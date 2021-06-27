Рафаэль Хакимов — о татарских ханствах и о том, как Суворов ногайцев истребил
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 32-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Астраханское ханство
Астраханское ханство во главе с ханом Махмудом образовалось в 1459—60 гг.
Выгодное местоположение способствовало восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. В годы правления Касима, сына Махмуда, между Астраханью и Московским княжеством установились торговые отношения. Астраханские ханы принадлежали к роду Джучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата Бату-хана. От последнего они и получили свой удел, в который входили полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность (с Хаджи Тарханом/Астраханью) и земли асов на северном Кавказе. Позднее потомки Тукай-Тимура заняли престолы в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и Касимовском ханствах.
По размеру Астраханское ханство было относительно небольшим. На западе ее территория простиралась до реки Кубань и нижнего течения Дона. На востоке — доходила до реки Бузан и граничила с Ногайской Ордой. На юге граница ханства проходила по Тереку, а на севере достигала широты «переволоки». Большую часть территории государства занимали бесплодные солончаковые степи. Население ханства в основном было сосредоточено в дельте Волги. Ханство находилось в зависимости от своих более сильных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства.
В 1554 г. русские войска посадили на трон Астраханского ханства Дервиша-Али — разумеется, на условиях выплаты дани Московии. Но интриги внутри Ногайской Орды и жалоба на Дервиша-Али, поданная ханом Измаилом на имя Ивана Грозного, привела к обострению отношений Москвы и Астрахани. Сам Дервиш-Али был обвинен в измене. 2 июня 1556 г. отряд казаков атамана Ляпуна Филимонова подошел к Астрахани. Хан бежал вместе с войском в Азов к туркам. Астрахань была взята без боя отрядами воеводы Ивана Черемисинова и атамана Филимонова.
Касимовское ханство
Первоначально территория будущего ханства ограничивалась городом под названием Городец Мещерский. Впоследствии в него вошли некоторые татарские (мишарские) беляки (бейлики), сохранившие при этом относительную самостоятельность (Кадом, Темников, Шацк, Енкай и др.). Основателем династии касимовских ханов стал Касим — сын казанского хана Улуг-Мухаммеда. В честь него государство и получило свое название.
«В историческом развитии Касимовского ханства достаточно четко выделяются два периода, — пишет Булат Рахимзянов. — Первый, от образования ханства в 1445 г. и до падения Казанского юрта в 1552 г., отличается тем, что Касимовскому ханству придавалось большое значение как династическому противовесу Казани и Крыму. Поэтому московское правительство было крайне заинтересовано в существовании этого «питомника ханов», в особенности для казанского престола. Второй период, от падения Казани до фактической ликвидации Касимовского ханства в середине XVII в., характеризуется тем, что это политическое образование постепенно становится анахронизмом, и российское руководство предпринимает планомерные шаги по растворению Касимовского удела в России».
Вначале Касимовское ханство было инструментом проведения московской политики в отношениях с Казанью и Крымом, а также поставляло боеспособную конницу. Несмотря на родственные связи казанского хана Махмуда и Касима, их служба была связана с несовпадающими интересами двух разных государств.
Сын Касима Данияр (1469–1486) активно использовался Москвой в военных операциях. Прекрасная боевая конница касимовских татар была ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. Но с 1530-х гг. великие князья московские начинают вмешиваться во внутренние дела Касимовского ханства. Постоянный представитель Москвы в ранге окольничего «сидел» в Касимове с ноября 1542 г. После завоевания Казани Касимовское ханство, существуя юридически, фактически стало обычной административной частью Русского государства, состоящей из нескольких уездов.
С 1611 по 1614 г. в Касимовском ханстве наступило время междуцарствия. После смерти Ураз-Мухаммеда — представителя «казахской» династии, следующая, сибирская династия стала последней в истории Касимовского государства. 6 июля 1614 г. Арслан, сын сибирского хана Али, внук Кучума, стал касимовским ханом и правил до 2 апреля 1626 г. После его смерти можно говорить об окончательной ликвидации ханства. Сын Арслана Сеит-Бурхан остался только царевичем касимовским, но не был провозглашен ханом.
Ногайская орда
Основателем Мангытского юрта (его мы потом будем знать как Ногайскую орду) стал Едигей, знаменитый темник Золотой Орды, выходец из племени мангытов. Первоначально территория юрта занимала земли между Волгой и Уралом. В 90-е годы XIV века Едигей вел войны с Тохтамышем за господство в Золотой Орде. Не будучи чингизидом, Едигей не имел право на ханский титул, хотя в 1396—1411 гг. был фактическим правителем Орды. Он оставался бекляребеком вплоть до самой смерти в 1419 г. При Едигее произошло постепенное обособление Мангытского юрта, а его территория расширилась до Западной Сибири в ее степной части. Ногайская Орда стала независимой к 1440 г.
В начале XVI века из-за постоянных междоусобиц в Ногайской Орде начался упадок. В 1520 году казахский хан Касым захватил ее столицу Сарайчик. В 1550-е гг. в результате трехлетней засухи и гололедицы зимой, пал весь скот, следом пришла эпидемия чумы, население вымирало, и ногаи стали откочевывать на Северный Кавказ.
В 1557 г. Ногайская Орда стала вассалом Московии и разделилась на две части. Большая Ногайская Орда осталась в степном Заволжье. Ногайская Орда, не признавшая московскую власть, откочевала в Приазовье и на Кубань. В 1577 г. Сарайчик был взят русскими войсками. В начале XVI в. ногайские кочевья по обоим берегам Яика до Волги заселили при содействии Москвы калмыки. В 1628—1630 гг. калмыки напали на Большую Ногайскую Орду и заняли междуречье Волги и Яика. Ногайцы откочевали на Кавказ.
Армия у ногайцев была преимущественно конной и достигала 30 тыс. человек. Тактика воинов сводилась к маневренным и быстрым ударам легкой кавалерии. Наиболее боеспособными были гвардия хана и дружины удельных мурз и биев, вызываемых в случае войны или другой необходимости. Поскольку в Орде не было сильно развитых в ремесленном плане городов, вооружение завозилось в основном из Бухары и Самарканда.
Основу хозяйства у ногайцев составляло кочевое скотоводство (лошади, овцы, крупный рогатый скот, верблюды) и транзитная торговля.
Роль Ногайской Орды, кочевых узбеков, а потом и казахов всегда была значительной в Золотой Орде, но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только шариат занял место нравственного кодекса Чингизхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой.
Российская власть всячески притесняла ногайцев. В своих указах Екатерина II от 1768 и 1769 гг. предписывала калмыцкому хану предпринять активные действия против ногайцев, дабы «всякий вред им причинить, и не только обезсилить, но и вовсе истребить».
Окончательную точку в непростой судьбе ногайцев поставил знаменитый Александр Суворов, выступивший в роли карателя. Российское правительство разработало программу по переселению ногайцев за реку Урал (Яик), а также в Саратовское и Тамбовское наместничества. Как пишет историк Петрушевский, «большинство ногайцев было переселением недовольно; уральская незнакомая степь их страшила». Руководство операцией поручили Суворову, который отдал приказ: «Войскам отдыха нет до решительного поражения, истребления или плена неприятеля». Как пишут очевидцы, «дело было кровавое», т.е. шло откровенное истребление народа — то, что сегодня называется геноцидом. В ответ на принудительную депортацию ногайцы упорно сопротивлялись. Во время кровавой бойни 1783 г., по разным данным, погибло порядка 500 тысяч ногайцев, более миллиона были вынуждены эмигрировать в Османскую империю. Когда Екатерине II рассказали о результатах экспедиции, она пришла в восторг от того, что «ногайская проблема» была полностью решена. На очищенные от тюрков территории расселили славян и немцев-колонистов.
История с ногайцами ставит непростой вопрос о роли Суворова в истории России. Ведь есть мнение, что истинные полководцы никогда не выступают в роли карателей, они сражаются с регулярными войсками, причем по неписанным правилам о доблести и чести...
комментарии
А в Ногайском ханстве основными жителями были ногайцы?
И т.д.
Где же жили мифические "татары"?
Только на страницах русских летописей и западно-европейских хроник?
"После Русско-турецкой войны Крымское ханство стало независимым государством, но по сути перешло под протекторат России. Формально вассальные ханству кубанские ногаи, оставались враждебными российской администрации. В 1781 году произошли выступления ногайцев на Кубани[1], которая находилась под юрисдикцией крымского хана. Выступления трактовались как бунт против Крымского хана Шагин-Гирея, проводившего пророссийскую политику и притеснявшего ногайцев, и были спровоцированы его братом, Бахадыр-Гиреем[2]. К июлю 1782 года восстание полностью охватило Крым. Восстание в Крыму и связанные с ним выступления кубанских ногаев были подавлены русскими войсками в конце 1782 года[3][4][5]".
"реля 1783 года российская императрица Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань объявлялись российскими владениями[6]. Значительная часть ногайцев, включая причерноморские орды (Едисан, Едишкуль, Джембойлук) предпочла откочевать за Кубань, не желая принимать российское подданство. В начале лета 1783 года, А.В. Суворов, начальник Кубанского корпуса, предпринимал попытки путём убеждений и приказов склонить кубанских ногайцев присягнуть на верность Российской империи. Одновременно, по приказу Г.А. Потёмкина, велась подготовка к переселению ногайцев за Урал, а также в Тамбовское и Саратовское наместничества. 28 июня 1783 года под Ейском состоялось принятие кубанскими и причерноморскими ногайскими мурзами присяги на верность России. Переселение началось под конвоем русских войск и казаков, перекрывших все броды и переправы через Ею. В ответ на это, 30-31 июля 1783 года на Кубани началось восстание большей части ногайцев, отказывавшихся переселиться. На рассвете 1 августа восставшие (7-10 тысяч человек) атаковали пост у слияния речки Орак Йылгасы (Урай-Илгасы) и Еи, где располагалась часть Бутырского и Владимирского полков[7][8], под командованием поручика Жидкова. Завязался ожесточённый бой. На помощь бутырцам подошли эскадроны премьер-майоров Кекуатова и Рауциуса. Сражение, развернувшееся в радиусе 30 вёрст, закончилось тяжёлым поражением ногаев. Часть ногаев все-таки прорвалась и ушла за Кубань, в район реки Лабы. Правительственным войскам удалось взять в плен Мамбет-мурзу Мурзабекова, Келембет-мурзу и ещё нескольких мурз.
В ночь на 23 августа, сняв выставленные около Ейска казачьи пикеты и перерезав коммуникации, 5-тысячный отряд ногайских всадников предпринял штурм Ейского городка. Две попытки штурма были отбиты ейским гарнизоном. Узнав, что со стороны Азовского моря на помощь штурмующим движется большая группа ногайских всадников, И. М. Лешкевич вывел свои части из крепости и, применив пушки, рассеял атакующих. Среди знатных лиц, атаковавших Ейск, значилось 40 мурз и ага, в основном молодой ногайской аристократии. Взять Ейск не удалось, русские пушки стали серьёзным препятствием для легко вооружённой конницы кочевников: ногаи понесли большие потери.
В ночь на 1 октября 1783 года, объединённые части Кубанского корпуса и донских казаков, под командованием А.В. Суворова, скрытно переправились через р. Кубань и в урочище Керменчик (на реке Лаба в 12 верстах от впадения её в Кубань[9]) напали на главный лагерь восставших. В решающем сражении А. В. Суворов полностью разбил ногайские войска[8][5]. В битве были убиты мурзы Едишкульской, Касаевской и Наврузской орд.".
"Я, кстати, считаю, что внутри России лучше всего олицетворяет евразийскую идею рязанский город Касимов, где на протяжении более чем двух столетий, с 1452 года, находилось знаменитое Касимовское ханство (по имени казанского царевича Касима, которому великий князь Василий Темный пожаловал эти земли в благодарность за поддержку в борьбе за престол, — прим. ред.). Между прочим, на Руси было больше Чингизидов, чем, допустим, в Казахском ханстве. И они имели неоспоримое династическое право управлять Касимовским ханством и другими территориями. Это все очень важно, особенно если где-то сегодня идет рост национализма, и эти настроения требуется развернуть в позитивное русло. Допустим, касимовским ханом в период Смутного времени был представитель казахской ветви Чингизидов Ураз-Мухаммед. Или, скажем, знаменитые ногайцы, которые часто упоминаются в русских летописях и до сих пор живут в России, — это те же самые западные казахи. Это все говорит о том, что мы не чужие друг другу и постоянно жили вместе".
Неоспоримый факт - в Москве чингизидов, потомков Чингизхана было больше, чем в Казанском, Астраханском и всех остальных "татарских" ханствах.
Поэтому Москва и стала лидером объединения бывших территорий Золотой Орды, расчлененный сепаратистами на мелкие ханства.
"Всего в этих сражениях погибло до 7000 ногайских воинов, сдались в плен не более 1000, не считая женщин и детей[7]. Вследствие этого большинство мурз выразили покорность Суворову и окончательно признали присоединение Крыма и ногайских земель к Российской империи. Российские власти в ответ отказались от своих первоначальных планов переселения ногайцев за Урал, часть кубанских ногайцев переселили на Каспийское побережье, где большинство современных ногайцев живёт по сей день. Джембойлукскую и Едисанскую орды переселили в Приазовье, на р. Молочную[7]. В конце 1783 года Суворов совершал экспедиции за Кубань против отдельных отрядов ногайцев[4][10][11].
Ногайцы понесли значительные потери, что сказалось на всём этносе, политическая самостоятельность кочевых ногайских орд была окончательно утрачена. За период с конца XVIII до середины XIX века (в том числе после Крымской войны) в общей сложности около 700 тысяч ногайцев ушли в Османскую империю[12][8][13]. Российской империи был открыт путь к колонизации степного Предкавказья".
Чем Суворов.
По приказу немецкой принцессы, ставшей Великой русской императрицей.
" В этом отношении особенно характерна приморская часть Турции и крупные города вроде Стамбула. Что до внутренней части страны, то да, она населена большей частью потомками турков-сельджуков. Но кто они такие? Фактически это братья туркмен, появившихся в Малой Азии после того, как их вытеснили с прежних территорий кипчаки, предки казахов. Можно даже сказать, что они беженцы от нас".
Все "как у людей" - Авеля и Каина до Западной Европы и США.
Кто сильнее - тот и прав.
Суворов пионерка не целованная по сравнению с "миротворцами" Чингизханом и США.
"Что касается местной татарской диаспоры, то она не выглядит очень сплоченной, потому что сильно растворяется в казахах. Многие татары просто записываются казахами, и это тоже способствует ассимиляции. Большое количество людей при этом меняют свои фамилии — особенно это было популярно в 1990-е годы. Самая распространенная среди казахов фамилия — Ахметов, что характерно и для татар. Пошел в 18 лет, поменял национальность, — и всё!
К тому же татары — это давно урбанизированный народ, рождаемость у них небольшая. Какое-то время в Казахстане был популярным феномен «татарских жен»: многие из казахов женились на татарках, это было модно. Подобно тому, как в СССР среди советской элиты считалось модным жениться на еврейках.
И никакого анти-татаризма и анти-семитизма.
Сплошной Бизнес.
С Большой буквы.
"Однако с исторической точки зрения столица РТ, на мой взгляд, не настолько символична, как уже упомянутый мною Касимов. Безусловно, в свое время она ознаменовала собой перелом в отношениях России с внешним миром, поскольку после взятия Казани в 1552 году Москва предприняла мощное освоение Востока. То есть Россия пошла в Сибирь.
Что касается казахов, то для них лицо Российской империи было как раз татарским. Татары очень долгое время были переводчиками, дипломатами и посредниками между Москвой и кочевыми народами. Вспомним, что первую миссию в Великую степь — перед присоединением к России казахов Младшего Жуза — осуществлял майор Кутлу-Мухаммед Тевкелев, казанский татарин (известный сподвижник Петра I, основатель Челябинска, впоследствии генерал-майор. Участвовал в жестоком подавлении башкирских восстаний — прим. ред.).
Одно время российские чиновники даже испытывали опасения по поводу возможного отатаривания казахов, поскольку культурное, религиозное и экономическое влияние татар здесь было очень большим. К примеру, один из самых старых районов Алматы до сих пор называется Татарка, потому что там жили одни татары. Кроме того, в Казани в 1807 году была издана первая книга на казахском языке — «Сейфул-Малик» (при поддержке Первой Казанской мужской гимназии). До сих пор в казанских архивах хранится множество казахских документов и книг, а с самой столицей Татарстана мы поддерживаем очень хорошие связи".
Императорский Казанский университет, его интернациональные преподаватели оказали огромное влияние на развитие культуры тюркских народов.
Именно в Казани были разработаны фонетические алфавиты для поволжских тюркских мусульман (казанских "татар"), для казахов и других тюркских народов.
Или как?
Казахи не обидятся?
Про Императорский Казанский университет помнят.