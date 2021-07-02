«Собак маленьких пород, к сожалению, не доносят» — животные в Казани начали погибать от жары

В зооклиники ежедневно привозят по несколько домашних питомцев с перегревом, спасти удается не всех

Фото: Максим Платонов

Продолжительный зной стал источником смертельной опасности для домашних животных. В зооклиниках Казани сообщают об участившихся случаях обращений владельцев собак и кошек, пострадавших от аномальной жары. В одной из зоогостиниц по этой причине погиб французский бульдог. Ветеринары ежедневно принимают по несколько домашних питомцев, которых приходится спасать от перегрева. Но, к сожалению, не всегда удается помочь. «Реальное время» собрало рекомендации ветврачей, как избежать трагических последствий для животных в условиях аномально жаркого лета и что делать, если животное все же получило тепловой или солнечный удар.



«Самое страшное — если животное заперли на балконе»



Братья наши меньшие, как и люди, очень страдают от жары, констатируют ветеринары. С началом аномального зноя в зооклиники Казани постоянно привозят домашних животных с перегревом.



— Каждый день приносят — с вялостью, отсутствием аппетита, одышкой. В клинике животное приходится оставлять в стационаре — там его обеспечивают кислородом, охлаждают грелками с холодный водой, — рассказали «Реальному времени» в зооклинике «Барс».



В клинике «Солнышко» также по несколько раз в день принимают четвероногих пациентов, пострадавших от жары. Им стараются стабилизировать температуру тела, проводят интенсивную терапию.

В стационар клиник попадают и кошки, и собаки, и другие питомцы разных мастей. «Очень много привозят в клинику с перегревом и сопутствующими проблемами собак крупных пород: азиатов, догов, мастифов», — сообщила Евгения Булыгина, главный врач ветклиники «Преданный друг».

Фото: Максим Платонов

Но тяжелее всего, по ее словам, короткомордым и собакам маленьких пород — они могут даже погибнуть от жары. Мопсы, бульдоги, пекинесы — гораздо более подвержены тепловому удару. Проблема в неестественно изогнутых дыхательных путях — это произошло в процессе выведения пород. Эти животные страдают и сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, что усугубляет положение.



— Собак маленьких пород, к сожалению, чаще всего не доносят. Самое страшное — это если животное заперли на балконе на длительное время. Чаще всего, в этом случае спасать уже некого, — вздыхает Евгения Булыгина.

По словам специалистов, иногда животных привозят с ожогами лап от раскаленного асфальта или с тепловым ударом, полученным в закрытой машине. Чтобы такого не случилось, в клинике советуют: «Покупайте кондиционер, он 10 тысяч стоит. Зато животные не будут страдать!».

Французский бульдог погиб от жары на передержке

Лилия Ней, владелица шестимесячного французского бульдога Наппи рассказала, как помогает своему питомцу пережить жару. Ее семья живет за городом в своем доме, и с утра домочадцы выгуливают собаку где-то 30 минут. Потом примерно до 11 часов Наппи остается на улице на участке, где достаточно тенисто.

— Но если мы выходим гулять, где солнце, то ей действительно плохо становится — она медленно ходит, часто дышит. Воду она не очень любит, не купается. Аппетит не изменился — ест также два раза в день. Недавно мы возили собаку в ветклинику на стерилизацию. Машина с кондиционером, Наппи лежала на полу, где переднее сиденье — ей там кайфово.

Недавно семья уезжала и искала для Наппи передержку за городом. Нашли одно место, где все понравилось, рассказывает Лилия. Но накануне ей позвонил хозяин зоогостиницы и сказал, что у них на передержке погиб французский бульдог. Это первый такой случай за 6 лет работы заведения.

— Он сообщил «Было очень жарко. С утра с собакой погуляли, все было хорошо, а потом через 3 часа пришли кормить и обнаружили…», — пересказала его рассказ Лилия.

В зоогостинице, по ее словам, собак содержат в вольерах во дворе: решетчатые для больших собак, для маленьких — деревянные домики, в которых на зимний период предусмотрены батареи, но вот кондиционеров не было. «Видимо, там было очень душно. Работу они временно приостановили. Возможно, проблема еще в том, что у этой породы слабое сердце», — говорит владелица Наппи.

Фото: Максим Платонов

«Ни при каких обстоятельствах не оставляем в машине ни на минуту»



Рустем Габдрахманов — владелец акита-ину по кличке Акс. Двухлетний пес так же, как и хозяева, тяжело переносит жару: «ему не нравится и он желал бы, чтобы ее не было», говорит Рустем. Собака целый день в открытом вольере и может укрыться от солнца в тени дома, в траве или в будке. Мужчина рассказал, что не гуляет с Аксом днем, а только до наступления жары — в 8 утра:

— Водой не поливаю — это рекомендация ветеринара, так как у собак этой породы очень густой подшерсток, вода с верхних слоев шерсти на солнце быстро высыхает, а вот в подшерстке может остаться надолго, и есть вероятность, что начнутся проблемы с кожей. Свежая вода в миске есть всегда, конечно.

Алия Гараева, владелица пятилетнего йоркширского терьера по кличке Януш, рассказала, что в их загородном доме обычно прохладно, а гулять собаку выпускает во двор только утром и вечером. «Поливаем из шланга, правда, ему это не очень нравится» — говорит она.

Анна Бугацова, владелица двух собак и двух кошек, сетует: «жара для моего «зверинца» — беда». Кошки, по ее словам, очень чувствительны к перегреву.



— Если язычок вывален и часто дышит, приходится принимать экстренные меры: поливать голову водой, ставить в наполненный водой тазик, так, чтобы лапки намокли. Целиком искупать кошек не получается — можно и когтистой лапой схлопотать за такие вольности, — говорит хозяйка.

В эти дни кошки стараются прятаться от жары в ванной — там для них оставляют тазик с водой для питья.

— Именно тазик: кошки любят пить из больших емкостей — такая у них психология. Что же касается собак, то Дусю — помесь чихуа — мы просто окунаем в тазик целиком, а голову ей как следует смачиваем, и она очень довольная потом сидит, пока не обсохнет.

А вот с Гюнтером — годовалой немецкой овчаркой — сложнее. Он в жару страдает в своей шубе, ищет место на полу, где попрохладнее, но водных процедур не любит. Особенно тяжко даются в такие жаркие дни переезды с животными, например, на дачу, жалуется хозяйка:

— Там-то им хорошо, а вот в машине, пока она раскаленная на солнце, собакам совсем плохо — можно спровоцировать тепловой удар. Поэтому вначале включаем кондиционер, а уж потом приводим и усаживаем зверье. И ни при каких обстоятельствах не оставляем в машине ни на минуту. И еще на всякий случай всегда возим тряпки и воду, чтобы намочить им голову, если перегреются.



Фото: Максим Платонов

Как заметить, что питомец перегрелся

Впереди еще два летних месяца, и жара пока не спадает. Поэтому ветеринары дают рекомендации о том, как избежать перегрева у домашних животных, и описывают клиническую картину, если это все же произошло.

— Перегрев организма — так называемая гипертермия — это нарушение баланса между теплоотдачей и поступлением тепла. Наши питомцы шерстяные, им тяжелее, чем людям, отдавать тепло, тем более в такую жару. Собаки не потеют, терморегуляция у них осуществляется исключительно за счет учащенного дыхания, поэтому в сильную жару собака подвергается серьезному риску теплового удара, — предупреждает Сергей Михайлов, директор клиники «Добрый кот».

Основные признаки перегрева:



одышка, открытый рот, учащенное дыхание, частота дыхательных движений может достигать 150/минуту, то есть животное вдыхает 2-3 раза в секунду и очень быстро устает; учащение сердцебиения — сердце начинает биться быстрее, потому что ему нужно прокачать сгущенную кровь; повышение температуры тела до +40, +41 °С

Животные реагируют на изменения температуры тела двумя основными способами: сокращением мышц — дрожат, когда замерзают, при перегреве — через легкие. Кровь циркулирует через легкие, путем учащенного дыхания животное себя охлаждает.

В отличие от человека, который охлаждается с помощью потоотделения, собаки и кошки не потеют, поэтому охлаждаются с помощью дыхания.

Первая помощь

Первое, что нужно сделать при признаках перегрева животного, — это охладить его. Нужно убрать причину теплового удара, то есть уйти с солнца, поместить животное в прохладное место. Дома можно приложить лед к конечностям (например, холодную грелку), вдоль позвоночника, в паховую область — там, где есть большое скопление кровеносных сосудов, проходят крупные магистральные сосуды. Если животному не стало легче, нужно обратиться в ветклинику.

Помощь в ветклинике

В клинике животному с перегревом окажут комплекс мер:

— Мы даем кислород, прикладываем холодные грелки к дистальной части конечностей — лапкам, вдоль позвоночника и вводим специальные препараты — кристаллоиды, так как нужно разжижить густую кровь, — поясняют ветеринары.

Также вводят другие лекарственные средства, но в целях безопасности, чтобы предотвратить лечение животных владельцами без консультации с врачом — в этом случае можно легко навредить питомцу — доктор называть препараты не стал.

Стричь или не стричь

Ветеринарный врач Сергей Михайлов рекомендует на летний сезон стричь собак, которых содержат на улице в вольере или будках. Если животное содержат дома в прохладе, например, есть кондиционер, то стричь не нужно, — убежден врач.

— Дело в том, что часто животные во время стрижки испытывают стресс, особенно кошки — их мы в клинике стрижем исключительно под седацией: вводим в медикаментозный сон — это безопасно. Нужно взвесить возможную пользу от стрижки и возможный вред от стресса во время процедуры.



Владимир Ковальчук, ветеринарный врач частной практики также солидарен с коллегой и считает, что длинношерстных животных желательно стричь — это облегчает состояние. Кошки регулируют теплообмен, когда вылизывают себя, рассказал он.

На улице во время прогулки питомца можно обливать водой, поить, но лучше ограничить время выгула и выбирать для этого ранние утренние и поздние вечерние часы, когда жара еще не началась или уже спадает.

Дома следует организовать движение воздуха — включить вентилятор, устроить сквозное проветривание.

Главврач ветклиники «Преданный друг» Евгения Булыгина рекомендует владельцам укрывать домашних животных мокрыми полотенцами, умывать несколько раз в день прохладной водой. Она также считает, что на лето желательно питомцев стричь — в том случае, если у владельцев нет возможности содержать животных в прохладном помещении: затемнить комнату шторами, рольставнями, охладить кондиционером.

Дневные прогулки по асфальту чреваты ожогом лап и гипертермией

Сергей Михайлов настоятельно рекомендует отказаться от прогулок с питомцами по городу, если речь идет о дороге с асфальтовым покрытием.

— Гулять по асфальту в жару ни в коем случае нельзя — животное может получить ожог лап. Конечно, жировая подушечка и шерсть между пальцев лап, которая служит своеобразным изолятором, спасает в какой-то мере, но тут можно провести аналогию: представьте, что вы идете по раскаленному асфальту в шлепанцах на тонкой подошве — очень горячо. Или, например, по песку пляжа в жаркий день босиком — пробежать еще 50—100 метров можно, но не прогуливаться медленным шагом.

Животное, конечно, и само не захочет идти по асфальту и будет стараться переместиться куда-то на газон. К тому же, вдыхание горячего воздуха от нагретой солнцем поверхности — а собаки и кошки находятся к земле гораздо ближе, чем мы — способствует быстрому перегреву.

Врач посоветовал гулять с животными в парковой зоне, где тенисто и прохладно, ограничить пребывание питомца на открытом солнце.

— Желательно отпускать собаку с поводка, чтобы она могла побегать там, где ей наиболее комфортно, но нужно следить, чтобы не подбирала тухлые продукты, — добавил Владимир Ковальчук.

Ветеринар Евгения Булыгина также поделилась своим наблюдением:

— В городских условиях тепловой удар чаще всего случается во время прогулки по горячему асфальту. Животным за городом намного легче.

Если вы собрались загород на машине. Как не навредить питомцу

При перевозке животных следует избегать воздействия прямых солнечных лучей — перевозить животное следует в специальном контейнере. В доступе должна быть вода.

Никогда не оставлять питомца в закрытой машине — животное может быстро перегреться и погибнуть.

— В закрытой машине наступает такая душегубка. Хозяева — те, кто поумнее, так, конечно, не делают, — говорит ветеринар Владимир Ковальчук.

Если все же животное перегрелось, первая помощь, которую должен оказать хозяин — обеспечить холод в области паха, головы и шеи: мокрое холодное полотенце, например, — советует Евгения Булыгина.

В миску кошкам специалисты советуют класть по кубику льда, чтобы охладить воду, но она не должна быть ледяной — лишь прохладной.

Лайфхаки как помочь питомцам в жару: лед в миску, ванны на воздухе и собачье мороженое

Майя Кренгель, руководитель приюта для животных «Теремок Забота» рассказала, что сейчас в приюте живут 60 собак и 8 кошек.

— Каждую весну мы вычесываем всех наших собак — убираем подшерсток, собаке так гораздо легче. Гигиеническая стрижка и вычесывание — профилактика кожных болезней и облегчает состояние животного в жару.



У собак всегда в доступе холодная вода, ее меняют три раза в день, потому что собаки не любят теплую воду.

— Собаки не любят теплую воду. Они могут пить из грязных луж, но почему-то в миске вода должна быть обязательно чистенькая и холодненькая.

На территории приюта поставили ванны, чтобы во время прогулки животные могли охладиться в прохладной воде.

— Есть собаки, которые во время прогулки сразу бегут в ванну и сидят там.

Собаки в течение дня гуляют 3-4 раза — их выпускают из вольеров по группам. В такую жару бегать им совсем не хочется. На территории приюта есть яблони, растет трава, и животные предпочитают всю прогулку отлеживаться в тени или в выкопанной в земле ямке. А пол в вольерах в течение дня моют из автомойки.

— Это нужно для поддержания чистоты и охлаждает доски, — объясняет владелица приюта.

Фото: Максим Платонов

«Мороженое» для собак

На период жары порцию корма для животных уменьшают. «Это не потому что мы жадные, а потому что в жару есть собакам не очень хочется. Собаки летом немного худеют, это полезно для животных с избыточной массой тела», — объясняет Майя.

Время кормления сдвинули: утром животных кормят в 7 часов, а вечером — в 19-20 часов — тогда вечернюю порцию собаки съедают полностью. Майя поделилась рецептом мясного мороженного для питомцев:

— Для домашних собак многие хозяева замораживают порциями еду — например, пюре из каши с мясом. И потом такое «мороженое» дают собакам. Это и еда, и способ охладиться, и занятие — потому что собаке нужно разлизывать еду. Хозяева иногда дают кусочки льда в течение дня.

Рассказала она и о быте восьми кошек приюта: «Кошачий домик выходит окнами на западную сторону — там солнце бывает недолго, и сейчас постоянно окна открыты. В доступе вода не только в клетках, но и стоит по всей общей территории, где содержатся кошки».

Оставлять в жару воду в мисках у магазинов — это нормально

В городе кроме уличных собак, кошек, есть и птицы — они тоже страдают от жары. Можно часто видеть ворон с раскрытым клювом, — заметила хозяйка приюта.

А ведь помочь им совсем не сложно, если у магазина или на остановке поставить миску с водой. В этом отношении показателен опыт Турции, и нам хорошо бы его перенять, говорит зоозащитница.

— Около крыльца почти каждого магазина там стоят миски с водой и кормом для собак и кошек. Я считаю, что каждый должен сейчас помочь животным, которые по вине человека остались на улице и страдают от жары, — резюмировала Майя Кренгель.