Что происходит на рынке древесины: проблемы и пути решения

Фото: Максим Платонов

Тенденция резкого подорожания древесины, зафиксированная «Реальным временем» еще в январе, к лету лишь усилилась. За полгода цены на рынке пиломатериалов для строительства выросли в два раза. Древесина сейчас занимает безоговорочное первое место по скорости роста цен среди непродовольственных товаров. Только за май древесно-стружечные плиты подорожали на 16%, обрезная доска на 10%. Причиной является дефицит на внутреннем и внешних рынках из-за снижения объемов заготовки пиломатериалов в 2020 году, рост спроса по всему миру, сезонная активизация строительных работ. Правительство России готовится ограничить экспорт древесины в ближайшее время. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин предлагает подробнее изучить предпосылки подорожания и текущую ситуацию на рынке.

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На внутреннем и внешних рынках в последние восемь месяцев сохраняется дефицит древесины, и цены продолжают расти и равняться на экспортные. Катализатором роста мировых цен стал бум деревянного строительства в США, ограничение поставок из Канады (по тем же причинам, что и в России). Цены за рубежом превышают внутренние российские на 10—30% в зависимости от вида продукции.

После кризисного 2020 года мировая экономика стабилизировалась, и отложенный спрос на домостроительство набирает обороты, так как люди стали более уверенными в своем будущем (в плане доходов) и готовы финансировать стройку. По оценкам отраслевых экспертов — на мировом рынке уже наблюдается стабилизация спроса, и нас ждет коррекция цен до уровня 2019 года. Что не может не радовать обычного потребителя.

На внутреннем и внешних рынках в последние восемь месяцев сохраняется дефицит древесины, и цены продолжают расти и равняться на экспортные. Фото: Максим Платонов

Что же происходит в России?

У нас зеркальное отражение мировой ситуации. Крупные российские производители материалов уже с конца 2020 года не принимали заявок, так как все объемы уже были законтрактованы, сырья для наращивания объемов не хватало, и его цена была космической. Это привело к взрывному росту цен. Например, в конце 2020 года куб 12-метровой доски (первый сорт) стоил 28 тысяч рублей, к маю 2021 года уже 45—50 тысяч рублей. Клееный брус вырос с 33—35 тысяч рублей до 65 тысяч рублей. Плиты OSB и вовсе подорожали на 250%. Фанера выросла в цене на 50—60%.

Из-за высоких мировых цен резко увеличился объем экспортных поставок российского лесопромышленного комплекса. Например, в 2020 году вывоз профилированных пиломатериалов (паркетная доска, багет и прочие) вырос на 25%, до 235 тысяч тонн. В сегменте клееной фанеры Россия вышла на второе место в мире по объему экспорта после Китая. В абсолютном выражении это 2,8 млн кубометров продукции на 1,2 млрд долларов. Рост экспортных поставок был также зафиксирован в древесно-волокнистых плитах, деревянных дверях и порогах. Спрос на российскую древесину стимулируется общемировым трендом на деревянные панели (класса CLT — перекрестно склеенная древесина) в качестве материала для экостроительства, которые заменяют традиционный бетон. Как результат, пиломатериалы для производства таких панелей колоссально выросли в цене. Например, если тысяча досковых футов (примерно 2,63 кубического метра) в 2020 году стоила 358 долларов, то в апреле 2021-го уже котировалась на уровне 1 260 долларов. Совсем неудивительно, что наши лесозаготовители и производители простых пиломатериалов отдают все на экспорт и отправили наш внутренний рынок в хаос — любое строительство теперь стоит колоссальных денег. Ведь даже если вы строите из пеноблока, газобетона, кирпича, вы используете дерево в опалубке, стропильных системах.

Спекулянты на мировых биржах тоже разбалансировали рынок — цены на фьючерсы по древесине стоят в три раза дороже, чем фактические текущие цены на рынке. Это говорит о том, что в рынок влито большое количество денег инвесторов, которые не будут снижать свои ожидания на фоне роста спроса на продукцию.

Драйвером роста цен на пиломатериалы стал гигантский спрос на деревянное домостроительство. Фото: Максим Платонов

На внутреннем рынке драйвером роста цен на пиломатериалы стал гигантский спрос на деревянное домостроительство, цены на готовые дома постоянно растут. Из-за пандемии многие решили обзавестись своим домом, любого формата. В частности, из 39 млн квадратных метров индивидуального жилья в России в 2020 году 9,3 млн квадратных метров были из дерева, с увеличением за год на 0,52 млн квадратных метров. Лидерами среди регионов стали Московская область (1,65 млн квадратных метров), Ленинградская область (749 тыс. квадратных метров), Башкортостан (641 тыс. квадратных метров). Правительство планирует включить деревянное домостроение в программу «Сельская ипотека».

Как следствие, рост цен на материалы привел к росту цен на домокомплекты — сейчас в структуре себестоимости затраты на материалы занимают до 65% бюджета. Домокомплекты уже выросли на 25% с начала года, и рост будет продолжаться. За год цена на стандартный домокомплект площадью до 200 метров выросла с примерно 3 млн рублей до 5,5—6 млн рублей. Подорожала и полная установка дома (с фундаментом) — на 51% чем в 2020 году. Помимо этого повысилась и цена теплового контура (фундамент, стены, крвля, окна) примерно на 30%, так как стройматериалы росли в цене неравномерно –дерево и металл в два раза, бетон на 10%, кровельные материалы на 20%, оконные конструкции на 10-15%.

Что же будет дальше?

По идее сырья на внутреннем рынке должно хватать всем, только за последние три года заготовка упала на 10%, а это миллионы кубометров лесосырья для конечной продукции. Вопрос, как быстро наше правительство запретит экспорт сырья и займется балансировкой этого рынка, который, как и рынок продовольствия, находится в ужасном состоянии для потребителя, а поставщики снимают сливки в виде сверхприбылей. Помимо запрета, необходимо срочно принимать меры по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы хвойных пород (самых доступных и востребованных) для строительства жилых домов, изготовления строительных лесов и прочей продукции подобного рода.

Только услуги строителей оставались по прежним ценам, но с июля подрядчики анонсируют повышение цен на 10-15%. Фото: Максим Платонов

Ведь вслед за деревом дорожают и утеплитель (на 81%), и пенополистирол (на 77%). С января рост себестоимости стройматериалов составил 95%. Такими темпами мы скоро не сможем строить вообще ничего! Для сравнения: раньше среднегодовой рост себестоимости стройматериалов составлял 10-15%. Только услуги строителей оставались по прежним ценам, но с июля подрядчики анонсируют повышение цен на 10-15%. Из опыта предпринимателей в этой сфере — теперь они в коммерческом предложении вынуждены акцентировать внимание на выросшие цены на материалы и совершенно не могут зафиксировать цену, если заказчик затягивает с оплатой по счету. Чем-то это напоминает 90-е годы, от которых мы все убегаем и убежать не можем по итогам. Пример Канады, которая уже давно ввела ограничение на экспорт, стоит на виду. Нам срочно нужно повторить их опыт. Иначе мы рискуем закончить год с двухзначной инфляцией. Растет в цене абсолютно все.



Артур Сафиулин