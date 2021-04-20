Минниханов попросил патриарха Кирилла освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Сегодня, 20 апреля, президент Татарстана вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
В начале марта в соборе Казанской иконы Божией Матери шли работы по устройству чугунных полов, написанию икон для иконостасов, изготовлению церковной утвари и мебели. Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года.
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Спасибо Президенту за заботу о православных татарстанцах.