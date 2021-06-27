Цитаты недели: Бритни Спирс — об опекунстве, Бероев и Песков — о вакцинации, пчеловоды — о башкирском меде
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О позоре и трамваях
Так мэр Казани Ильсур Метшин комментировал ситуацию с трамваями в Казани, которые уже второй год то горят, то сходят с рельс. На фоне этого в МУП «Метроэлектротранс», отвечающем в том числе за трамваи, сменился директор — им стал бывший глава Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. Ему и предстоит устранять «позор».
О жаре
Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обратил внимание, что установившаяся в республике аномальная жара отрицательно влияет на экономику. В первую очередь страдает сфера сельского хозяйства. Он сравнил ситуацию с аномальной жарой 2010 года, сопровождавшейся вдобавок лесными пожарами.
О масках и расслабоне
Так Ильсур Метшин на этой неделе комментировал поведение казанцев в свете ухудшающейся по всей России эпидситуации. В Татарстане пока ежедневно выявляют по 30—35 случаев заражения ковидом.
О меде
Еще с прошлого года в Татарстане ведут разговоры о регистрации собственного бренда для татарского меда — в соседней Башкирии такой бренд уже давно есть. Член совета РОО «Пчеловоды Татарстана» Дмитрий Крюков заявил, что татарстанский мед ничем не отличается от башкирского, но бренд «Башкирский мед» больше известен. Также на этой неделе выяснилось, что бренд «Татарстан балы» («Мед Татарстана») уже в процессе регистрации и официально начнет существовать в августе.
И о медведе
Видео «загорания» медведя вызвало много вопросов у посетителей Казанского зооботсада — большинство из них спрашивало, когда медведь переедет в более комфортные условия. У пользователей были вопросы и к наполненности бассейна водой. В зоопарке отвечают, что бассейн действительно почти пуст после купания медведя — тот выплескивает воду. Но сотрудники зоопарка заполняют бассейн вновь.
О выборе и работе
В России вакцинация от коронавируса остается добровольной. Тот, кому необходимо сделать прививку, но вакцинироваться не хочет, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва и ряд других регионов ввели обязательную вакцинацию для людей тех профессий, которые предполагают взаимодействие с клиентами. «Реальное время» разбиралось, законно ли это.
Об опеке
Певица Бритни Спирс дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу о ее опекунстве. Выступая в суде, она попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса над ней. Бритни Спирс находится под его опекой с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами, при этом Бритни продолжает выступать.
О вакцинации
Актер театра и кино Егор Бероев выступил на вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы» с речью в защиту людей, которые не сделали прививку от коронавируса. А на лацкан пиджака Бероева была приколота желтая звезда наподобие тех, что нацисты заставляли носить евреев как отличительный символ. Выступление Бероева подверглось жесткой критике как от сторонников вакцинации, так и со стороны Федерации еврейских общин, которые сочли жест с желтой звездой «вульгаризацией катастрофы»
И о дискриминации
А незадолго до речи Бероева тему дискриминации непривитых поднимала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что получает много жалоб по поводу дискриминации людей, которые не сделали прививки от коронавируса. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неминуемой ситуацию, когда россиян, не сделавших прививку от коронавируса, будут поражать в тех или иных правах.
О футболе
Президент мадридского «Реала» и футбольной Суперлиги Флорентино Перес заявил о необходимости реформировать мировой футбол. Иначе, по его словам, этот вид спорта ожидает упадок. Также он отметил, что Суперлига — проект турнира для лучших европейских команд, который вызвал критику общественности и спортивных функционеров — продолжает существовать, несмотря на всяческие запреты со стороны УЕФА.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым