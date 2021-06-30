«Заводы, земли, офисы, яхты и даже живые акулы у нас с дисконтом до 80 процентов»

В Казани появился уникальный агрегатор — «Закрытый клуб инвесторов»: в нем собраны «аппетитные» лоты по имуществу банкротов из всех уголков страны

Фото: предоставлено «Закрытым клубом инвесторов»

«Недавно продавался известный в Казани детский сад. За него просили 227 миллионов рублей. В итоге его приобрели всего за 60 миллионов рублей — выгода составила 167 миллионов рублей!» — говорит основатель агрегатора «Закрытый клуб инвесторов» Артур Атзитаров. В интервью нашему изданию он рассказал, как приобрести почти даром любой вид техники, коммерческую недвижимость и многое другое в России всего в пару кликов.



«Агрегатор собирает информацию со всех площадок»



— Артур Назибович, около 10 лет вы возглавляете ООО «Коллегия юристов», а недавно запустили новый продукт — агрегатор по имуществу банкротов. Расскажите подробнее про новинку.

— Дело в том, что абсолютно по разным причинам бизнес может стать невыгодным или убыточным. Если руководителю компании не удается исправить ситуацию, у него остается только один выход — банкротство. Начинается судебный процесс, и суд назначает конкурсного управляющего (КУ), который обязан распродать все имущество должника, чтобы вернуть долги всем, перед кем у него есть обязательства.

Согласно №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», торги имущества должников проходят на электронных площадках, где КУ должен выставить имеющееся имущество на публичные торги или аукцион с подробным его описанием. В России примерно 50 таких площадок, и конкурсный управляющий может выбрать любую из них. Помимо этого, есть торги государственного конфиската, муниципальные торги, непрофильные активы компаний, а также лизинговое имущество. Ежедневно на всех этих площадках появляется около 20 тысяч лотов! Доступ к каждому из них платный — в среднем за ключ доступа придется отдать около 5 тысяч рублей в месяц. Далее получить электронно-цифровую подпись и потратить время, чтобы зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. Мы решили все это упростить и сделали агрегатор, который собирает информацию со всех вышеперечисленных площадок, и она публикуется в «Закрытом клубе инвесторов».

— Как устроен агрегатор и кто может попасть в этот клуб?

— Главная функция агрегатора — собирать всю информацию по всем площадкам страны и бесплатно выдавать ее нашим подписчикам. Сам агрегатор мы «зашили» в одноименный телеграм-канал, в котором ежедневно публикуется четыре самых «аппетитных» лота за день. Присоединиться к нам может любой заинтересованный в заработке предприниматель. Вход в клуб — бесплатный: вам просто надо подписаться на канал. У каждого лота на канале есть краткое описание, включая фотографии и стоимость, которая падает с определенным интервалом.

Чтобы в «Закрытом клубе инвесторов» не было спама, все самые интересные лоты отбирает группа наших менеджеров — в недавнем времени опытные управленцы из финансовых структур. Они же совершенно бесплатно обрабатывают заявки пользователей — по каждому лоту вы можете запросить более подробную информацию и его местонахождение.

Мы решили все это упростить и сделали агрегатор, который собирает информацию со всех вышеперечисленных площадок, и она публикуется в «Закрытом клубе инвесторов»





— Раз у вас все площадки, то и лоты со всей страны?

— Да. И чтобы клиент мог «пощупать» товар за тысячи километров от себя, мы готовы предоставить ему для этого профильного специалиста в любой точке страны. Мы уже отработали этот момент — нанимаем специалиста, который в онлайн-режиме по видеосвязи покажет товар лицом. Если вы доверяете только своим специалистам — пожалуйста, дадим им координаты, чтобы они выехали на место и все изучили самостоятельно.



«Заводы, земли, офисы, яхты и даже акулы…»

— Насколько выгодные предложения можно встретить в вашем телеграм-канале?

— Я приведу лишь несколько примеров за последнее время. Первый — недавно в Казани продавался детский сад. За него просили 227 миллионов рублей. В итоге его приобрели всего за 60 миллионов рублей — выгода составила 167 миллионов рублей! Второй пример — была выставлена на торги АЗС в Казани. Рыночная стоимость нежилого помещения и земли оценена в 40 миллионов рублей, а наш клиент стал ее обладателем всего за 10 миллионов рублей.

Третий — известная строительная организация приобрела земельный участок в 1 гектар под гостиницу или общепит на трассе М-7 за 7 миллионов рублей при стоимости смежных участков не менее 17. Недавно в РТ продали автомобиль Land Rover с пробегом в 35 180 километров, в самой богатой комплектации и номерами ВТМ16 за 2,63 миллиона рублей, хотя рыночная стоимость — 3,5 миллиона рублей.

Заводы, земельные участки, офисы, коммерческую недвижимость, яхты, спецтехнику, бронированные автомобили, грузовики, производственные линии, станки, плитку… и даже живых акул у нас можно приобрести с дисконтом до 80 процентов.

Заводы, земельные участки, офисы, коммерческую недвижимость, яхты, спецтехнику, бронированные автомобили, грузовики, производственные линии, станки, плитку… и даже живых акул у нас можно приобрести с дисконтом до 80 процентов

— У вас в агрегаторе есть дикие животные?!

— Я же говорю: отбираем самое интересное из того, что продается по всей стране. Да, причем та сделка с тигровой акулой тоже получилась очень выгодной: за хищника и террариум к нему просили 26 миллионов рублей. В итоге питерский ресторатор приобрел все за 2,6 миллиона рублей!

— Вы отметили, что в телеграм-канале ежедневно публикуете лишь четыре поста. Неужели так мало интересного из сотни тысяч предложений?

— Для предпринимателей, которым нужна развернутая база, мы создали бот в «Телеграме». Доступ к нему — платный. Там сотни тысяч актуальных лотов, и база ежедневно пополняется. Но что самое удобное — искать можно по названию бизнеса, населенному пункту, бренду, производителю и многим другим параметрам. Более того, к каждой позиции есть не только описание, фото и график стоимости, но и подробный отчет от 60 до 300 листов. Там есть все: оценка, экспертиза специалистов и так далее.

— Каков алгоритм сделки?

— Все просто: если лот устраивает, подписываем с клиентом агентский договор. Далее составляем заявку на участие в торгах, клиент оплачивает задаток по реквизитам той площадки, где выставлен лот. После победы на торгах заключается договор купли-продажи с конкурсным управляющим в течение пяти рабочих дней. А далее у вас есть еще 30 дней, чтобы внести остаток суммы. Гарантом чистоты сделки выступает №127-ФЗ, который регламентирует всю процедуру, также гарантом является договор, который мы заключаем с вами до подачи заявки. Так что переживать не о чем. Все по закону.

Телефон: 8-917-88-24-777



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