Видеоопрос: «Готовы ли вы сделать прививку от ковида ради отдыха в Краснодарском крае?»
Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться лишь 3% непривитых россиян, говорится в результатах исследования портала SuperJob. А вот ради поездки за границу — целых 20%. Еще 19% опрошенных планируют сделать прививку независимо от того, какие условия выставляют регионы. «Реальное время» узнало у казанцев, готовы ли они пройти вакцинацию ради отпуска.
— Готовы ли вы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае или за границей? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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