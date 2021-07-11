«Поплавок над водой должен торчать не более чем на 2 см»: советы начинающим рыбакам

«Рыбалка — такой процесс, который может быть долгим, и не каждому это дано. У кого есть усердие, терпение и труд — все получится. Не зря существует древняя поговорка — без труда не выловишь и рыбку из пруда», — говорит президент Федерации рыболовного спорта Татарстана, мастер спорта РФ по спортивному рыболовству Олег Гарипов. В День рыбака, отмечаемый во второе воскресенье июля, он раскрывает секреты успешной любительской рыбалки: какие снасти предпочесть, как правильно огрузить поплавок, что использовать для наживки, как и чем правильно прикормить рыбу, где предпочтительнее рыбачить и можно ли потом есть пойманную рыбу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спортсмену важен результат, а не сама рыба»

— Чем спортивная рыбалка принципиально отличается от любительской?

— На любительскую рыбалку человек просто приходит отдохнуть. А в спортивной рыбалке — занимается спортом. Перед спортсменом стоит задача за определенный промежуток времени поймать как можно больше рыбы. А любитель не ограничен во времени, он спокойно отдыхает, может поехать на природу с семьей, делать шашлыки и попутно ловить рыбу.

— Бывает, что любители отпускают свой улов…

— Нет, как раз любители свой улов обычно не отпускают в силу того, что они потратили на снаряжение определенную сумму денег, время, и компенсируют это теми биологическими ресурсами, которые изымают из воды. То есть забирают всю рыбу, которую поймают. Порой они даже не смотрят на нормы законодательства и берут всю рыбу, которую вылавливают, несмотря на размерный ряд и сорта рыбы.

У спортсменов же есть более жесткие правила — они ограничены во времени. После взвешивания рыбы она выпускается в естественную среду обитания. Спортсмена не интересует рыба как продукт, который можно съесть. Спортсмену важен результат, а не сама рыба.

«Начинайте с азов — поплавочной удочки»

— Что вы посоветует купить новичку-любителю, который планирует начать рыбачить? Спиннинг или удочку?

— Чтобы человек мог ловить рыбу для удовольствия, мой совет — начать с азов. А азы — это поплавочная удочка. Нужно купить удилище, леску, поплавок, крючок и грузило. Поплавочная удочка хороша тем, что даже в весенний период операции «Нерест», когда в Татарстане действует рыболовный запрет на другие снасти, она в любом случае разрешена.

Но мало купить удочку — нужно еще правильно огрузить поплавок. Не все знают, как правильно организовать этот процесс. Поплавок над водой должен торчать не более чем на 2 см. В этом случае при каждом касании рыбы чувствительность поплавка будет заметной для рыбака. Спортсмены используют более тонкие снасти, а рыболовы-любители — более толстые и грубые.

Поэтому у многих любителей незамеченной остается малейшая поклевка, которая легко заметна спортсменам. Причем грузики нужно располагать от меньшего к высшему — сначала вешается самая маленькая дробиночка, потом чуть больше и больше. Нужно периодически окунать поплавок в воду до тех пор, пока он над водой не будет выступать на 2 см. Раньше наши деды и прадеды рыбачили кто на что, например на спичку, или делали поплавки из коры дерева. Сейчас самый распространенный поплавок делается из гусиного или любого другого пера. Нужно очистить его от оперения, и получится поплавок.

Секрет — в правильном прикорме

— Как правильно прикормить рыбу, чтобы улов был удачным?

— Летняя рыбалка отличается от зимней тем, что летом ты рыбу приваживаешь, а зимой ты ее ищешь. Летом можно прийти, закормить определенное место, и рыба сама на этот прикорм подтянется. А зимой эту рыбу нужно искать. Как бы ты ни прикармливал одну лунку, если рыбы там не будет, она и не подойдет.

Самый доступный и не затратный способ прикорма легко сделать самому. Нужно купить 2—3 кг панировочных сухарей. К ним добавить несколько пакетиков ванилина, немного сахара. Можно добавить корицу и какао, его аромат очень любит лещ, подлещ. Все это можно перемешать дома, а непосредственно на водоеме добавить воды и довести до консистенции, чтобы прикормка при сжатии в кулак образовывала шарики.

Нужно закормить ту точку, на которой собираются ловить рыбу. Тут есть еще один нюанс — нужно не просто разбросать эту прикормку, а закормить одну определенную точку. В этом случае много зависит от точности попадания в воду. Можно закормить большое пятно 3 на 3 метра, и ничего там не поймать. А можно закормить маленький пятачок 15 на 15 см, на который рыба как раз и подойдет. Рыбу нужно привлечь с помощью прикормки, чтобы она подошла, и подать наживку, которую она предпочтет.

— А она не наестся этим прикормом?

— Рыба начинает поглощать эту прикормку, но не наедается ей: основа же состоит из панировочных сухарей, уже сильно измельченных. Такая прикормка только привлекает и приманивает рыбу. При падении на дно из шарика прикорма начинают выходить пузырьки воздуха, постепенно поднимается небольшое облако мути, и прикорм сам рассыпается в воде. Рыба ввиду своего хорошего обоняния за много метров чувствует эту прикормку и начинает подходить именно на это место. И вот в этот момент все уже зависит от самого рыбака — насколько правильно у него настроена снасть.

Рыбалка — такой процесс, который может быть долгим, и не каждому это дано. У кого есть усердие, терпение и труд — все получится. Не зря существует древняя поговорка — без труда не выловишь и рыбку из пруда. Прежде чем поймать рыбу, нужно сначала потрудиться.

— А для наживки что лучше использовать?

— У спортсменов это традиционно опарыш и мотыль. И у любителей то же самое, только еще добавляется червь. Некоторые ловят на хлеб или на манку (делают мешай-мешай — разводят манную кашу с водой до консистенции густого теста), кто-то отваривает перловку. Тут на вкус и цвет товарищей нет. Но традиционно рыба питается мотылем, потом идет опарыш и червь. Червя можно пойти накопать, не затратив ни копейки.

«Лучше всего искать место с небольшим течением»

— В наших условиях рыбу какого веса реально поймать?

— На поплавочную удочку вполне реально поймать тех же лещей — весом в 1—2 кг. Все зависит от места и среды обитания. Если вы будете ловить в прудах, лещ там не разводится, лещ в основном живет на водохранилищах или в реках. В пруду распространены плотва, верховка, окунь и карась. В прудах им жить очень комфортно.

Если человек хочет поймать леща, нужны большие водоемы, реки. Желательно, чтобы там были небольшие омутки, ямочки, куда лещ может спуститься в жару в более прохладное место.

— На что обращать внимание при выборе места для рыбалки?

— В первую очередь на берега. Если у реки один берег бывает пологим, другой, как правило, — более обрывистым и высоким. И тут все зависит от умения рыболова. Лучше всего искать место, где присутствует небольшое течение. Эти небольшие течения на изгибах рек образуют омутки и небольшие заводи. Естественная еда рыбы по течению спускается, в этих омутах делает оборот, там течение замедляется, и она опускается на дно. В этих случаях лучше всего найти такое место, где течение замедляется: именно там можно комфортно посидеть и половить рыбу.

«Если я укажу рыбные места и там ничего не поймают, меня проклянут»

— В какие места лучше ехать, чтобы не нарваться на неприятности, но уйти с уловом?

— Я не могу подсказать такие места. Потому что если я укажу, что надо ехать туда, и все рванут туда, но при этом ничего не поймают, они меня проклянут.

У каждого рыболова есть свое потаенное место, куда ему приятно приезжать. Я уповаю на то, что рыболов — это исследователь. И он должен не все время приезжать на одно и то же место, а открывать для себя как можно больше новых мест. Это будет лучше для его рыболовного опыта, расширит его кругозор, обогатит его прекрасными видами природы. В каждом уголке татарстанская природа по-своему прекрасна. Чем больше он будет ездить, уходить от дома и проводить времени на природе, будет только лучше.

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и то, как другие работают, но лучше смотреть на воду и ловить рыбу, тем более вода очень успокаивает. И любой рыболов найдет место, куда чаще других будет приезжать с семьей, получать удовольствие и следить за местом, куда он приезжает — убирать мусор.

Спортсмены, когда приезжают на соревнования, перед стартом обязательно убирают берег. В менталитете наших людей, к сожалению, закреплено — бросить мусор на месте и уехать. У спортсменов принято весь мусор собирать и оставлять после себя чистое место.

«Я не рекомендую есть рыбу, которую поймали на Казанке»

— Можно ли употреблять в пищу рыбу, выловленную в наших водоемах?

— По опыту скажу: невозможно есть рыбу с реки Казанка. У нас есть недобросовестные продавцы рыбы, которые ни за что не скажут, откуда привезли рыбу, потому что это бизнес. Тут уже должен работать Роспотребнадзор. Те, кто продает рыбу, обязаны предоставить покупателю сертификат, что рыба не опасна для здоровья человека.

Я не рекомендую есть рыбу, которую поймали на Казанке. У нас есть предприятия, сбрасывающие свои отходы в Казанку, а насколько качественные фильтры у них стоят, мы не знаем. Но и утверждать, что рыба с Казанки отравленная, я тоже не могу. Просто, по моему опыту, я не рекомендую.

Я не рекомендую употреблять и рыбу, выловленную в зимний период на реке Свияга. Буинский сахарный завод каждую зиму делает определенный сброс под лед, после чего вода становится красной.

«Рыба клюет практически в любую погоду»

— Если человек хочет уйти с гарантированным уловом, платные водоемы для рыбалки — оптимальный вариант?

— Есть частные пруды, где специально выращивают рыбу и которые заточены под платную рыбалку, чтобы каждый клиент мог поймать рыбу и довольный, отдохнувший, с приятными впечатлениями и уловом покинул это прекрасное место. Но рыба — это все-таки природа. И бывают периоды — в зависимости от погодных условий и других факторов, когда рыбу никак не заставишь клюнуть. Иногда даже бывалые рыболовы возвращаются домой без улова. Причем рыба есть, она показывает, что присутствует, но ни в какую не берет наживку. Даже некоторые спортсмены на соревнованиях остаются без улова: значит, они что-то сделали неправильно и не заставили рыбу клюнуть.

— Какие идеальные погодные условия для рыбалки?

— Для меня как для спортсмена все условия хороши. Я не обращаю внимания на погоду, потому что заточен на результат. И я его достигаю любыми способами, борюсь до конца, чтобы поймать рыбу. Любитель этого сделать не сможет — у него найдется сто причин. Якобы направление ветра поменялось, погода изменилась, пошел дождь — отговорок можно найти много. Плохому танцору, как говорится…

Рыба клюет практически в любую погоду. Если человеку комфортно, стало быть, и рыбе будет хорошо. Если человек нервничает, переживает — он начинает суетиться, все делать неправильно. И рыба у него клевать не будет. Нужны спокойствие, размеренность и продуманность действий.

Хороший рыболов — это наблюдательный человек. Уже придя на водоем, он обращает внимание, где больше всего расходится кругов, где идут всплески. Если камыши рядом, это говорит о гарантированном присутствии рыбы. Рыбаку остается только разложить свои снасти, преподнести прикормку и попытаться поймать эту рыбу.

— То есть у камышей рыбу ловить лучше?

— Поплавочной удочкой однозначно. Где есть камыши, есть и водоросли, которыми рыба питается. В этих водорослях водятся жучки и паучки, которыми рыба тоже питается в летний период. Но я не говорю про сами камыши — там должны быть прогалы, где человеку можно спокойно забросить удочку, чтобы крючок не цеплялся за траву.



— Обычно считается, что рыбаки верят в приметы. Есть действительно работающие приметы?

— Я как спортсмен уже перестал верить в приметы. Например, что с собой на рыбалку нельзя брать рыбу, рыбные консервы. Ни в коем случае почему-то с собой нельзя брать вареные яйца. Но это все пустые суеверия. Но у нас на соревнованиях однажды был интересный случай. Сейчас уже семикратный чемпион мира Алексей Шанин однажды приезжал в Татарстан на этап российской спиннинговой лиги. Это был береговой этап, когда спортсмены друг за другом шли и выбирали место для ловли. Товарищи ради шутки в рюкзак, который нес Алексей, положили банку рыбных консервов. Он, конечно, поймал рыбу, но не столько, сколько обычно и сколько хотелось бы. Когда ему со смехом признались, что подложили банку консервов, он тоже посмеялся. Но вот здесь эта банка консервов сработала.

«Есть индивидуумы — лед только встал, а они уже поперлись на рыбалку»

— Как вы относитесь к зимней рыбалке?

— Я ее люблю больше, чем летнюю. Это постоянное движение. Нужно найти рыбу, и покрупнее, чем ловят остальные. Необходимо правильно подобрать снасть. Татарстан славится тем, что зимой у нас очень много судака. Видимо, так сложилось географически. У судака на наших акваториях есть простор, где отнереститься. Все едут в район Камского Устья, Лаишевский район — там судак выходит. К нам едут из Ульяновска, Самарской области, Чувашии, Марий Эл для зимней рыбалки на судака. Они приезжают на рыболовные базы и ловят судака, берша.

— Зимняя рыбалка считается опасной. Ежегодно происходят трагедии…

— Ни одна рыболовная база не повезет вас в место, где это будет опасно. Существуют понятия как инстинкт самосохранения. Но есть индивидуумы… Лед только встал — 2—3 см, а они уже поперлись на рыбалку, многие проваливаются, и мы их теряем. Но это мизерный процент, который создает определенную статистику. И каждый год у нас отрываются льдины с рыбаками. Я не понимаю, что ими движет, чтобы ступать на первый лед. Спортсмены ни за что не пойдут на первый лед до тех пор, пока он не достигнет толщины сантиметров в 10.

Мне бы не хотелось, чтобы рыбаки гибли из-за своей беспечности. Рыбалка должна приносить радость, а не горе. Но каждый год проваливаются, тонут, к сожалению.

«Рыболову законодательно разрешается вылавливать 5 кг рыбы в день»

— Какая тенденция наблюдается в Татарстане? Стало ли в последнее десятилетие больше рыбаков?

— У нас рыболовов за последние 10 лет явно прибавилось. Рыболовов в разы больше, чем охотников. Человек купил удочку — и уже автоматически стал рыболовом. К сожалению, мы их не можем количественно посчитать. Раньше рыболовов можно было сосчитать, потому что они состояли в общественных организациях, сдавали членские взносы и получали за это 2 кг плюсом к улову обыкновенного рыболова. Раньше обычным рыбакам можно было вылавливать 3 кг рыбы, а членам общества — 5 кг.

— А сейчас как?

— Сейчас для всех вне зависимости от принадлежности к той или иной организации норма вылова составляет 5 кг рыбы в день. То есть каждому рыболову на территории Татарстана законодательно разрешается вылавливать 5 кг рыбы в день.

— То есть если наловил 6,5 кг, то 1,5 кг нужно выпустить обратно?

— По сути, если рыбак поймал одну рыбу весом более 5 кг, то для него рыбалка на сегодня должна закончиться. Он может оставить эту рыбу, но остальную — либо ловить и отпускать, либо вообще закончить рыбалку. Но у нас же люди не такие. Многие думают: если клюет, то я буду набивать мешки до победного. Пройдет еще 5—10 лет, чтобы у народа переключилось мировоззрение.

Все-таки представьте себе, если человек каждый день ходит на рыбалку и приносит по 5 кг рыбы. Куда ее девать?

— Продавать.

— Тогда это уже бизнес. Тут уже должно быть другое налогообложение. Но для собственного пропитания 5 кг в день — это слишком много.

Я бы не приравнивал рыбалку к источнику дохода. Иногда это бывает очень затратно. Многие рыболовы-любители не занимаются промышленным выловом рыбы, а ловят чисто для себя. Вот мне зачем каждый день 5 кг рыбы? Если она лежит неделю в холодильнике, то теряет свои вкусовые качества. Только что пойманная и освежеванная рыба, пожаренная на сковородке с маслицем — у нее даже мясо сразу отходит от косточек и раздается бесподобный аромат, специфический вкус. Как только она полежала в холодильнике — ее заморозили, разморозили, пожарили… Конечно, она все равно вкусная, но я такую есть уже не стану.

Хочу завершить разговор просьбой ко всем рыболовам — пускай не оставляют мусор на водоемах, убирают за собой. И пускай не жадничают и оставят рыбу нашим детям.