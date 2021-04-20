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Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани

15:08, 20.04.2021 4
Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани
Фото: patriarchia.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня, 20 апреля, президент Татарстана вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

Фото: patriarchia.ru

В начале марта в соборе Казанской иконы Божией Матери шли работы по устройству чугунных полов, написанию икон для иконостасов, изготовлению церковной утвари и мебели. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    что значит попросил,по прейскуранту.
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    Анонимно 20 апр
    еще останется обязан . придется церкви строить вместо мичетей в шаговой доступности .
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  • Анонимно 20 апр
    Хорошее дело.
    Спасибо Президенту за заботу о православных татарстанцах.
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    Анонимно 20 апр
    А где такая же забота о мусулманах в России ?
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