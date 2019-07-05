Сына выходца из Татарстана, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате, посмертно наградят орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при пожаре на глубоководной станции подводников.

Звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено четверым из них «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Остальные десять удостоены орденов Мужества. Среди них сын выходца из Татарстана капитан третьего ранга Виктор Кузьмин. Указ размещен на официальном портале Кремля.



Напомним, 2 июля стало известно о трагедии в Баренцевом море, которая произошла накануне. Во время пожара на глубоководной станции погибли 14 моряков-подводников.

Среди них был сын Героя России Сергея Викторовича Кузьмина, вице-адмирала ВМФ России, члена Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, — капитан третьего ранга Виктор Кузьмин. Родные Сергея Кузьмина являются выходцами из Рыбно-Слободского района Татарстана.

