Рафаэль Хакимов: «Иван Грозный воевал только с частью татар вместе с другими (промосковскими) татарами»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 31-я

Фото: «Иван Грозный и Шах-Али под Казанью». Репродукция картины Ф. Халикова

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Избиение татар

Осада Казани русскими войсками в 1552 г. была пятой по счету после попыток в 1487, 1524, 1530 и 1550 гг. Без татар Иван Грозный не решился бы идти на Казань, для победы ему нужна была татарская конница. Поэтому он дожидался поддержки со стороны Касимовского хана, у которого армия в основном была конной. К тому же Шах-Али был самым родовитым среди татарской знати и требовал подчинения от других, включая казанских татар. Он имел право претендовать на золотоордынское наследие, что привлекало Ивана Грозного. Однако разорение Казанского края вовсе не красит Шаха-Али.

Казань брали не один раз. Например, это случилось в 1487 году при царе Иване III, и все ханство приняло российский протекторат. Но ненадолго. В 1506 году войска Василия III потерпели поражение под Казанью. В 1523, 1524, 1530, 1545 годах были русские походы, но город ни разу не взяли. Иван Грозный дважды отправлял войско на Казань: зимой 1547—1548 и 1549—1550 годов. И лишь в 1552 году непокорный город удалось захватить, и причиной тому в первую очередь можно считать тщательную подготовку похода.



Фото: war16-17.blogspot.ru (Штурм Казани. Художник О.Ю. Брандуков)

«Чудовищное избиение жителей взятой Казани составляет одну из самых тяжелых страниц русской истории, — писал М. Худяков в «Очерках по истории Казанского ханства». — Кроме огромного количества человеческих жизней, <...> кроме бесчисленных слез, страданий и горя, пережитых казанским народом, печальный день 2 сентября знаменовал собой гибель материального благосостояния, накопленного целыми поколениями, и утрату культурно–бытовых ценностей, которые <...> были изломаны, изуродованы, потеряны, уничтожены. Тысячи драгоценностей, ювелирных украшений, тканей, произведений высокого мастерства и искусства безвозвратно погибли. Богатству народа был нанесен страшный удар, от которого он едва ли мог бы оправиться. Громадный город сделался жертвою солдатского грабежа».

По расчетам М. Худякова, к 1557 г. из 40-тысячного татарского населения в Казани осталось только 6 тысяч человек. Русских насчитывалось не менее 7 тысяч, так что татары превратились в своей столице в этническое меньшинство и находились на положении изгоев. В дополнение к их бедам, правительство Ивана IV приказало разрушить все мечети и ликвидировать мусульманство на территории города.

Казанское ханство прекратило существование, став частью России. Российский царь получил титул «Царь Казанский». Административно бывшее ханство управлялось так называемым приказом Казанского дворца в Москве. После государственной реформы Петра I в 1713 г. Казанское царство/ханство стало губернией.



Фото: painterilya.com (Репродукция картины Ильяса Файзуллина)

Рождение имперского соблазна

Сегодня нашествие на Царство Казанское оправдывают тем, что татары якобы разоряли русские земли. На самом деле русских привлекали богатства ханства. Так Иван Пересветов, русский светский писатель XVI в., призывал царя завоевать Казань: «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити», мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про нее говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим», «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие».

Невиданные, по московским меркам, богатства Казанского ханства в качестве причины его завоевания отмечаются и другими современниками тех событий, например, Курбским или автором «Казанской истории», который оправдывал завоевание Казани восстановлением «исторической справедливости». Дескать, она, мол, раньше принадлежала русским царям, и русские считали себя наследниками Тартарии.

Зададимся каверзным вопросом: почему у Ивана Грозного во время нашествия на Казань вся конница была татарской во главе с родовитыми мурзами, под командованием касимовского хана? При этом в самой Казани существовала промосковская партия. И среди жителей немало было русских. Значит, Иван Грозный воевал только с частью татар вместе с другими (промосковскими) татарами. Он считал Казанский край своей вотчиной, т. е. землей, доставшейся ему по праву наследования. Он как бы «возвращал» свое, а не захватывал чужое. Но это, конечно, не оправдывает зверства, которые творились при покорении края.

Фото: wikipedia.org. Картина В. Васнецова «Царь Иван Грозный», 1897, фрагмент

С покорением Казани произошел коренной перелом как в раскладке сил, так и в ментальности русских — они от дружбы перешли к противостоянию, в них вселился имперский соблазн, тем более что рядом находились в качестве советников и полководцев многие представители именитых татарских родов.