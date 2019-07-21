Российские гимнастки завоевали все «золото» на первом в истории юниорском чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике завоевала все восемь золотых медалей на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в Москве с 19 по 21 июля.

Российские гимнастки заняли первое место в медальном зачете, выиграв восемь золотых наград. Второе место заняли итальянки (0—5—0), третье-четвертое места поделили команды Белоруссии и Израиля (0—1—3).

Всего в соревнованиях принимали участие спортсменки из 62 стран. Были разыграны четыре медали в индивидуальной программе, три — в групповой и одна командная награда, передает ТАСС.



Напомним, что в феврале 2019 года в Казани на площадке Центра гимнастики состоялось первенство России по художественной гимнастике.

