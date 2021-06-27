Цитаты недели: Бритни Спирс — об опекунстве, Бероев и Песков — о вакцинации, пчеловоды — о башкирском меде

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О позоре и трамваях

Новый руководитель сегодня возглавил, но и старый старался работать. Но новая метла по-новому метет. Есть технические вопросы. Задача стоит за лето и сентябрь капитально все отремонтировать. Думаю, этот человек сможет в кратчайшие сроки найти решения и прекратить такой позор.

Так мэр Казани Ильсур Метшин комментировал ситуацию с трамваями в Казани, которые уже второй год то горят, то сходят с рельс. На фоне этого в МУП «Метроэлектротранс», отвечающем в том числе за трамваи, сменился директор — им стал бывший глава Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. Ему и предстоит устранять «позор».

О жаре

2010 год мы уже прошли, знаем. Ждать у моря погоды [нельзя]. Точка невозврата прошла, сейчас надо готовиться к той ситуации, которая уже сложилась. Даже если какие-то дожди будут, нам это не поможет, серьезных изменений не произойдет.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обратил внимание, что установившаяся в республике аномальная жара отрицательно влияет на экономику. В первую очередь страдает сфера сельского хозяйства. Он сравнил ситуацию с аномальной жарой 2010 года, сопровождавшейся вдобавок лесными пожарами.



О масках и расслабоне

Ситуация ухудшается из-за несоблюдения социальной дистанции, санитарной защиты. Люди не носят маски. Народ, что называется, на расслабоне. Нужно быть благоразумными и прививаться. Расслабляться не просто рано, а опасно.

Так Ильсур Метшин на этой неделе комментировал поведение казанцев в свете ухудшающейся по всей России эпидситуации. В Татарстане пока ежедневно выявляют по 30—35 случаев заражения ковидом.



О меде

У всех у нас на слуху башкирский мед, его все хвалят в России. Я считаю, что татарстанский мед не хуже, потому что в Татарстане и в Башкирии медоносная база одинаковая. Что там липа цветет, что у нас липа цветет. Единственное, в чем надо отдать должное пчеловодам и руководству Башкирии, они смогли создать бренд «Башкирский мед».

Еще с прошлого года в Татарстане ведут разговоры о регистрации собственного бренда для татарского меда — в соседней Башкирии такой бренд уже давно есть. Член совета РОО «Пчеловоды Татарстана» Дмитрий Крюков заявил, что татарстанский мед ничем не отличается от башкирского, но бренд «Башкирский мед» больше известен. Также на этой неделе выяснилось, что бренд «Татарстан балы» («Мед Татарстана») уже в процессе регистрации и официально начнет существовать в августе.

И о медведе

А белый медведь Якут на старой территории Казанского зооботсада упорно ложится спать на солнышке! Естественно, что он тяжело дышит! Вы никогда не пробовали загорать в меховой шубе? — Попробуйте! Интересные ощущения будут... Упрямый мишка лежит на солнце и безмятежно спит. Затем он просыпается и ныряет в бассейн с холодной водой, рассыпая вокруг себя брызги. Как объяснить эту его особенность, мы не знаем.

Видео «загорания» медведя вызвало много вопросов у посетителей Казанского зооботсада — большинство из них спрашивало, когда медведь переедет в более комфортные условия. У пользователей были вопросы и к наполненности бассейна водой. В зоопарке отвечают, что бассейн действительно почти пуст после купания медведя — тот выплескивает воду. Но сотрудники зоопарка заполняют бассейн вновь.



О выборе и работе



Если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг.

В России вакцинация от коронавируса остается добровольной. Тот, кому необходимо сделать прививку, но вакцинироваться не хочет, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва и ряд других регионов ввели обязательную вакцинацию для людей тех профессий, которые предполагают взаимодействие с клиентами. «Реальное время» разбиралось, законно ли это.



Об опеке

Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие. Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать. Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Но мне сказали, что под опекой я не смогу это сделать.

Певица Бритни Спирс дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу о ее опекунстве. Выступая в суде, она попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса над ней. Бритни Спирс находится под его опекой с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами, при этом Бритни продолжает выступать.

О вакцинации



Не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью.

Актер театра и кино Егор Бероев выступил на вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы» с речью в защиту людей, которые не сделали прививку от коронавируса. А на лацкан пиджака Бероева была приколота желтая звезда наподобие тех, что нацисты заставляли носить евреев как отличительный символ. Выступление Бероева подверглось жесткой критике как от сторонников вакцинации, так и со стороны Федерации еврейских общин, которые сочли жест с желтой звездой «вульгаризацией катастрофы»

И о дискриминации

Идея сама по себе правильная — оградить общество, но механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь. Но самое главное — непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели или они не могут по медицинским показаниям. Угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться или не хочет, на мой взгляд, могут быть отнесены к нарушению прав.

А незадолго до речи Бероева тему дискриминации непривитых поднимала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что получает много жалоб по поводу дискриминации людей, которые не сделали прививки от коронавируса. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неминуемой ситуацию, когда россиян, не сделавших прививку от коронавируса, будут поражать в тех или иных правах.

О футболе

УЕФА должен побеспокоиться о создании более привлекательного турнира. Футбол умирает, он не привлекает молодежь, аудитория падает. И если ничего не будет сделано, ситуация будет очень плохой.

Президент мадридского «Реала» и футбольной Суперлиги Флорентино Перес заявил о необходимости реформировать мировой футбол. Иначе, по его словам, этот вид спорта ожидает упадок. Также он отметил, что Суперлига — проект турнира для лучших европейских команд, который вызвал критику общественности и спортивных функционеров — продолжает существовать, несмотря на всяческие запреты со стороны УЕФА.