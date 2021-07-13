День в истории: последствия крушения «Булгарии», основание Центробанка и первый ЧМ по футболу

Чем примечательна дата 13 июля

Фото: Следком по РТ

Сегодня, 13 июля, — Международный день головоломки, который приурочен ко дню рождения изобретателя Кубика Рубика — венгерского архитектора и дизайнера Эрнё Рубика. В разные годы и столетия в эту дату: королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце; Казанско-Богородицкий женский монастырь посетила великая княгиня Елисавета Федоровна; прошла первая в мире выставка кошек; в России заработали первые телефонные станции; в Лос-Анджелесе появилась знаменитая надпись «Hollywood»; а в Уругвае открылся первый чемпионат мира по футболу. 13 июля родились писатель, автор «Одесских рассказов» и «Конармии» Исаак Бабель, российский архитектор Николай Бенуа, актер театра и кино, «голос» почтальона Печкина — Борис Новиков. Скончались французский революционер Жан-Поль Марат, первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович, мексиканская художница Фрида Кало, китайский правозащитник, литератор Лю Сяобо. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».



Елисавета Федоровна в Богородицком монастыре, последствия крушения «Булгарии»

13 июля 1892 года, в деревне Елимбетово Уфимской губернии (сейчас Стерлибашевского района Башкортостана) родился Мирсаид Султан-Галиев. Он был активным участником Октябрьского вооруженного восстания 1917 года в Казани, членом коллегии Наркомата по делам национальностей РСФСР, председателем Центральной мусульманской военной коллегии, членом Реввоенсовета 2-й армии и Татревкома. Он же являлся председателем Коллегии представительства ТАССР при ВЦИК. Был репрессирован и убит в 1940 году.

В 1910 году Казанский Богородицкий монастырь посетила великая княгиня Елисавета Федоровна. Она прибыла в Казанско-Богородицкий женский монастырь к началу Божественной литургии. Во дворе обители ее встречали настоятельница монастыря игуменья Варвара, казначея монахиня Людмила и благочинная монахиня Евгения. В летнем Богородичном соборном храме великую княгиню приветствовал настоятель собора протоиерей Александр Зеленецкий. Великая княгиня посетила настоятельницу игуменью Варвару в ее покоях. Здесь она рассматривала живописные, золотошвейные и рукодельные работы сестер-мастериц. Также она изъявила желание побывать на месте самого явления святой чудотворной иконы Божией Матери, которое находилось под алтарем главного монастырского храма. Великая княгиня спустилась в нижний (подвальный) этаж собора, долго молилась там и выразила сожаление, что такое святое место находится в запущенном состоянии. Игуменья монастыря Варвара предложила Елизавете Федоровне устроить на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери часовню в память приближающегося трехсотлетия царствования дома Романовых. При этом было предложено ее высочеству принять под свое покровительство ход строительства часовни, на что великая княгиня изъявила полное свое согласие.

13 июля 2011 года в Татарстане продолжали оплакивать жертв «Булгарии». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования жителям республики в связи с крушением теплохода, повлекшим за собой гибель многих людей. Трагедия произошла 10 июля, на борту теплохода находился 201 человек, из которых 79 были спасены, а 122 погибли. 13 июля в память о погибших в речной порт Казани продолжали привозить цветы и игрушки, Татарстану поступали звонки с соболезнованиями, а число погибших корректировали. Шел сбор пожертвований пострадавшим. В этот же день был арестован старший эксперт Камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. В ночь с 12 на 13 июля президент Татарстана Рустам Минниханов посещал Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором проходило опознание тел. Он общался с родственниками погибших и отвечал на вопросы.

13 июля 2020 года в Татарстане завершили прием документов для выдвижения на должность президента республики. На выборы политические партии выдвинули пять кандидатов. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло председателя Совета регионального отделения Партии «Справедливая Россия» в РТ Альмира Михеева. Региональное отделение партии «Коммунисты России» в качестве кандидата на выборы главы региона представило первого секретаря рескома Альфреда Валиева. Региональная конференция ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты Татарстана координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. «Партия Роста» в Татарстане выдвинула председателя регионального отделения Олега Коробченко. Кандидаты выдвигались только политическими партиями. Выборы выиграл действующий президент республики Рустам Минниханов.

Тем же днем 2020-го в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк» после того, как 29 июня республика вышла на второй этап снятия «коронавирусных» ограничений. Власти республики разрешили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Тогда торговые центры частично начали возобновлять работу. Территорию ЦУМа и «Горки Парка» поделили на зоны до 800 кв. м, для каждой из них, как и полагается, был предусмотрен отдельный вход.

Первые телефонные станции, основание Банка России

В 1882 году началась работа самых первых телефонных станций — сперва они располагались в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. Спустя несколько лет, в 1885-1886 годах были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку. Российское правительство утвердило «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России» годом ранее — в 1881 году, 25 сентября. В первый день ноября был заключен первый контракт между Министерством внутренних дел и частным предпринимателем, инженером фон-Барановым, который вскоре продал права Международной компании телефонов Белла. Многие годы компания была монополистом телефонных станций в крупных российских городах.

13 июля 1990 в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР, существовавшего с октября 1987 года, был учрежден Центральный банк России. Первоначально он носил название — Государственный банк РСФСР. В декабре того же года Банк России стал юридическим лицом, главным банком РСФСР и был подотчетен Верховному Совету РСФСР. В течение 1991—1992 годов в России под руководством Центрального банка создали широкую сеть коммерческих банков на основе филиалов спецбанков и изменили систему счетов, создали расчетно-кассовые центры (РКЦ) Банка России. 25 декабря 1993 года вступила в силу Конституция РФ, в которой была прописана основная функция Центрального банка — защита и обеспечение устойчивости рубля.

В 2020 году президент Всероссийской федерации по легкой атлетике (ВФЛА) Евгений Юрченко объявил о своей отставке. Ранее от организации отказались все спонсоры, а из-за скандала с невыплатой штрафа World Athletics у функционера испортились отношения с лидерами сборной России. Юрченко был назначен на пост главы федерации в конце февраля прошлого года, когда из-за допингового скандала от должности был отстранен Дмитрий Шляхтин.



Первый ЧМ по футболу, выставка кошек и надпись «Hollywood»

13 июля 1837 года королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце. Изначально дворец был построен в 1703 году для герцога Букингемского и был известен как дом Букингема. В 1762 году его приобрел король Георг III для своей частной резиденции — Сент-Джеймский дворец перестал его устраивать и величиной, и отделкой. В течение последующих 75 лет вокруг центрального двора были построены три флигеля.

Главной резиденцией британских монархов дворец объявили как раз при вступлении Виктории на престол. Последние дополнения были сделаны во времена ее правления — был построен еще один флигель, парадный вход — Мраморная арка — перенесен на место возле Ораторского уголка в Гайд-парке. Сейчас дворец занимает 20 гектаров площади, 17 из них — сад. Во дворце насчитывается 600 комнат.

В 1871 году в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал известный иллюстратор-анималист Гаррисон Уэйр. Именно он разработал выставочную концепцию, регламент, определил стандарты пород, ввел градацию по окрасу шерсти и ее длине. На шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород. Об успехе выставки писали все газеты Лондона, и кошачья тема потеснила репортажи о скандалах в высшем свете.

13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись «Hollywood». Изначально это была реклама нового жилищного района, а само слово писалось как «Hollywoodland» и совершенно не имело отношения к киноиндустрии. Однако надпись очень быстро стала достопримечательностью и привлекала туристов.

Заказчик надписи — издатель «Лос-Анджелес таймс» Гарри Чандлер — заплатил за нее $21 тысячу. Это были не просто буквы — в ночное время они подсвечивались электрическими лампочками. Но и днем не теряли своей «яркости» — их было видно с расстояния в 40 км. Предполагалось, что рекламировать «Hollywoodland» будут полтора года, но надпись осталась на своем месте.

В 1949 году надпись отремонтировали, убрав последние четыре буквы. К тому времени «Hollywood» превратился в символ Лос-Анджелеса и индустрии развлечений. Заботу о надписи взяла на себя Торговая палата Голливуда. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. С того времени буквы реставрировались с помощью частных пожертвований.

В 1930 году в этот день стартовал первый в истории Чемпионат мира по футболу. В качестве места проведения выбрали Уругвай — латиноамериканская страна получила право проведения первого ЧМ по футболу после побед сборной на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Специально к этому событию в Монтевидео построили новый стадион, в честь юбилея независимости названный «Сентенарио» — «столетие». В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и из самого Уругвая.