, однако, несмотря на первоначальные успехи вермахта, вскоре стало ясно, что план «молниеносной войны» провалился.

Источник: wikipedia.org