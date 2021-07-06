«Татарстан находится в зоне с наименьшими тарифами, но остается большой износ сетей»

Фото: Максим Платонов

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги поднялись в Татарстане в среднем на 4,28%, не перешагнув предельного допустимого уровня роста в 4,4% на 2021 год. При этом фактический рост тарифов в одних городах республики может быть более высоким, а разница между ними может быть двукратной. Коммунальную плату «приподнимают» инвестиционные программы естественных монополистов, чьи затраты перекладываются на плечи прямых потребителей. О том, почему «прокатили» затею «Татэнерго» с «альткотельной», во сколько обойдется казанцам запуск КНС «Заречная» и что делать с долгами по ЖКХ, рассказывали на брифинге по итогам тарифной кампании 2021 года.

Второе повышение

Тарифная кампания традиционно проходит в два этапа — сначала тарифы поднимаются с 1 января, а затем «добавляют» с 1 июля, с ними населению предстоит завершить текущий год. Как правило, июльская волна повышения тарифов оказывается иногда больше январской, поэтому стоит ждать коммунального сюрприза как раз летом. Окончательные, «постновогодние» тарифы на коммунальные услуги для населения республики представил сегодня председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

Глава тарифного органа сообщил, что повышение тарифов на коммунальные услуги для населения не превысило предельного допустимого уровня в 4,4%, установленного федеральными властями для Татарстана. По факту средний рост тарифов составил 4,28%.

— С 1 июля в Татарстане, как и во всех субъектах России, произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги, — отметил он. — В Татарстане средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составляет с 1 июля 2021 года 4,4%, фактическое значение — 4,28%. Так, тарифы, установленные с 1 января, не должны быть выше тарифов, установленных на 31 декабря предыдущего года, а ниже быть могут.

Груничев добавил, что обобщенная заявка поставщиков коммунальных ресурсов предполагала рост в 9,2%. Иначе говоря, регулятору пришлось снизить как минимум вдвое аппетиты монополистов, подводя их под установленный потолок в 4,4%. По факту разница между наборами коммунальных услуг внутри республики становится все больше, поэтому средневзвешенные показатели тарифов исполняют роль ценовых маяков, на которые можно ориентироваться потребителю.

Единые тарифы — на газ, электроэнергию и ТБО

Единые на всей территории республики тарифы действуют лишь на газ, электричество и услуги ТБО. Как сообщил Александр Груничев, стоимость электроэнергии в Татарстане вырастет с 3,93 рубля до 4,11 рубля за 1 кВт·ч. Это достаточно высокая «надбавка»: меньше тарифы у девяти регионов ПФО, а выше — только в четырех регионах (Удмуртия, Кировская, Самарская области и Пермский край). Стоимость 1 кубометра газа составит 6,07 рубля. Услуги ТБО подорожали до 96 рублей за куб для тех, кто проживает в многоквартирных домах, и до 104 рублей в частных домах.

Остальные виды коммунальных услуг — тепло, водоснабжение, водоотведение — относятся к категории дифференцированных. То есть тарифы на них могут меняться от муниципалитета к муниципалитету в зависимости от затрат поставщика услуг. Но здесь есть ограничители. По словам Александра Груничева, предельно допустимое отклонение индекса может быть не более 3%. Иначе говоря, предельное повышение не может быть выше 7,4%.

«С предельно допустимым отклонением индексы установлены для 60 муниципальных образований республики», — сообщил Александр Груничев. Их жителям приходится пользоваться «наиболее невыгодным набором коммунальных услуг».

Остальные тарифы — в ручном режиме

Среди дифференцированных тарифов разбег оказался двукратным. Так, самый высокий в Татарстане тариф на тепло установлен для потребителей ОЭЗ «Алабуга» — это 2366 рублей за 1 Гкал, тогда как для другого поставщика в Елабуге тариф — около 1000 рублей. Средневзвешенный тариф на тепло в РТ повысится с 1,805 тыс. до 1,877 тыс. рублей. Расходятся тарифы на питьевую воду и водоснабжение.

Средний тариф на питьевую воду в Татарстане составит 26,84 рубля за кубометр. Одним из факторов повышения стало снижение объемов потребления. Разница между муниципалитетами может достигать 2 раза: в одном поселении тариф на воду составляет 22 рубля, так как ее качают из артезианской скважины, а в Тукаевском районе — 48 рублей, так как у водоканала большая протяженность сетей. В Бавлах тарифы на водоснабжение и отведение выросли на 7,226%, что связано с большим объемом потребления электроэнергии на объектах, которые обеспечивают 50% выручки. Они строились для нефтяных компаний, но потом не были введены в эксплуатацию. В Осиново тарифы на воду увеличились на 7%. Это связано с появлением на сетях транзитной организации: фирма «БЕСТ» взяла сети по конкурсу, что повлияло на рост тарифа для поселения.

Инвестпрограммы подтягивают тарифы

На рост тарифов влияют инвестиционные программы. Так, «Водоканал» Казани после реконструкции КНС «Заречная» попросил поднять тариф на канализацию на 25—30%. «По закону, после ввода КНС «Заречная» техприсоединение будет отсутствовать, перейдет в амортизацию и ляжет на платеж населения, — пояснил Груничев. — «Водоканал» обратился с заявкой на повышение стоимости (услуг на водоотведение, — прим. ред.) примерно на 25—30%». По словам спикера, специалисты тарифного комитета анализируют предложение. «Окончательного решения пока нет», — сообщил Александр Груничев.

Зато отказано в инициативе «Татэнерго» в переходе на «альткотельную» в Татарстане. Инициатива отклонена региональными властями до 2022 года.

«Мы отрицательно относимся (к этой инициативе, — прим. ред.), так как рост тарифов, по предварительным расчетам, составит свыше 20%», — сообщил Груничев.

По его словам, власти могут вернуться к обсуждению внедрения этого механизма в 2022 году. «Татэнерго» поднимает этот вопрос не первый раз: обсуждался и в прошлом, и в этом году. Пока принято решение отложить переход на альткотельную и вернуться к этой теме в 2022 году, — пояснил спикер. Каким будет решение в 2022 году — непонятно, поэтому прогнозировать переход на 2023—2024 годы нельзя».

С ним согласился первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов. По его словам, главный недостаток этого метода в том, что при таком механизме государственным органам трудно контролировать эффективность расходования средств теплоснабжающей организации.

Долги населения — более 8 млрд

Задолженность населения по услугам ЖКХ — свыше 8 млрд рублей. Что будет делать Минстрой с учетом грядущего повышения тарифов? В текущих ценах задолженность составляет двухмесячное начисление за услуги ЖКХ. Собираемость в этом году выше на 1,5% — до 99,4%. В прошлом году население, находясь в паническом настроении (во время пандемии, — прим. ред.), притормозило платежи.

— Тем не менее задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составляет 8,2 млрд рублей. Если брать текущие цены, то это фактически двухмесячное начисление за жилищно-коммунальные услуги. Это реальные денежные средства, которые не пришли в отрасль, — говорил сегодня Фролов.

Наибольшая доля задолженности приходится на оплату жилищных услуг, отопления, электроснабжения, водоотведения, горячей и холодной воды. Такая задолженность в регионе формируется с 2006 года.

«Коллеги на местах работу по собираемости платежей активно ведут. По некоторым муниципальным образованиям достаточно высокие показатели — выше 100%», — отметил Фролов.

Он также добавил, что традиционно падение платежей наблюдается в зимние месяцы, после новогодних праздников.