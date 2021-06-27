Почему Капелло полюбил «Рубин», а Черчесов — «Уфу»

Ярцев и Адвокат — лучшие тренеры-селекционеры в своих десятилетиях

Футбольные сборные СНГ и России последовательно возглавляли Анатолий Бышовец, Павел Садырин и Олег Романцев, потом Борис Игнатьев, и снова Бышовец и Романцев. И первые десять лет в своей истории сборная целиком и полностью зависела от настроения Олега Ивановича, футбольного гуру 90-х годов, поскольку остальные представлялись на этом посту фигурами временными. После ЧМ-2002 началась новая жизнь национальной команды. «Реальное время» вспоминает этапы этой жизни.

Валерий Газзаев (2002)

Впервые об омоложении сборной России заговорили еще в 2002 году, когда Валерий Газзаев принял сборную страны после Олега Романцева. После этого Газзаев составил крайне популистский список из 59 потенциальных кандидатов в сборную. Перед этим он озвучил, что четырех футболистов не будет вызывать в распоряжение сборной, поставив виртуальный крест на 30-летнем Аленичеве, 33-летних Карпине и Онопко и 34-летнем Мостовом.

Находками Газзаева стали близнецы Алексей и Василий Березуцкие, хотя Валерий Георгиевич включал в него и потенциально куда более сильных будущих рубиновцев Базаева, Васильева, Кузьмина, Семака. Но это — заслуги селекционеров. А вот то, что в списке были и три воспитанника татарстанского футбола — Нигматуллин (Казань), Кудряшов (Нижнекамск), Бобер (Набережные Челны) — это, конечно, ситуация, о которой сейчас остаётся мечтать.

Кстати, Кудряшов к тому времени успел постажироваться во французском «Сент Этьене». Бут играл за «Фрайбург», Локтионов — за корейский «Самсунг», и это придавало новобранцам веса. В итоге на весь квартет можно насчитать четыре матча за национальную сборную.

Фото rusteam.permian.ru

А еще в газзаевском списке был первый футболист из Уфы Ренат Дубинский, ставший кандидатом в сборную страны. Он начинал свою карьеру в местной «Агидели» (вместе с легендами местного футбола Каткиным, Парулавой, Петровым). Кстати, первым среди уфимцев он в сборной и заиграл — правда, не в российской, а в казахстанской. Грузин Георгий Микадзе если и запомнился, то только фанатам Краснодарского Края и Московской области, за команды которых играл большую часть карьеры.

Не мог Газзаев не включить в свой список и пятерых земляков-осетинов: это были Базаев и Кусов из «Алании», Мандрыкин, Гогниев и Тлисов, которых он уже успел пригласить в ЦСКА. Всего Газзаев использовал 44 игрока из этого списка.

А год спустя российские болельщики узнали, что такое принципиальность Газзаева. Он все-таки пригласил в сборную отвергнутых Аленичева и Карпина, подал в отставку в августе 2003-го, а обозреватель Илья Рабинер назвал его «тренером для внутреннего пользования». Правда, Рабинер тоже особой принципиальностью не блистал и за эти слова в 2005 извинялся.

Георгий Ярцев (2003-2005)

Георгий Александрович к изгнанным и вернувшимся ранее Аленичеву и Карпину добавил еще и Онопко и Мостового. Правда, последнего он уже самолично выгнал с финальной части чемпионата Европы.

Фото rusteam.permian.ru

Из положительного: Ярцев в первом же матче под своим управлением вернул в сборную Вадима Евсеева. При Ярцеве в сборной дебютировали Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Дмитрий Булыкин, Владимир Быстров, Юрий Жирков и Денис Колодин, фигурировавший в «Списке 59». А на зимнем турнире в межсезонье он попробовал рубиновцев Сергея Козко, Дениса Бояринцева и Романа Шаронова, поехавшего с ним на ЧЕ-2004.

Среди ярцевских находок — и Алексей Бугаев, в отношении которого хотелось надеяться, что он сможет совмещать футбол и алкоголь. Ведь как-то это удавалось ранее Василию Баранову, Сергею Горлуковичу и Геннадию Тумиловичу. Но не сложилось.

Юрий Сёмин (2005)

Найти положительные моменты в совсем уж краткосрочном пребывании Юрия Павловича в сборной сложно, но можно. Он пришел на работу после того, как Ярцев сыграл позорную ничью с Эстонией — 1:1. Со страной, где во времена СССР не было ни одной команды мастеров вплоть до 1983 года, что не помешало вырасти в Нарве Валерию Карпину.

Сёмин не смог найти новых звёздочек, поскольку они все уже были раскрыты его предшественниками. Измайлов, Кержаков, Пименов, Сычев входили в состав на ЧМ-2002, откуда был исключен Аршавин. Потом постарался Ярцев, но Сёмин умудрился и здесь отличиться. У него поиграли и стар и млад, поскольку в его «Локомотиве» уже успел блеснуть 20-летний Динияр Билялетдинов, из «Спартака» он пригласил Романа Павлюченко, а на товарищеский матч с Германией вызвал 29-летнего Сергея Семака.

Фото sports.ru

Гус Хиддинк (2006-2010)

В 2006 году в сборной дебютировали Константин Зырянов и Павел Погребняк. Только вот 29-летнего Зырянова в сборную привлек Александр Бородюк, который оказался «на хозяйстве», пока Хиддинк был занят со сборной Австралии на чемпионате мира.

Погребняка Гус начал привлекать с первого же матча, ведь фактурные нападающие всегда были его коньком. Но начало отбора получилось крайне неудачным — домашние ничьи с Хорватией и Израилем привели к тому, что пришлось взять в сборную еще и Ивана Саенко. Но гораздо более широким был список отчисленных им.

Смертин — сразу нет. Хотя в том самом матче у Бородюка Алексей выходил на поле с капитанской повязкой, после него повязка перекочевала к Евгению Алдонину, а от него — к Егору Титову. Они покинули сборную синхронно, после разгрома от Голландии — 1:4 (вы будете в шоке, но ее ворота тогда защищал Мартин Стекеленбург, тот самый, который был основным вратарем оранжевых и на Евро-2020).

И вот тут Хиддинк пошел на вливание свежей крови: Дмитрий Торбинский, Роман Шишкин, Виктор Будянский, самый загадочный персонаж, про которого с придыханием говорили, что он играет за сам «Ювентус»! Опыт игры в зарубежном клубе, как ранее с Дмитрием Кудряшовым и Андреем Дятелем, всегда производил на российский футбольный истеблишмент сногсшибательное впечатление. Представьте, мы ездим на этой «карусели» последние 20 лет...

Фото yuga.ru

Травма Акинфеева застала врасплох не только самого патриотичного комментатора Дмитрия Губерниева, который вдруг невпопад заговорил при включенном микрофоне о голкипере сборной Дании, но и Хиддинка. Он пробовал юного Антона Шунина, Владимира Габулова, который, как на грех, удалился в матче с Македонией, Вячеслава Малафеева, который получил три мяча в матче с Англией. «Не то, всё не то», — вторил барону Мюнхгаузену Гус Хиддинк, который уже определился с капитаном Андреем Аршавиным и не выгонял его из сборной. А бессменным сказителем подвигов голландского наставника стал Борис Левин, обладатель «Хрустальной совы» и доступа к телу практически каждого сборника, которые давали яркие интервью в его интерпретации.

В «бронзовом» сезоне 2008 года Хиддинк открыл для сборной Романа Широкова, Алана Дзагоева и Игоря Денисова (которого сам же и выгнал из окончательного списка на Евро).

Дик Адвокат (2010-2012)

Хиддинк завершил свою работу матчем с Венгрией, в составе которой играл один из героев Евро-2020 Адам Салаи, а Адвокат заканчивал свой первый год со сборной с Бельгией.

Да, у нас дебютировали армейцы Виктор Васин и Павел Мамаев, а это само по себе настораживает, но в остальном же выставили состав вполне боевой: девять призеров Евро. Но выиграла Бельгия, где выступали целых три участника Евро — Эден Азар, Вертонген и Ромелу Лукаку, который еще тогда, в 19 лет, забил нам два гола.

Фото wikipedia.org

Несмотря на это поражение, именно Адвокат стал главным селекционером сборной страны в своем десятилетии. Это он привел Дзюбу и Комбарова (оба из «Спартака»), Глушакова и Самедова (оба из «Локомотива»), Кокорина («Динамо» Москва), Щенникова (ЦСКА), и только один Алексей Ионов был из питерского «Зенита», с которым Адвокат и работал в России ранее...

Фабио Капелло (2012-2015)

Казалось бы, Адвокат оставил своему сменщику Капелло «выжженную землю», но и итальянец поначалу работал на перспективу: при нем в сборной появились Фёдор Смолов, Виктор Файзулин, Денис Черышев, через год — Игорь Смольников, Олег Шатов, воспитанник Набережных Челнов Алексей Козлов. Еще через год в расположение дружины приехали Андрей Семенов и целый секстет из «Рубина» — Максим Канунников, Павел Могилевец и Магомед Оздоев, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин и Игорь Портнягин. Даже в чемпионские годы «Рубин» не удостаивался такого интереса к себе: Бухаров и Семак играли у Хиддинка, Рыжиков и Рязанцев — у Адвоката. Помимо прочего, у Капелло в ассистентах были два бывших игрока «Рубина» — Семак и Игорь Симутенков, что могло натолкнуть на подозрения о том, что Капелло — тайный татарин.

Но и результаты, и селекция последнего года работы Капелло были просто провальными. Среди плюсов — Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, среди минусов — Денис Давыдов, Дмитрий Ефремов, Иван Новосельцев, Никита Чернов. Попытка сочетать ветеранскую сборную (Игнашевичу 36 лет, Широкову — 34 года, Кержакову — 33, Жиркову — 32), с поколением 20-летних Давыдова, Ефремова, Миранчука, Набиуллина, Чернова бесило первых и «сносило крышу» вторым. Не случайно эта «сбродная» имела всего 8 очков после 6 матчей, и то благодаря тому, что ей присудили техническую победу в Черногории, на момент, когда там была ничья.

Фото soccer.ru

Леонид Слуцкий (2015-2016)

Расчищать Фабиевы конюшни был призван в срочном порядке тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Его первым дебютантом стал Олег Кузьмин, тоже представлявший на тот момент «Рубин», но Слуцкий помнил 34-летнего защитника еще по работе с элистинским «Ураланом». Успешно оконченная отборочная гонка позволила расслабиться, и посмотреть в товарищеских матчах воспитанника челнинского футбола Владислава Игнатьева, голкипера Юрия Лодыгина и Артура Юсупова, которого вызывал еще Капелло, но смотрел уже Слуцкий.

В начале следующего сезона в сборной появился первый натурализованный россиян — Маринато Гилерме. Затем — первый немец Роман Нойштедтер. Потом был Илья Максимов из тульского «Арсенала», ныне владелец футбольной команды «Сормово», участника чемпионата Нижегородской области. Надо было бы проверить и молодежь, которая дебютировала у Капелло, но Давыдов и Ефремов отправились в чемпионат Чехии, Новосельцев женился, а «бамбино» Чернов уехал в Сибирь, убирать снег, как завещал граф Калиостро.

Ефремов, Канунников и Чернов сейчас в «Крылышках», Давыдов до последнего времени играл в «Томи» под руководством своего партнера по сборной Кержакова, и сейчас, к достижению уже 26-летнего возраста, никто из этой троицы не состоялся как футболист.

Станислав Черчесов (2016-?)

В числе первых новичков Черчесова были сразу трое представителей «Ростова», который тогда последовательно навёл шороху в чемпионате России и гремел в еврокубках: Сослан Джанаев, Александр Ерохин, Федор Кудряшов. Был дуэт из «Краснодара» — Юрий Газинский и Сергей Петров, в центр обороны пригласили Илью Кутепова из «Спартака», ведь там после ухода Игнашевича зияла даже не дыра, а Марианская впадина. Россию обыгрывали все кому не лень, и среди трудолюбивых были не только Коста-Рика, четвертьфиналист ЧМ-2014, Кот-д'Ивуар, участник того же ЧМ, но даже Катар, хозяин ЧМ-2022.

Фото: Олег Тихонов

Если бы не контракт, то Черчесова можно было бы увольнять уже сразу после этих неудач, но он поначалу свел вничью сражение с Бельгией, отыгравшись с 1:3. Затем разгромил Венгрию со счетом 3:0. Мы сыграли вничью с двукратным чемпионом Южной Америки Чили. В сборной дебютировал Георгий Джикия, и подошло время домашнего Кубка Конфедераций.

Сам турнир показал что оптимизм пока неуместен, и после него сборную практически в едином порыве покинули Бухаров, Глушаков, Камболов, Канунников, Комбаров, Полоз, Тарасов, Шишкин. Ни одна команда так не изменила состав за год! И ни одна не добилась такого прогресса, поскольку победитель Кубка Конфедераций — Германия — вылетела после группового этапа ЧМ, а финалист — Чили — даже не попал в число участников нашего чемпионата.

В дальнейшем у сборной были и находки (Далер Кузяев, Марио Фернандес), и полумифические персонажи (Ари, Константин Рауш, Антон Швец). После домашнего чемпионата мира Черчесов активно привлекал в сборную тех, кто хоть как-то себя проявлял в национальном чемпионате: Ильзата Ахметова, Зелимхана Бакаева, Максима Беляева, Николая Комличенко, Егора Сорокина, Федора Чалова, но за эти три года только Дмитрий Баринов и Вячеслав Караваев заслужили право называться игроками основы.

Возможно, и потому, что в РФПЛ сейчас не особо задумываются над развитием молодых россиян, разве что «Уфа» была вынуждена следовать этим путем. А потому в сборной прямо сейчас есть Игорь Дивеев, а до него дебютировали экс-игроки башкирского клуба Андрей Лунёв, Иван Обляков, Дмитрий Стоцкий, Даниил Фомин, плюс Виктор Васин и Антон Заболотный. Как Капелло собрал у себя рубиновцев, так и Черчесов — уфимцев.

