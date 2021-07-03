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Видеоопрос: «Готовы ли вы сделать прививку от ковида ради отдыха в Краснодарском крае?»

00:00, 03.07.2021
Видеоопрос: «Готовы ли вы сделать прививку от ковида ради отдыха в Краснодарском крае?»
Фото: vk.com/this_is_sochi

Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться лишь 3% непривитых россиян, говорится в результатах исследования портала SuperJob. А вот ради поездки за границу — целых 20%. Еще 19% опрошенных планируют сделать прививку независимо от того, какие условия выставляют регионы. «Реальное время» узнало у казанцев, готовы ли они пройти вакцинацию ради отпуска.

— Готовы ли вы вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае или за границей? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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