День в истории: Универсиада в Казани, день рождения Иркутска и вакцина против бешенства

Чем примечательна дата 6 июля

Сегодня, 6 июля, — Международный день поцелуя, а также день открытия Канского кинофестиваля, привычный срок проведения которого из-за пандемии с мая сместился на лето. Для Татарстана этот день памятен особенно — ровно 8 лет назад в Казани открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада. В этот день в разные годы: был основан Иркутск, главной валютой США стал доллар, вакцину от бешенства успешно испытали на человеке, спустили на воду броненосец «Орел», на экраны вышел фильм «Форрест Гамп». 6 июля родились российский император Николай I, русский и французский художник Марк Шагал, поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф, мексиканская художница Фрида Кало, американский рок-музыкант Билл Хейли. Скончались чешский реформатор Ян Гус, английский государственный деятель Томас Мор, французский писатель Ги де Мопассан, украинский военный деятель Нестор Махно, американский писатель Уильям Фолкнер, джазовый музыкант Луи Армстронг, актриса театра и кино Нонна Мордюкова, писатель Василий Аксенов, итальянский композитор Эннио Морриконе. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

«Исенмесез!» Путина на открытии Универсиады, комиссия по сохранению татарского языка

В 2009 году в этот день скончался писатель Василий Аксенов родом из Казани. Его отец, Павел Аксенов, возглавлял казанский горсовет и был членом ЦИК СССР. Мать, Евгения Гинзбург, заведовала отделом культуры областной газеты «Красная Татария». В 1937 году родителей пятилетнего Аксенова арестовали, а его самого отправили в костромской детдом. Об их судьбе будущий писатель узнал не сразу. В 1948 году он переехал к матери в Магадан, которая к тому времени отбыла 10 лет в заключении. В родную Казань Аксенов вернулся в 1950 году. Здесь он поступил в Казанский медицинский институт, откуда позже был исключен, так как родители — «враги народа». Литературный дебют случился именно в студенческие годы, когда его стихотворение «Навстречу труду» о студентах-строителях выиграло поэтический конкурс газеты «Комсомолец Татарии». После исключения из казанского вуза он уехал в Ленинград. В родной город Аксенов возвращался в 1955-м для встречи с отцом, вернувшимся из ссылки. Умер писатель в Москве после продолжительной болезни.

Фото: Максим Платонов

«От имени гостеприимной России приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани! Исенмесез! Welcome!», — прозвучали в 2013-м на новом стадионе «Казань Арена» слова президента России Владимира Путина. Церемония открытия, в которой приняли участие более 45 тысяч человек, началась с шествия представителей российских народов под исполнение русских, татарских, адыгейских, мордовских тувинских и других народных песен. Затем с флагом России прошли восемь юношей и девушек в белоснежных одеждах, одновременно с ними по овалу стадиона по воде проплывала лодка с российским триколором и детским хором, исполнявшим песню «Капитаны». Спортсменов и гостей Универсиады познакомили с третьей столицей России, показав ролик «Казань — сердце Волги» из шести новелл, повествующих об истории Татарстана и его народов.

На «Казань Арене» в тот день завершилась многодневная эстафета огня Универсиады. Чашу с огнем зажгли капитан молодежной сборной России хоккеист Наиль Якупов, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр, волейболистка Екатерина Гамова, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Ирек Зарипов и олимпийский чемпион Лондона, дзюдоист Тагир Хайбулаев. Игры Универсиады проходили в Казани до 17 июля. В состязаниях участвовали более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, между которыми разыграли 351 комплект медалей в 27 видах спорта.

Фото: Максим Платонов

В 2018 году прошел заключительный для татарстанской столицы, шестой по счету в играх чемпионата мира по футболу четвертьфинальный матч. На «Казань Арене» сразились сборные Бразилии и Бельгии. Матч закончился победой последних со счетом 2:1. Сборная Бельгии повела в счете после того, как на 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев после передачи Ромелу Лукаку. Во втором тайме Ренато Аугусто (76-я минута) сократил отставание в счете и установил окончательный счет на табло. Матч собрал аншлаг — его посетили более 42 тысяч болельщиков.

Три года назад члены Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана одобрили концепцию проекта федерального закона о повышении в стране пенсионного возраста: проголосовали за девять депутатов, против — трое. На тот момент, по данным, озвученным управляющим отделением ПФР по РТ Эдуардом Вафиным, число пенсионеров в республике достигало 1,1 млн при населении в 3,9 миллиона. Он же отметил, что первые годы после выхода на пенсию продолжают работать более 50% новоиспеченных пенсионеров. Против поспешного принятия документа тогда выступили в Федерации профсоюзов РТ. На тот момент врио председателя организации Татьяна Васильева обратила внимание, что состояние здоровья населения и продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем во многих развитых странах, ниже и средний возраст дожития после выхода на пенсию.

Фото: gossov.tatarstan.ru

В 2019 году на Кремлевской набережной Казани провели «Забег на шпильках»: участницы преодолели расстояние в 60 метров в туфлях на каблука высотой не меньше 10 сантиметров. До финиша добрались все конкурсантки и без травм. В забеге победила Анастасия Зорина, ее время составило 11,7 секунды.

В прошлом году в республике появилась Комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка как постоянно действующий консультативный орган. В ее задачи входит изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, определение проблемных вопросов его сохранения и выработка подходов к их разрешению, содействие популяризации знаний о нем, развитие полилингвального образования, речевой культуры и литературного татарского языка, а также совершенствование издательской деятельности на татарском.

Основание Иркутска, День рождения Николая I и прощание с погибшими подводниками

6 июля считается днем рождения Иркутска — в этот день в 1661 году на правом берегу Ангары, напротив устья Иркута появился сибирский острог, заложенный казаками под командованием Якова Похабова. Тем не менее некоторые историки говорят, он появился еще раньше: в 1647 году в старинных документах упоминалось название реки Иркуть, «открыл» которую «Енисейский сын боярский, бывший прикащик пашенных крестьян Иван Похабов». Сохранилось донесение гонца от Похабова: «В нынешнем 169-м (1661) году июля в шестой день против Иркута реки на Верхоленской стороне государев новый острог служилыми людьми ставлю, и башни и потолок срублены, и государев житный амбар служилые люди рубят, а на анбаре башня, а острог не ставлен, потому что снег не достает, лесу близко нет, лес удален от реки». На сегодняшний день Иркутск — один из крупнейших и развитых городов Сибири.



Фото: wikipedia.org

В 1902 году в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду эскадренного броненосца «Орел» — одного из пяти кораблей, построенных по проекту «Бородино». Корабль принимал участие в русско-японской войне, в том числе в знаменитом Цусимском сражении 1905 года, где получил множество повреждений. После этого он был сдан Японии и уже в 1907-м вышел в открытое море под ее знаменами. В 1921 году «Орел» переименовали в броненосец береговой обороны I класса, а затем он стал плавучим кораблем-складом, а затем и вовсе разобран на металлолом.

225 лет назад у императора Павла Первого родился сын — Николай, будущий российский самодержец. Будучи третьим сыном в семье, он не готовился править страной. В 1820 году его старший брат, император Александр I, сообщил, что Николай становится престолонаследником, так как их брат Константин отказался от права на царствование. После смерти Александра не желающий править империей Николай все же был вынужден вступить на престол. Царствование его началось драматически: в день его присяги перед войсками на Сенатской площади произошло восстание декабристов. В годы его правления в стране построили первую железную дорогу, началась финансовая реформа. Православие, самодержавие, народность — вот три известных постулата государственной идеологии периода царствования Николая I. Ушел из жизни император в 1855 году.



Фото: wikipedia.org

Два года назад в Санкт-Петербурге прощались с 14 подводниками, погибшими 1 июля 2019 года при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море при проведении биометрических измерений. Моряков похоронили на Серафимовском кладбище рядом с мемориалом и захоронением погибших на подводной лодке «Курск». Четырем трагически ушедшим из жизни подводникам президент Путин посмертно присвоил звание Героя России.



Йозеф Матхаузер «Ян Гус пишет письма своим друзьям в тюрьме». Фото: wikipedia.org

Казнь Яна Гуса, испытание вакцины от бешенства, судьбоносная встреча Маккартни и Леннона

В Чехии сегодня день памяти национального героя, церковного реформатора Яна Гуса — в 1415 году году проповедника и его труды сожгли на костре инквизиции. В проповедях он осуждал церковные богатства, покупку и продажу церковных должностей, обличал католическое духовенство и требовал преобразования церкви по образцу раннехристианских общин. После смерти Гуса начались войны, названные Гуситскими. В сегодняшней Чехии день смерти реформатора отмечается как государственный праздник и является выходным днем.

В 1785 году Континентальный Конгресс США, по предложению Томаса Джефферсона, провозгласил основной денежной единицей государства доллар. Так Штаты стали первой страной, назвавшей национальную валюту словом «доллар». Стоит отметить, что значок $ появился еще в 1778 году, его придумал бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок, взяв за основу знак испанской песеты.

136 лет назад во Франции микробиолог и химик Луи Пастер впервые применил вакцину от бешенства на человеке, спасши тем самым жизнь укушенного бешеной собакой мальчика. Мать 9-летнего Йозефа Майстера привела его к ученому, хотя тот не имел права лечить детей. Пастер рискнул и на протяжении десяти часов вводил ребенку разработанную им сыворотку. В благодарность спасенный Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого.

Луи Пастер и русский доктор Л.И. Воинов в окружении привитых детей. Париж, май — июнь 1886 года. Фото: wikipedia.org

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуев. Впервые его начали праздновать британцы. В этот день во многих странах проводят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Так, в 2005 году в России Аркадий Степанов целовал Porsche на протяжении 58 часов 42 минут, за что и получил зацелованный им автомобиль. Рекордно-продолжительный поцелуй мужчины и женщины случился в 2013 году — пара из Таиланда целовалась непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд. Целоваться рекомендуют даже ученые: поцелуи улучшают настроение и даже помогают сжигать калории.



В 1957 году в Вултоне познакомились юные Пол Маккартни и Джон Леннон. Встреча стала по-настоящему судьбоносной для истории рок-музыки — появилась легендарная группа The Beatles, состав которой пополнили Джордж Харрисон и Ринго Старр. Считается, что «битломания» зародилась после их выступления в Лондоне 13 октября 1963 года — концерт, который показывали по телевидению, посмотрели примерно 15 млн зрителей. В апреле 1970 года, одновременно с выпуском сольного диска, Маккартни официально заявил, что группа The Beatles распалась. Спустя 9 лет он пытался воссоединить группу в прежнем составе, но в 1980-м убили Леннона. Планам не суждено было сбыться. Сам Маккартни и Старр музыкальную карьеру продолжают сольно.