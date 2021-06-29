«Макдоналдс» открыл флагманское предприятие на Кремлевской набережной в Казани

В нем порядка 240 посадочных мест, три летние веранды и все самые современные решения сети

Фото: предоставлено пресс-службой сети «Макдоналдс»

В день Сабантуя «Макдоналдс» поздравил Татарстан открытием своего флагманского предприятия на Кремлевской набережной, которое стало 19-м в Казани и 28-м в республике. Для жителей города в связи с событием устроили на берегу Казанки настоящий праздник с участием артистов, который продолжился и после официального старта работы предприятия быстрого обслуживания. Корреспондент «Реального времени» наблюдала, как крупнейший в Казани «Макдоналдс» принимал первых гостей.

Теперь и на Кремлевской набережной

Открытие флагманского предприятия «Макдоналдс» стало настоящим событием в Казани. За ним наблюдали сотни жителей и гостей города, которых в ожидании перерезания красной ленты развлекали танцевальные и музыкальные коллективы, артисты на ходулях и аниматоры. Непосредственно послушать вдохновляющие приветственные речи собрались не только гости, но и персонал нового заведения. Среди них, кстати, была одна молодежь, что в принципе соответствует политике трудоустройства в компании.

— Нам очень приятно, что сеть развивается в Республике Татарстан. Это уже 28-е предприятие, скоро уже будет юбилейное, 30-е открытие. Это и более 160 новых рабочих мест, развитие экономики нашей республики. Очень радует, что предприятие многое делает для локализации поставщиков. Поздравляю такую молодую и замечательную команду «Макдоналдс» с открытием нового предприятия! — этими словами официальную часть открыла руководитель отдела потребительского рынка Министерства промышленности и торговли РТ Айгуль Бабаева.

— В этот замечательный день мы открываем флагманское предприятие — 19-е в Казани и 28-е в Татарстане. История «Макдоналдс» в республике началась в 1999 году. За это время мы обслужили уже 185 миллионов гостей, — рассказал спикер.

Открытие флагманского предприятия «Макдоналдс» стало настоящим событием в Казани

Не просто бизнес

Александр Калинин напомнил, что сеть предприятий быстрого обслуживания — не просто бизнес, а социально ориентированная компания. За время работы в Татарстане перечислено 155 миллионов рублей на благотворительность, в том числе 8 лет назад компания открыла в Казани «Дом Роналда Макдоналда». В экономику Татарстана за 22 года работы «Макдоналдс» инвестировал 3,5 миллиарда рублей. По словам Калинина, такого успеха бы не получилось без поддержки правительства республики и сформировавшейся команды компании: рядовых сотрудников, менеджеров и директоров.

Директор по работе с франчайзи «Макдоналдс» в России Артем Павленко поздравил с открытием от лица гендиректора сети в России Марка Карена и отметил, что Казань для сети была всегда особенным городом — в 2013 году компания была спонсором Универсиады, в 2017 — Кубка конфедераций, в 2018 — чемпионата мира по футболу. А сейчас продолжает развивать собственную сеть.

Это объект, который будет притягивать внимание наших гостей. Мы надеемся, что он станет любимым местом не только жителей Казани, но и многих туристов, жителей соседних городов, — прокомментировал Артем Павленко

В свою очередь директор предприятия «Макдоналдс» на набережной Эльвира Якупова не стала томить присутствующих в ожидании открытия и, заметив, что в ресторане очень ждут гостей, отправилась вместе с почетными гостями перерезать красную ленту.

Александр Калинин напомнил, что сеть предприятий быстрого обслуживания — не просто бизнес, а социально ориентированная компания

Две летние веранды с видом на Казанку и вместительность с дизайном внутри

Буквально за считанные минуты после открытия образовалась очередь. Чтобы в условиях пандемии не провоцировать большую плотность гостей на квадратный метр, сотрудники пускали людей постепенно. За это время те, кто уже зашел, успевали сделать заказ и разместиться за столиком. Ожидание оказалось не долгим. Через кассы и киоски самообслуживания оперативно оформляют заказы, а размеры нового предприятия позволяют вместить с комфортом сотни людей.

Консультант по производству Ляйсан Султанова рассказала, что в новом «Макдоналдс» порядка 240 посадочных мест, три летние веранды и доступна доставка еды на дом. Внутри заведения современный дизайн залов, стильные уборные, которым могут позавидовать другие кафе, и множество пунктов для подзарядки гаджетов.

Внутри заведения современный дизайн залов, стильные уборные, которым могут позавидовать другие кафе, и множество пунктов для подзарядки гаджетов

Кроме того, флагманский казанский «Макдоналдс» стал частью обновленной концепции «МакКафе». Для потребителей это значит, что напитки из фирменной кофейни бренда доступны в основном меню и имеют более привлекательные цены. Планируется, что к 2025 году кофе «МакКафе» будет представлено на прилавках всех ресторанов сети, а его стоимость в среднем снизится на 35%.

Ну и конечно, как уже отметили спикеры, в «Макдоналдс» отдают приоритет локальным производителям. Для гостей это значит, что, питаясь в заведениях быстрого питания, они не только покупают еду из свежих продуктов, но и развивают экономику республики.

С 26 июня «Макдоналдс» на Кремлевской набережной открыт с 07.00 до 23.30, «Макэкспресс» работает круглосуточно. Поэтому теперь гулять, встречать закаты и рассветы на берегу Казанки будет еще приятнее и сытнее.

Партнерский материал