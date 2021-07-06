Бизнес-аккаунт дня: казанская студия макияжа Динары Шайдулловой

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 102-я

Перманентный макияж в последние годы стал одной из самых популярных процедур в бьюти-индустрии. Темп жизни ускоряется и выдвигает новые условия и требования. Намного удобнее сделать такой универсальный макияж, который продержится месяц, а то и больше, и не тратить утреннее время на мейкап. Свои услуги в этом направлении жительницам Казани предлагает студия Динары Шайдулловой. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все, чтобы стать красивее и счастливее

Подчеркнуть достоинства и восполнить недостатки каждой женщины индустрия красоты предлагает с помощью татуажа или перманентного макияжа. Например, придать нужную форму бровям, сделать их гуще и ярче, словом, изменить свой внешний облик. В отличие от обычной татуировки, татуаж не столь долговечен — его хватит на 1—1,5 года, поскольку краска проникает в кожу не столь глубоко и со временем вымывается. То же самое и с перманентным макияжем, который требует периодической корректировки.

Почти 10 лет услуги по созданию долгоиграющего макияжа губ, глаз и бровей оказывает Динара Шайдуллова и другие специалисты ее студии. Практичность, стойкость и красота — за этим к бьюти-эксперту ежегодно обращаются сотни жительниц Казани и других городов республики. Ее профессионализму доверяют и инстазвезды — ее клиентками были Ольга Бузова и экс-подруга Тимати — Алена Шишкова.



Если раньше специализация студии была ограничена, то сегодня к услугам добавилось множество других бьюти-процедур: лазерная эпиляция, наращивание и ламинирование ресниц, можно посетить косметолога, чтобы сделать, например, пилинг или массаж лица, мезотерапию или уколы красоты, и многое другое, а профессиональный визажист поможет создать образ к торжеству. Хозяйка студии Динара говорит: «Приятно видеть, как наша работа делает девушек счастливее».

Аналитический разбор аккаунта студии выполнил сооснователь казанского SММ-агентства «Кружок» Олег Кашин. Молодое агентство основано в прошлом году, его эксперты занимаются графическим и motion-дизайном, SMM и интернет-рекламой. Также агентство работает с благотворительным проектом «Мечтай со мной», который базируется на платформе «Россия страна возможностей».

Главная задача ника — запоминаться и ассоциироваться с аккаунтом

Бьюти-тематика в Татарстане — это сверхконкурентная сфера. Но при всей этой конкуренции — абсолютное большинство аккаунтов одинаковые, скучные, неинтересные.

Уберите аватарку из профиля — и все, уже не понять, кому конкретно принадлежит аккаунт. А причина в одном: все показывают свою работу, клиентов, губы, брови, ноги и подмышки. Им не хватает самобытности, позиционирования и уникальности.

Аккаунт @d_i_n_a_r_a_ — достаточно типичный пример из бьюти-тематики. Очень много примеров работ и очень частый постинг. Объясню, почему это плохо, но давайте все по порядку.

Ник профиля — это дело вкуса. Он почти не участвует в поисковой выдаче внутри соцсети, а главная его задача — это запоминаться и ассоциироваться с аккаунтом. В целом все окей, но ставить «_» после каждой буквы — уже немного моветон.

Больше вопросов вызывает само позиционирование аккаунта. Если посмотреть в шапку профиля, то там написано: «Делала брови Бузовой и Шишковой», а ниже «Топ студия Казани». Сам аккаунт ведется от имени Динары. Вопрос: какая студия?

Это частая ошибка предпринимателей — путать свой бизнес и свой личный бренд (ЛБ) и соединять их в одном аккаунте. Нужно определиться: либо аккаунт студии, либо личный. И тот, и другой выполняют бизнес-цели, но аккаунт бренда транслирует идею бренда, а ЛБ — монетизирует личность.

Было бы неплохо выбрать позиционирование и следовать ему. А еще отказаться от капса в шапке и сумбурности описания.

Имя профиля участвует в выдаче, поэтому важно, чтобы оно было конкретным. При нынешних подписчиках аккаунт будет выдаваться в самом верху поиска по запросу «татуаж». Здесь с этим все хорошо.

Ссылка в описании перекидывает на диалог в WhatsApp. Странно, что у топ-студии Казани нет своего сайта или хотя бы Taplink.

Сайт — это в первую очередь маркетинговый инструмент. На него можно установить Facebook Pixel — это инструмент, который запоминает всех посетителей и позволяет оптимизировать рекламу под конкретные действия, например отправку заявки.

Также в Taplink можно добавить основную информацию: цены, схему проезда, ответы на частые вопросы. Это повысит качество заявок.

Задача хайлайтс — это прогрев клиентов

Хайлайтс. 50 вечных историй — это очень много. Наверное, я был единственным, кто вообще дошел до последней иконки. Никто не будет смотреть их все.

Задача хайлайтс — это прогрев клиентов. Нужно показать цены и отзывы, раскрыть основные услуги и показать, где находится сама студия. Остальное — не нужно.

Также хочется добавить дизайна в иконки и в сам аккаунт. Сейчас у профиля нет единой визуальной концепции, что плохо влияет на узнаваемость контента.

Очень печалит отсутствие как такового оформления ленты. Все публикации — это видео с клиентами из разряда до/после. Кстати, такой формат контента запрещен правилами Instagram, так как может ущемлять чувства других людей. Поэтому с такими публикациями нужно быть осторожным, несколько жалоб — и вот уже снижаются органические охваты.

Нужно разбавить ленту графическим дизайном, сделать рубрикатор, в котором будут не только примеры работ, но и что-то про саму студию. Например, будни коллектива. Такой формат отлично работает на HR. Можно использовать формат гайдов для того, чтобы давать советы по уходу за собой или объединить публикации в мини-статьи.

Делать все смелее, новее и креативнее

Еще одна проблема — частый постинг. Задача аккаунта — это вызвать интерес, прогреть и продать. А вот достать свою аудиторию, выкладывая одно и то же несколько раз в день — это точно не задача соцсетей.

Лента в Instargram больше не хронологическая. Она основывается на алгоритмах, которые сами показывают публикацию аудитории. И чтобы публикации получали охват, достаточно регулярного постинга. Для большинства ниш это 9—12 публикаций в месяц, а не 180.

Модерация комментариев. В аккаунте очень много рекламных комментариев, где предлагают продвижение. Их нужно удалять. Не стоит игнорировать «огонечки» и прочие эмодзи — эти люди, по сути, последователи аккаунта, они будут советовать студию своим знакомым. Поощрите их комментарием — и лояльность увеличится в разы.

Совет: нужно сделать все смелее, новее и креативнее. Факт изменений сильно выделит аккаунт среди всех конкурентов.