Рафаэль Хакимов: «Иван Грозный воевал только с частью татар вместе с другими (промосковскими) татарами»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 31-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Избиение татар
Осада Казани русскими войсками в 1552 г. была пятой по счету после попыток в 1487, 1524, 1530 и 1550 гг. Без татар Иван Грозный не решился бы идти на Казань, для победы ему нужна была татарская конница. Поэтому он дожидался поддержки со стороны Касимовского хана, у которого армия в основном была конной. К тому же Шах-Али был самым родовитым среди татарской знати и требовал подчинения от других, включая казанских татар. Он имел право претендовать на золотоордынское наследие, что привлекало Ивана Грозного. Однако разорение Казанского края вовсе не красит Шаха-Али.
Казань брали не один раз. Например, это случилось в 1487 году при царе Иване III, и все ханство приняло российский протекторат. Но ненадолго. В 1506 году войска Василия III потерпели поражение под Казанью. В 1523, 1524, 1530, 1545 годах были русские походы, но город ни разу не взяли. Иван Грозный дважды отправлял войско на Казань: зимой 1547—1548 и 1549—1550 годов. И лишь в 1552 году непокорный город удалось захватить, и причиной тому в первую очередь можно считать тщательную подготовку похода.
«Чудовищное избиение жителей взятой Казани составляет одну из самых тяжелых страниц русской истории, — писал М. Худяков в «Очерках по истории Казанского ханства». — Кроме огромного количества человеческих жизней, <...> кроме бесчисленных слез, страданий и горя, пережитых казанским народом, печальный день 2 сентября знаменовал собой гибель материального благосостояния, накопленного целыми поколениями, и утрату культурно–бытовых ценностей, которые <...> были изломаны, изуродованы, потеряны, уничтожены. Тысячи драгоценностей, ювелирных украшений, тканей, произведений высокого мастерства и искусства безвозвратно погибли. Богатству народа был нанесен страшный удар, от которого он едва ли мог бы оправиться. Громадный город сделался жертвою солдатского грабежа».
По расчетам М. Худякова, к 1557 г. из 40-тысячного татарского населения в Казани осталось только 6 тысяч человек. Русских насчитывалось не менее 7 тысяч, так что татары превратились в своей столице в этническое меньшинство и находились на положении изгоев. В дополнение к их бедам, правительство Ивана IV приказало разрушить все мечети и ликвидировать мусульманство на территории города.
Казанское ханство прекратило существование, став частью России. Российский царь получил титул «Царь Казанский». Административно бывшее ханство управлялось так называемым приказом Казанского дворца в Москве. После государственной реформы Петра I в 1713 г. Казанское царство/ханство стало губернией.
Рождение имперского соблазна
Сегодня нашествие на Царство Казанское оправдывают тем, что татары якобы разоряли русские земли. На самом деле русских привлекали богатства ханства. Так Иван Пересветов, русский светский писатель XVI в., призывал царя завоевать Казань: «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити», мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про нее говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим», «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие».
Невиданные, по московским меркам, богатства Казанского ханства в качестве причины его завоевания отмечаются и другими современниками тех событий, например, Курбским или автором «Казанской истории», который оправдывал завоевание Казани восстановлением «исторической справедливости». Дескать, она, мол, раньше принадлежала русским царям, и русские считали себя наследниками Тартарии.
Зададимся каверзным вопросом: почему у Ивана Грозного во время нашествия на Казань вся конница была татарской во главе с родовитыми мурзами, под командованием касимовского хана? При этом в самой Казани существовала промосковская партия. И среди жителей немало было русских. Значит, Иван Грозный воевал только с частью татар вместе с другими (промосковскими) татарами. Он считал Казанский край своей вотчиной, т. е. землей, доставшейся ему по праву наследования. Он как бы «возвращал» свое, а не захватывал чужое. Но это, конечно, не оправдывает зверства, которые творились при покорении края.
С покорением Казани произошел коренной перелом как в раскладке сил, так и в ментальности русских — они от дружбы перешли к противостоянию, в них вселился имперский соблазн, тем более что рядом находились в качестве советников и полководцев многие представители именитых татарских родов.
комментарии
Только татары, плечом к плечу с русскими, отстояли честь и славу Великой Отчизны. А инородцы завидуют по сей день и места себе не находят. Ибо нет на них благословения.
Обычный?
"Детский"?
Или взрослый, за деньги?
Многонациональный и многоконфессиональной народ РФ веками жил во взаимопомощи и дружбе.
Вы похожи на политинформатора в советской школе. Который с упрямством зомби освещал текущую ситуацию в мире, в искаженном, в преломленном цвете. Во благо, так сказать, Родины, как велит действующая идеология страны.
А когда на одном конце мира просто "пукнули", СССР просто развалился. И не помогли агитаторы, увещеватели вроде вас. Сами живете во лжи и других сбиваете с толку.
"... народ РФ веками жил во взаимопомощи и дружбе". Хаха.
А для большинства это норма жизни.
Иначе народы давно бы истребили друг друга.
Кстати, международным марксистам-террористам Ленину и Троцкому пришлось много "потрудиться" для разжигания националистической злобы и ненависти.
Сохранились документы, которые можно почитать.
Марксиста-доносчика-террориста М.Худякова уже цитировали.
А уж как старались "вожди" перестройки для разжигания националистической злобы и ненависти помнят многие.
И тем и другим пришлось довести народы до скотского положения, разрушив промышленность, сельское хозяйство, образование, науку и культуру.
Вызвав тем самым голод и дефицит всех товаров
И на этом фоне пропагандировать националистическую злобу и ненависть.
А Вам все это "хаха"?
Имеете право.
Но таких как Вы меньшинство.
Завистливое и злобное.
К успехам других людей и этносов.
От слов выше веет идеологической обработкой неграмотного населения СССР. Политиформатор из вас никакой. Ваше упорство и упрямство да в нужное русло - в шахту, уголь добывать. Великая польза для страны. А лясы точить, да так не умело только у вас и получается.
Если у Вас не было Любви, это не значит, что её нет в природе.
Не судите по себе о других.
Кстати, вы прекрасно "развешивание"политические и идеологические ярлыки и пытаетесь все время показать свое превосходство над оппонентом
Это было характерно для идеологических работников марксизма-ленинизма и других представителей тоталитарных религиозных сект.
Вы слышите только себя и не слышите аргументов оппонентов.
А как по-иному?
Вы же "избранный", единственный носитель абсолютной "истины", которая просто недоступна для "неграмотного населения СССР".
Согласитесь, вы уже не раз использовали крайне ограниченные знания о марксистко-ленинско-троцком наследии. Можете и дальше по любому поводу вставлять их в комментарии. Потешьте наше скромное общество.
Взвешенный взгляд.
Нет крайностей татарских и русских националистов.
Несколько уточнений.
"Поэтому он дожидался поддержки со стороны Касимовского хана, у которого армия в основном была конной. К тому же Шах-Али был самым родовитым среди татарской знати и требовал подчинения от других, включая казанских татар. Он имел право претендовать на золотоордынское наследие, что привлекало Ивана Грозного. Однако разорение Казанского края вовсе не красит Шаха-Али".
Чингизид Шах-Али в первую очередь был Казанским ханом.
И только потом Касимовский ханом.
Хаш-Али имел полное право на Казанский трон, как прямой наследник Чингизхана.
Но коварные казанские сепаратисты изгнали Шах-Али.
Чингизид Шах-Али возвращал в 1552 году своё законное право.
Молодой Иван 1У помогал ему.
Зверства во время войны были с обоих сторон воюющих.
И не считались в то время зверствами.
Именно союз чингизида Шах-Али и Аванс 1У позволил восстановить территориальную целостность Золотой Орды, подавив сепаратистов, правление которых разорило население.
Читал многостраничный политический донос марксиста М.Худякова на опрпонентов-не-марксистов, "замаскированный" Худяковым по "научный труд".
Многие на кого он донес поплатились карьерой, а то и жизнью.
Марксист М.Худяков "честно" отрабатывал заказ своих хозяев.
Но как только Худяков стал не нужен его хозяева тут же по предлогом отступления от линии марксизма убили Худякова.
Его "труд" "Очерки по истории Казанского ханства" нельзя отнести к научным трудам - это марксистская идеологическая пропаганда направленная на разжигания национальной вражды и ненависти.
Но ведь не было никакого противостояния татар и русских.
Чингизид (потомок монгола Чингизхана) Шах-Али командовал всеми объединенными русскими и татарскими войсками в Ливонской войне 1558 года.
И разгромил немецких рыцарей.
30% русских дворян гордились своими тюркскими и монгольскими (татарскими) корнями.
В Смуту начала 17 века татары отстаивали территориальную целостность России и освободили Москву от оккупантов.
В Великую Отечественную войну 1812 года татарские воины громили французских оккупантов и гнали их до Парижа.
Простые поволжские тюркские мусульмане жили по законам своих предков и им никто не мешал.
Да были эксцессы - ретивые чиновников пытались проводить насильственную христианизацию и русификацию.
Но Москва и Санкт-Петербург пресекали такие попытки.
Простой народы -татары и русские и др. - жили во взаимопомощи и дружбе, не вмешиваясь в дела друг друга.
Но в начале 20 века марксисты для захвата власти в Росси начали пропаганду национальной вражды и ненависти.
Но ни татары, ни русские, ни другие народы России не поддавались на эту человеко-ненавистническую пропаганду.
После вооруженного захвата власти в демократической Российской Республике в октябре 1917 года марксисты Ленин и Троцкий развернули беспрецедентную лживую националистическую агитацию, пропаганду националистической ненависти и злобы.
И разделили Россию по национальному признаку создав классовые диктаторские "автономные" и "союзные" "республики".
По приказу марксистов марксисты-"историки" типа М.Худякова разжигали националистическую ненависть и злобу.
А закрепившись у власти, марксисты -Ленин, Троцкий, Сталин - вырезали всех националистов начиная от национал-коммунистами и кончая национал-социалистами.
М.Худякова тоже вырезали - он выполнил свою задачу и стал не нужен.
Во времена очередной марксистско-ленинской перестройки её идеологи опять "разыграли" националистическую карту и кроваво поделили СССР.
Постой народ опять понес многомиллионные жертвы в различных националистических конфликтах.
Многонациональный народ РФ многими веками жил в дружбе и взаимопомощи.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/216509-ivan-groznyy-voeval-tolko-s-chastyu-tatar-vmeste-s-drugimi-tatarami
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И где Вы там нашли татарских воинов??? Что за татарские воины? Не надо обобщать! Были воины башкиры, мишаре, калмыки, и пр., а татаров никаких не было, не выдумывайте пожалуйста.
Были в 1813 году казанские "татары", азербайджанские "татары", кавказские "татары" и др.
Но сами себя эти тюркские этносы так не называли.
Отсюда и идёт разногласие и путаница с самоназвания и тем как эти этносы назвали другие народы.
А дела ещё сильнее "запутали" марксисты Ленин и Троцкий, которые этноним "татары" присвоили лишь казанским поволжских мусульманам.
Предложение Ш.Марджани называться "татарами' нашло поддержку лишь у немногих городских казанских тюркских маргиналов, которых не поддержало 99,99% поволжских тюркских мусульман.
Почему Вы их не называете "идиотами"?
Почему у Вас такие "двойные стандарты"?
Да, в конце 14 века "татарин" Тимур (Тамерлан) разгромил Золотую Орду и разрушил её столицу Сарай.
Сепаратисты расчленили Золотую Орду на мелкие ханства, которые воевали между собой весь 15 век.
В начале 16 века встал вопрос об объединении бывших территорий Золотой Орды и выборе Новой Столицы.
Борьба развернулась между Казанью и Москвой, которая была самой верной союзницей чингизидов-имперцев.
Москву казанцы-сепаратисты штурмовали и сжигали несколько раз.
В конце концов, народы поддержали Казанского хана, чингизида-имперца Шах-Али и его союзника Ивана 1У.
Остальное великолепно рассказал уважаемый академик Р.С.Хактмов.
Злоба, ненависть и хамство за аргументы и факты не считаются.
Абсолютное большинство "татар" было имперцами.
"Татар"сепаратистов было меньшинство.
Поэтому так быстро и восстановилось территориальное единство Новой Золотой Орды - России.