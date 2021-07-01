Бизнес-аккаунт дня: набережночелнинская локация для свадеб и торжеств

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 99-я

Необычные свадьбы и торжества, которые проходят не в зале ЗАГСа или ресторана, а в нестандартной обстановке — в уникальной локации, например там, где растут реликтовые пихты. Именно такие условия предлагают своим клиентам в одном из ресторанов и зон отдыха в Боровецком лесу недалеко от Набережных Челнов. Бизнес-аккаунт заведения «Пихта» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Заповедный уголок со столетней историей

Как рассказывают владельцы заведения, «Пихта» — живописный уголок с совершенно особенной атмосферой и энергетикой, он скрыт от городской суеты и шумных дорог зарослями реликтовых пихт, а на берегу озера можно насладиться завораживающими сказочными пейзажами. У этой локации довольно интересная история — около сотни лет назад на этом месте стояла мельница, рядом с которой располагались несколько дворов небольшого хутора под названием Травинка. Хозяин мельницы сделал в глубоком овраге запруду, так возле поселения появился Мельничный пруд. До настоящего времени от мельницы остались только жернова, которые сохраняют владельцы «Пихты».

Гостей уникальный пихтовый уголок принимает круглый год — здесь проводят не только выездные регистрации свадеб, но и торжественные банкеты, юбилеи и просто тихие семейные или дружеские вечеринки. При этом никаких хлопот по приготовлению блюд, поиску музыкантов и организации праздника — все берут на себя эксперты «Пихты». Кстати, в этом году для гостей готовит известный шеф-повар автограда Игорь Голубев. А еще здесь с размахом празднуют и устраивают народные гулянья на Масленицу, Рождество и Крещение и другие праздничные даты.

Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта выполнила маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag Олеся Жукова. На рынке SMM-услуг агентство работает с 2015 года, а в числе его крупных проектов работа с Domino's pizza, Party21, компаниями «Метаком», «Академия КazanExpress» и другими.

Обложкам актуального нужны краски

Ник профиля. Советую в самом нике профиля конкретизировать сферу деятельности компании вместо привязки к названию республики. Так будет понятнее, чему посвящен аккаунт.

Имя профиля повторяет ник профиля, хотя он может раскрыть идею профиля дополнительным описанием. Если основное направление компании — проведение банкетов и праздников, то именно это можно написать в имени профиля. Так аккаунт смогут найти и те, кто не знает о существовании локации.

На данный момент шапка профиля не информативна. Сюда можно добавить информацию о выездных регистрациях, аренде домиков, фотосессиях. Человек, попавший на страницу, сразу должен понять, о чем страница и какие услуги есть.

Хайлайтс и истории. Не все хайлайтсы заполнены актуальной информацией. Лучше всего в число первых хайлайтсов выводить те, которые наиболее актуальны на данный момент.

Обложки актуального. Все разработаны в одном стиле, но лично мне в них не хватает яркости. Видя, какое это замечательное, яркое и красивое место, хочется видеть отражение этой красоты в обложках.

Можно добавить и актуальное об истории места — в ленте есть пост об этом. Добавила бы еще раздел отзывы. Думаю, ваши гости снимают сторис с указанием вашего аккаунта.

Аккаунту нужен собственный хештег

Оформление. Стилистика последних постов очень интересна и гармонична с самой локацией. Очень красивые видео и фото. Из концепции выбивается серия постов про банкет.

Лента очень красивая и эстетичная. Если вы решили использовать посты определенными блоками, то можно эту практику продолжить описанием других ваших услуг. Очень не хватает информации про домики и то, как они выглядят.

Тексты. В самом начале ведения аккаунта их сосем не было. Сейчас они очень красивые и интересные. В конце каждого текста я бы добавила призыв к действию с указанием контактных данных, чтобы человеку не надо было долго искать их.

Хештеги. Не увидела вашего собственного хештега, по которому можно было бы найти информацию о вас даже на аккаунтах ваших клиентов. По хештегу #пихта появляетесь не только вы. Можно использовать популярные хештеги и хештеги с указанием локации #пихтабанкет, #пихтарегистрация и т.п.

Модерация. Комментарии желательно модерировать все без исключения и реагировать на них. Встретила один ответ на комментарий, который был написан в резком тоне. Лучше такого избегать и стараться отвечать позитивно.