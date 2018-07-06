Сборная Бельгии в Казани обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Бельгии по футболу победила команду Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

Матч проходил в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.



Сборная Бельгии повела в счете после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев после передачи Ромелу Лукаку.

Во втором тайме Ренато Аугусто (76-я минута) сократил отставание в счете и установил окончательный счет на табло.

В полуфинале сборная Бельгии сыграет с Францией, которая ранее в Нижнем Новгороде со счетом 2:0 обыграла Уругвай.

Футбольный матч между сборными Бельгии и Бразилии вызвал ажиотаж в Казани. Властям города пришлось вновь закрыть площадку Фан-феста у Центра семьи «Казан» из-за нехватки свободных мест.