В Петербурге прощаются с погибшими в Баренцевом море подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга проходит прощание с 14-ю подводниками, погибшими на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

С ними пришли проститься сотни людей. На кладбище были замечены официальные лица, в числе которых главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, заместитель министра обороны — начальник главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов и другие, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основной причиной происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ является пожар в аккумуляторном отсеке. О ЧП стало известно 2 июля, на следующий день после трагедии. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при пожаре на глубоководной станции подводников.

