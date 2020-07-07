В Татарстане образовали комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка

В Татарстане образовали комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно документу, комиссия при президенте Татарстана станет постоянно действующим консультативным органом. Она займется проблемными вопросами по сохранению татарского языка направлениями развития, а также инициированием грантовой поддержки проектов, связанных с развитием сферы использования татарского языка.

Руководителем комиссии назначен заместитель председателя государственного совета Татарстана Марат Ахмедов. Также в комиссию вошли заместитель премьер-министра Татарстана Рафис Бурганов, координатор сообщества «Татарстан ата-аналары», министр культуры Ирада Аюпова и другие.

Указ вступил в силу 6 июля.

Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана будет выдавать субсидии на высшее образование для татар по всему миру.

