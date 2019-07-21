Новости спорта

00:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российские гимнастки завоевали все «золото» на первом в истории юниорском чемпионате мира

22:34, 21.07.2019
Российские гимнастки завоевали все «золото» на первом в истории юниорском чемпионате мира
Фото: скриншот видео youtube.com

Сборная России по художественной гимнастике завоевала все восемь золотых медалей на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в Москве с 19 по 21 июля.

Российские гимнастки заняли первое место в медальном зачете, выиграв восемь золотых наград. Второе место заняли итальянки (0—5—0), третье-четвертое места поделили команды Белоруссии и Израиля (0—1—3).

Всего в соревнованиях принимали участие спортсменки из 62 стран. Были разыграны четыре медали в индивидуальной программе, три — в групповой и одна командная награда, передает ТАСС.

Напомним, что в феврале 2019 года в Казани на площадке Центра гимнастики состоялось первенство России по художественной гимнастике.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров