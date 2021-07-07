Инста-Татарстан: Элвин подарил Салавату яйцо, Хабиб записал клип

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

Элвин Грей на этой неделе решил порадовать «заклятого друга» из Татарстана — мастодонта татарской эстрады Салавата экзотическим подарком. Радик Юльякшин привез артисту в Казань страусят и яйцо страуса, а довольно забавную церемонию вручения и реакцию хозяина выложил в своем аккаунте. Новым умением решил привлечь подписчиков известный татарстанский бизнесмен Айдар Булатов. Артистка Гузель Уразова интересуется, что для ее фолловеров значит любовь, а глава Минцифры республики легко одолел веломарафон на 100 км. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев.

Страусы для Салавата

Необычный подарок своему татарстанскому «другу» Салавату Фатхетдинову привез башкирский певец Элвин Грей — яйцо страуса, а также нескольких птенцов этого вида.



«С пополнением в семье, Салават Закиевич!» — подписал пост поп-исполнитель.



Как он рассказывает подписчикам, привезти Салавату африканских страусов он пообещал полгода назад и в итоге привез 5 маленьких страусов. Оценивая подарок, Салават в присущей ему манере пошутил, что придется подаренные страусиные яйца высиживать самому. Вместе с Греем они предложили подписчикам придумать имена страусятам.



Ветеран сцены в шутку решил им присвоить имена поп-певцов татарской эстрады. Грей заметил, что через год птенцы будут размером с трехметровых страусов. Видео уже набрало более 150 тысяч просмотров.

Новый сезон не за горами



Сам соловей татарской эстрады Салават сообщил поклонникам своего творчества и подписчикам, что его театр активно готовится к новому сезону, идут репетиции. А первый концерт состоится уже через месяц, 6 августа, в театре им. Г. Камала.



«В этом году на концерте будем вспоминать тех, кто ушел от нас. Один из них — Элфис Киямов», — написал под видеопостом артист.

Открытка от Хабиба



Молодой татарстанский поп-исполнитель Хабиб (Хабиб Шарипов), ставший известным благодаря песне «Ягода-малинка», на днях представил поклонникам новый клип на песню «Открытка», записанную вместе с Ваней Дмитриенко. В главной роли в видео снялась юная актриса Кристина Корбут.



Численность подписчиков восходящей звезды в «Инстаграме» постепенно приближается к миллиону, а вот в «ТикТоке» у него уже свыше 10 млн фолловеров.

Девушка с обложки Аида Гарифуллина



Оперная дива и солистка Венской оперы, уроженка Казани Аида Гарифуллина выложила пост с клипом на песню Игоря Крутого «Птица белая», снятым три года назад, и поинтересовалась у своих подписчиков — стоит ли снимать новый?



Также оперная певица поделилась фото, где она позирует на фотосессии для журнала ELLE — ее портрет на обложке одного из выпусков.

Про любовь от Гузель Уразовой



Звезда татарской поп-сцены и народная артистка Татарстана Гузель Уразова решила поинтересоваться у своих подписчиков, что для них значит любовь. В очередной публикации она вспоминает, как раньше во вкладышах к жвачкам Love is писали «Любовь — это то-то и то-то», и предложила подписчикам продолжить фразу.

В видеопосте, где звучит песня Гузель, она с любимым человеком уединилась на природе, пара танцует и обнимается. У звезды довольно солидная армия подписчиков — 602 тысячи и свыше 2,6 тысячи публикаций.

Если живопись, то абстракционизм



Еще один предприниматель, точнее бизнес-леди Галия Бердникова, основательница и владелица сети фотошкол, образовательной платформы Womenbz и других направлений, тоже решила попробовать для себя новую практику — научиться рисовать картины в стиле абстракционизма. Недавно она открыла в Казани фирму по очистке и восстановлению обуви MIZU (в переводе с японского — вода). Как известно, Галия с мужем какое-то время жили в Японии и решили перенести любовь жителей этой страны к чистоте в новое бизнес-направление.

100 км на велике? Легко



Министр информатизации и связи республики Айрат Хайруллин — приверженец здорового и активного образа жизни, что часто старается демонстрировать в соцсетях. В его аккаунте в «Инстаграм» много постов с различных спортивных соревнований, в которых он принял участие. Например, в родном Альметьевске завоевал медаль в триатлоне, организованном клубом Timerman, а недавно участвовал в велогонке Ak Bars Bank Tour de Almetyevsk и преодолел дистанцию в 100 км, написав, что «это своего рода медитация в движении, которая помогает перезагрузить сознание и мозг».

После гонки он решил побывать на городском пляже и освежиться в озере. За деятельностью и жизнью чиновника в аккаунте следят более 31,5 тысячи пользователей.

С заботой о ближних



Очень актуальным и важным в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу стал пример заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова, который сделал прививку от коронавируса и опубликовал фото с процесса в аккаунте. В посте он написал: «Заботимся о наших близких, друзьях и коллегах, всех, кто нас окружает, и всех, с кем мы контактируем!»



Чиновник довольно активный пользователь «Инстаграма»: в его профиле более 1,2 тысячи постов, а на аккаунт подписаны без малого 9 тысяч человек.