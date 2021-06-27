Рафаэль Хакимов — о татарских ханствах и о том, как Суворов ногайцев истребил

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 32-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Астраханское ханство

Астраханское ханство во главе с ханом Махмудом образовалось в 1459—60 гг.



Выгодное местоположение способствовало восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. В годы правления Касима, сына Махмуда, между Астраханью и Московским княжеством установились торговые отношения. Астраханские ханы принадлежали к роду Джучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата Бату-хана. От последнего они и получили свой удел, в который входили полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность (с Хаджи Тарханом/Астраханью) и земли асов на северном Кавказе. Позднее потомки Тукай-Тимура заняли престолы в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и Касимовском ханствах.



По размеру Астраханское ханство было относительно небольшим. На западе ее территория простиралась до реки Кубань и нижнего течения Дона. На востоке — доходила до реки Бузан и граничила с Ногайской Ордой. На юге граница ханства проходила по Тереку, а на севере достигала широты «переволоки». Большую часть территории государства занимали бесплодные солончаковые степи. Население ханства в основном было сосредоточено в дельте Волги. Ханство находилось в зависимости от своих более сильных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства.

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В 1554 г. русские войска посадили на трон Астраханского ханства Дервиша-Али — разумеется, на условиях выплаты дани Московии. Но интриги внутри Ногайской Орды и жалоба на Дервиша-Али, поданная ханом Измаилом на имя Ивана Грозного, привела к обострению отношений Москвы и Астрахани. Сам Дервиш-Али был обвинен в измене. 2 июня 1556 г. отряд казаков атамана Ляпуна Филимонова подошел к Астрахани. Хан бежал вместе с войском в Азов к туркам. Астрахань была взята без боя отрядами воеводы Ивана Черемисинова и атамана Филимонова.



Касимовское ханство

Первоначально территория будущего ханства ограничивалась городом под названием Городец Мещерский. Впоследствии в него вошли некоторые татарские (мишарские) беляки (бейлики), сохранившие при этом относительную самостоятельность (Кадом, Темников, Шацк, Енкай и др.). Основателем династии касимовских ханов стал Касим — сын казанского хана Улуг-Мухаммеда. В честь него государство и получило свое название.

«В историческом развитии Касимовского ханства достаточно четко выделяются два периода, — пишет Булат Рахимзянов. — Первый, от образования ханства в 1445 г. и до падения Казанского юрта в 1552 г., отличается тем, что Касимовскому ханству придавалось большое значение как династическому противовесу Казани и Крыму. Поэтому московское правительство было крайне заинтересовано в существовании этого «питомника ханов», в особенности для казанского престола. Второй период, от падения Казани до фактической ликвидации Касимовского ханства в середине XVII в., характеризуется тем, что это политическое образование постепенно становится анахронизмом, и российское руководство предпринимает планомерные шаги по растворению Касимовского удела в России».



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Вначале Касимовское ханство было инструментом проведения московской политики в отношениях с Казанью и Крымом, а также поставляло боеспособную конницу. Несмотря на родственные связи казанского хана Махмуда и Касима, их служба была связана с несовпадающими интересами двух разных государств.

Сын Касима Данияр (1469–1486) активно использовался Москвой в военных операциях. Прекрасная боевая конница касимовских татар была ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. Но с 1530-х гг. великие князья московские начинают вмешиваться во внутренние дела Касимовского ханства. Постоянный представитель Москвы в ранге окольничего «сидел» в Касимове с ноября 1542 г. После завоевания Казани Касимовское ханство, существуя юридически, фактически стало обычной административной частью Русского государства, состоящей из нескольких уездов.



С 1611 по 1614 г. в Касимовском ханстве наступило время междуцарствия. После смерти Ураз-Мухаммеда — представителя «казахской» династии, следующая, сибирская династия стала последней в истории Касимовского государства. 6 июля 1614 г. Арслан, сын сибирского хана Али, внук Кучума, стал касимовским ханом и правил до 2 апреля 1626 г. После его смерти можно говорить об окончательной ликвидации ханства. Сын Арслана Сеит-Бурхан остался только царевичем касимовским, но не был провозглашен ханом.



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Ногайская орда

Основателем Мангытского юрта (его мы потом будем знать как Ногайскую орду) стал Едигей, знаменитый темник Золотой Орды, выходец из племени мангытов. Первоначально территория юрта занимала земли между Волгой и Уралом. В 90-е годы XIV века Едигей вел войны с Тохтамышем за господство в Золотой Орде. Не будучи чингизидом, Едигей не имел право на ханский титул, хотя в 1396—1411 гг. был фактическим правителем Орды. Он оставался бекляребеком вплоть до самой смерти в 1419 г. При Едигее произошло постепенное обособление Мангытского юрта, а его территория расширилась до Западной Сибири в ее степной части. Ногайская Орда стала независимой к 1440 г.

В начале XVI века из-за постоянных междоусобиц в Ногайской Орде начался упадок. В 1520 году казахский хан Касым захватил ее столицу Сарайчик. В 1550-е гг. в результате трехлетней засухи и гололедицы зимой, пал весь скот, следом пришла эпидемия чумы, население вымирало, и ногаи стали откочевывать на Северный Кавказ.

В 1557 г. Ногайская Орда стала вассалом Московии и разделилась на две части. Большая Ногайская Орда осталась в степном Заволжье. Ногайская Орда, не признавшая московскую власть, откочевала в Приазовье и на Кубань. В 1577 г. Сарайчик был взят русскими войсками. В начале XVI в. ногайские кочевья по обоим берегам Яика до Волги заселили при содействии Москвы калмыки. В 1628—1630 гг. калмыки напали на Большую Ногайскую Орду и заняли междуречье Волги и Яика. Ногайцы откочевали на Кавказ.

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Армия у ногайцев была преимущественно конной и достигала 30 тыс. человек. Тактика воинов сводилась к маневренным и быстрым ударам легкой кавалерии. Наиболее боеспособными были гвардия хана и дружины удельных мурз и биев, вызываемых в случае войны или другой необходимости. Поскольку в Орде не было сильно развитых в ремесленном плане городов, вооружение завозилось в основном из Бухары и Самарканда.



Основу хозяйства у ногайцев составляло кочевое скотоводство (лошади, овцы, крупный рогатый скот, верблюды) и транзитная торговля.

Роль Ногайской Орды, кочевых узбеков, а потом и казахов всегда была значительной в Золотой Орде, но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только шариат занял место нравственного кодекса Чингизхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой.

Российская власть всячески притесняла ногайцев. В своих указах Екатерина II от 1768 и 1769 гг. предписывала калмыцкому хану предпринять активные действия против ногайцев, дабы «всякий вред им причинить, и не только обезсилить, но и вовсе истребить».

Ногайцы в Астрахани, гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию», 1634 г. Фото istoriia.ru

Окончательную точку в непростой судьбе ногайцев поставил знаменитый Александр Суворов, выступивший в роли карателя. Российское правительство разработало программу по переселению ногайцев за реку Урал (Яик), а также в Саратовское и Тамбовское наместничества. Как пишет историк Петрушевский, «большинство ногайцев было переселением недовольно; уральская незнакомая степь их страшила». Руководство операцией поручили Суворову, который отдал приказ: «Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятеля». Как пишут очевидцы, «дело было кровавое», т.е. шло откровенное истребление народа — то, что сегодня называется геноцидом. В ответ на принудительную депортацию ногайцы упорно сопротивлялись. Во время кровавой бойни 1783 г., по разным данным, погибло порядка 500 тысяч ногайцев, более миллиона были вынуждены эмигрировать в Османскую империю. Когда Екатерине II рассказали о результатах экспедиции, она пришла в восторг от того, что «ногайская проблема» была полностью решена. На очищенные от тюрков территории расселили славян и немцев-колонистов.



История с ногайцами ставит непростой вопрос о роли Суворова в истории России. Ведь есть мнение, что истинные полководцы никогда не выступают в роли карателей, они сражаются с регулярными войсками, причем по неписанным правилам о доблести и чести...

