День в истории: Казань — город трудовой доблести, основание Владивостока и соцреспублика Въетнам

Чем примечательна дата 2 июля

Фото: Фото из Национального архива РТ

Сегодня, 2 июля, — Всемирный день НЛО и международный праздник спортивного журналиста. В разные годы и столетия в этот день произошло много событий: войско Степана Разина захватило Астрахань; был основан Владивосток; состоялся первый полет летающей лодки Бе-6; открылся последний в истории партии XXVIII съезд КПСС; была запатентована первая паровая машина; была провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам. Родились 2 июля мать поэта Пушкина Надежда Ганнибал, русский химик-органик, уроженец Казани Александр Зайцев, немецкий писатель Герман Гессе, французский модельер Пьер Карден, африканский политический деятель Патрис Лумумба. Умерли французский врач, предсказатель Нострадамус, писатель Жан-Жак Руссо, соавтор Ильи Ильфа — Евгений Петров, американский писатель Эрнест Хемингуэй, русский писатель Владимир Набоков. О самых значимых событиях даты рассказывает «Реальное время».

Химик Зайцев, звание города трудовой доблести

2 июля 1841 года в Казани родился русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской академии наук Александр Зайцев. В 1858 году он окончил 2-ю Казанскую гимназию, затем учился на физико-математическом факультете Императорского Казанского университета, который окончил в 1862 году. Зайцев — ученик знаменитого Александра Бутлерова. В 1871 году стал ординарным профессором Казанского университета.

Зайцев и его ученики разработали методы синтеза при помощи галогенцинкорганических соединений. С помощью этого метода удалось получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных. Большое теоретическое значение имеют исследования Зайцева о порядке присоединения элементов галогеноводородов к непредельным углеводородам и отщепления от алкилгалогенидов (правило Зайцева).

Групповой портрет А.М.Зайцева с сотрудниками. Фото: ksu.museum.ru

Он воспитал много известных химиков, среди них Егор Вагнер, Александр Арбузов, братья Реформатские, Иннокентий Канонников и другие. Умер Александр Михайлович 1 сентября 1910 года в Казани.

В ночь с 1 на 2 июля 2017 года в Заинском районе Татарстана столкнулись рейсовый автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, и бензовоз. В результате трагедии погибли 14 человек (среди них 2 детей), еще 15 пострадали. Автобус решил обогнать КАМАЗ, тянувший на жесткой сцепке неисправный МАН, однако при обгоне он зацепил правым бортом МАН и, потеряв управление, опрокинулся. От удара топливные баки взорвались, над дорогой взвился огненный факел.

2 июля 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести». Кроме столицы Татарстана, почетное звание получили 19 российских городов, среди которых Уфа, Ижевск, Саратов, Ульяновск и другие. Звание было введено недавно, и эти города стали первыми, которым оно присвоено. Во время Великой Отечественной войны Казань стала центром соединения науки и промышленности. В эти годы здесь наладили массовое производство штурмовиков Пе-2. А аналогов штурмовику Пе-8, который собирали в нашем городе, и вовсе не было.

Фото из Виртуального музея Великой Отечественной войны РТ (tatfrontu.ru)

139 казанских предприятий перевели «на военные рельсы», еще 70 предприятий были эвакуированы в наш город. В годы войны в столице республики производили более 600 наименований оружия и боеприпасов. Кетгутный завод (позже стал частью завода «Татхимфармпрепараты») был единственным в стране предприятием, производившим кетгут — натуральный материал для зашивания ран. А Казанский вертолетный завод за 5 лет войны изготовил для фронта около 11 тыс. бипланов По-2 — за это коллектив завода в 1945 году наградили орденом Трудового Красного Знамени. К 1945 году производство боевых самолетов на заводе выросло в 3,5 раза: со 100 до 350 штук в месяц. На КВЗ собирали каждый десятый боевой самолет, выпущенный авиационной промышленностью СССР за годы Великой Отечественной войны. Восемь предприятий Казани по итогам работы в военное время наградили орденами, 14 предприятий 144 раза получали переходящие Красные знамена. Более тысячи жителей города получили трудовые ордена, 74 тыс. — медали, за самоотверженный труд в тылу. Более 43 тысячам казанцев присвоено почетное звание «Труженик тыла».



Основание Владивостока, первый полет летающей лодки Бе-6

В 1860 году 2 июля генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский открыл в заливе Петра Великого удобную бухту. Он предложил назвать ее Золотой Рог и приказал основать в ней военный пост, который назвали Владивосток. В 1871 году российские власти решили перенести во Владивосток главный порт России на Тихом океане из Николаевска-на-Амуре. В это время город начал стремительно развиваться: строились административные и жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля, в гавань Владивостока заходили иностранные суда. Уже в 1880 году Владивосток получил статус города. В конце 19 века он стал большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане. Во время Великой Отечественной Войны оттуда на фронт отправились более 70 тысяч человек, были сформированы стрелковые бригады. Во время войны с Японией в 1945 году Владивосток был главной военно-морской базой. В 2010 году Владивостоку присвоили звание города воинской славы.

Фото wikipedia.org

2 июля 1947 года на экраны вышла музыкальная комедия «Весна» режиссера Григория Александрова с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая блестяще сыграли второстепенных персонажей. В этом фильме впервые появился логотип «Мосфильма» с изображением скульптуры «Рабочий и колхозница». В 1947 году на Международном кинофестивале в Венеции Александров получил Международную премию за оригинальный сюжет и режиссуру фильма.

2 июля 1948 года состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева — Бе-6. Создание самолета началось в 1942 году. Опыт войны показал, что авиации флота крайне необходимы тяжелые гидросамолеты. В то время поставлявшиеся по ленд-лизу американские «Каталины» не в силах были решить часть боевых задач на море. На войне требовался самолет, способный обеспечивать спасательные и транспортные операции, и при этом долго находиться на водной поверхности. В 1943 году вышло постановление правительства о постройке морского дальнего разведчика — летающей лодки ЛЛ-143. Эскизный проект и макет летающей лодки выполнили в начале 1944 года, на заводе в Красноярске, где в то время базировалось ОКБ Г.М. Бериева. Окончательно сборку опытной машины проводили уже в Таганроге в 1945 году, куда ОКБ возвратилось из эвакуации.

Фото: wikipedia.org

Самолет серийно выпускался всего лишь 5 лет (1952—1957), но за это время было создано 123 экземпляра 19 различных модификаций. Почти два десятилетия стояли они на вооружении ВМФ, гражданской полярной авиации. Многофункциональность Бе-6 позволяла использовать его в самых разнообразных вариациях: в качестве патрульного самолета и дальнего морского разведчика, транспортно-десантного судна, а при необходимости и бомбардировщика-миноносца. В мире сохранилось четыре экземпляра самолета: два в Китае и по одному в России и на Украине. Единственный экземпляр Бе-6 входит в состав действующего уже четыре десятилетия музея ВВС Северного флота России.

Международный день спортивного журналиста, Розуэлльский инцидент

2 июля — Международный день спортивного журналиста. В этот день в 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов. По инициативе этой организации отмечается Международный день спортивного журналиста. 2 июля национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, награждают лучших журналистов, ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия.

Фото: Максим Платонов

Также 2 июля весь мир празднует День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Праздник этот посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Выбор даты для праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие считают, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. А поскольку спецслужбы США засекретили все материалы дела, катастрофа все больше обрастает легендами.

В этот день, в 1900 году, состоялся первый полет дирижабля жесткой конструкции, построенного графом Фердинандом фон Цеппелином. Он построил его на собственные средства. Опытный дирижабль «LZ 1» («Luftschiff Zeppelin») имел длину 128 м, два двигателя мощностью 14,2 л. с. (10,6 кВ) и балансировался путем перемещения веса между двумя гондолами. Посмотреть на первый полет на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах дирижабля. Граф сам пилотировал корабль, но из-за неисправностей полет продолжался 18 минут, после чего дирижабль упал в воду. Он преодолел всего 6 километров со скоростью 60 км/ч. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.

Фото: wikipedia.org

2 июля 1996 года в Каменском (тогда еще Днепродзержинске) произошла жуткая трамвайная авария, в результате которой погибли 34 человека. Около 18 часов трамвай следовал по маршруту №2а по улице Чапаева вниз, в направлении проспекта Аношкина. В вагоне находились более 150 человек, водителем трамвая была 20-летняя выпускница экспресс-курсов. На очень крутом спуске отказали системы торможения, и машина стремительно полетела вниз. После двух километров неуправляемого следования трамвай, сойдя с рельсов, столкнулся с невысоким бетонным заграждением. От удара сошедшая с рельсов платформа с колесами остановилась, но металлический корпус салона оторвался и полетел дальше. Он остановился в нескольких десятках метров от здания школы. Очевидцы рассказывали, что скорость трамвая в момент столкновения составляла не менее 70 км/ч. 29 человек погибли на месте происшествия, еще пятеро скончались в больнице. Более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель трамвая потеряла сознание от сильного испуга. Она выжила, но осталась инвалидом. Несколько человек погибли и сильно травмировались в результате начавшейся паники, пытаясь выпрыгнуть на ходу на огромной скорости через разбитые окна. Эта катастрофа стала крупнейшей за всю историю электротранспорта Украины.