Видео недели: Путин за рулем Aurus, россияне снова с Кубком Стэнли и взрыв в порту Дубая

Топ-видео недели по версии «Реального времени»





«А стыки чувствуются»

Президент России Владимир Путин за рулем выпущенного в Елубаге автомобиля Aurus решил проверить качество новой Центральной кольцевой автодороги, строительство которой стартовало 7 лет назад. Она проходит в 50 км от МКАД, пересекая более 10 федеральных трасс, а протяженность дороги — 336,5 километра. Во время поездки глава государства отметил, что «стыки на дороге все-таки немного чувствуются». На это представитель «Росавтодора» объяснил, что это деформационные швы и такая технология применяется во всем мире.

Вместо НЛО — космический мусор

В среду гендиректор Роскосмоса сообщил, что на расстоянии 4,8 км от МКС пройдет космический объект под названием UNKNOWN (с английского — «неизвестный» — ред.), а минимальное расстояние между двумя объектами, по прогнозам, может составить 1,5 км. В четверг неизвестный объект — космический мусор — пролетел мимо Международной космической станции на расстоянии почти в 2 км.

Дубай содрогнулся от взрыва

Очевидцы взрыва, который произошел в порту Дубая, успели снять его и выложили видео в соцсети. Как стало известно позже, взрыв произошел вечером в среду на торговом судне, стоящем в порту Джабаль-Али, а именно в одном из контейнеров, которое оно перевозило. Пожар был локализован, а судна, стоящие поблизости, не пострадали. Причины взрыва выясняются.

До старта Спецолимпиады — 200 дней

Во вторник в Казани открыли стелу с обратным отсчетом времени до начала Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. Она пройдет в столице Татарстана в конце января 2022 года, а в ее программу вошли семь видов спорта: горнолыжный, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах. Ожидается, что участниками состязаний станут около двух тысяч спортсменов с особенностями ментального развития.

Поздравление от президента

Президент Татарстана поздравил всех жителей республики с Днем семьи, любви и верности, выложив трогательный ролик в своем аккаунте в «Инстаграм», написав под постом пожелание — «Здоровья и благополучия вам и вашим близким!»

Россияне снова с Кубком Стэнли

Трое россиян — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев — выступающие в хоккейном клубе «Тампа Бэй Лайтнингс», во второй раз подряд стали обладателями Кубка Стэнли — главного приза чемпионата НХЛ. При этом голкипер команды Василевский признан самым ценным игроком завершившегося чемпионата. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев пообещал привезти Кубок в родной для него Нижнекамск, где он начал спортивную карьеру в клубе «Нефтехимик». Об этом он сообщил сразу после победы в чемпионате.

«Черную вдову» самыми первыми увидели россияне



На экраны российских кинотеатров 8 июля вышел новый фильм об одном из «Мстителей» из киновселенной Marvel — Наташе Романофф, или Черной вдове. Главную роль в нем исполнила Скарлет Йоханссон. Премьера в нашей стране состоялась на сутки раньше, чем в других странах, в том числе и США. В основе сюжет — отношения супершпионки со своей семьей. Впервые в роли Наташи Романофф актриса Скарлет Йоханссон снялась в фильме «Железный человек», вышедшем в 2008 году. По данным компании Fandango (крупнейший продавец билетов в мире), «Черная вдова» уже стала лидером годового рейтинга по объемам продаж билетов.

Начало клуба шпионов-джентельменов

Кинокомпания 20th Century Studios Russia на YouTube-канале разместила новый трейлер фильма «King's Man: Начало». В промо режиссер приквела о шпионах-джентельменах Мэттью Вон рассказывает, что лента станет повествованием об истории создания тайной организации King's Man. В этот раз в кино снялись Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс, Мэттью Гуд, Том Холландер и другие, а премьера намечена на 13 января будущего года.