Бизнес-аккаунт дня: казанская компания по поставке оборудования и посуды для ресторанов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 96-я

Привлекательность заведению общепита, будь то дорогой ресторан или скромное кафе, придают не только вкусная кухня и качественное обслуживание, но и детали интерьера и необходимая техника. Казанская компания «Барные вещи» занимается поставкой посуды и различного оборудования для ресторанов уже более двух десятков лет. Бизнес-аккаунт фирмы стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению профиля дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

От вилки до столов и стульев

Изысканные бокалы или стилизованные тарелки из фарфора и стекла, разнообразные столовые приборы, чайные принадлежности, барный инвентарь, различные аксессуары и вообще все, что нужно для ведения бизнеса в сфере общественного питания можно найти в компании «Барные вещи». В ее ассортименте свыше 20 тысяч наименований товаров.



На рынке поставщиков предметов для общепита компания работает с 1999 года.

Кафе, рестораны или кейтеринговые компании могут не только приобретать, но и брать в аренду мебель, которую может украсить столовый текстиль и декоративные украшения. А в условиях жестких требований Роспотребнадзора из-за коронавирусных ограничений в ассортимент продукции компании включены всевозможные гигиенические аксессуары и средства.

Сегодня бизнес-аккаунт анализирует и дает советы по ведению и продвижению в сети «Инстаграм» Никита Захаров — интернет-маркетолог SMM-агентства из Нижнего Новгорода R52.RU. Это мультисервисное агентство работает на рынке digital-услуг более 20 лет, а среди его клиентов известные финансовые и промышленные компании России.



С оформлением хайлайтсов нужно поработать

Начнём разбор с шапки профиля. Логотип отражает название вашей компании, но выглядит устаревшим — пора поменять. Вы можете взять иконки бокалов или столовых приборов и совместить их с названием «Барные вещи» — всё это сделать на светлом фоне и в круглом формате.



Использование названия компании в логине в этой сфере обычное явление, так что тут всё окей. Название аккаунта и описание подобраны грамотно. Они отражают суть деятельности компании и географию. Используется Таплинк, что очень хорошо.

Перейдем к хайлайтсам. Разделы подобраны правильно. Но, мне бы хотелось ещё увидеть раздел «Рестораны», где бы вы показывали, в каких ресторанах используется ваша продукция. Это послужит фактором доверия и доказательством качества и популярности вашей продукции.



А вот с оформлением хайлайтсов нужно поработать. После того, как сделаете новое лого, попробуйте в схожем стиле оформить хайлайтсы, чтобы прослеживалась общая стилистика. Так аккаунт будет выглядеть намного приятнее. Вот, посмотрите на аккаунт с единым стилем лого и шапки: https://www.instagram.com/posu...



Остановимся на визуальном оформлении постов. Изучая ленту, мы видим, что используются фото с фоном и без фона. Какой-то структуры не прослеживается. Всё это негативно сказывается на восприятии аккаунта. Здесь хотелось бы видеть больше профессиональных фото, а не тех, что на белом фоне. Но, если такие фото не получается сделать, то идеально будет использовать шахматную структуру, где вы будете чередовать фото с фоном и без.



Оцените, насколько приятно может выглядеть аккаунт, если использовать качественные фото: https://www.instagram.com/_restostore_/



Качественные фото радуют глаз и побуждают к комментариям и «лайкам»

Теперь о контенте. Мне понравилось то, что посты публикуются постоянно. Контент разнообразный, хорошо написанный и грамотно оформленный. Только следите за версткой, у вас некоторые тексты сплошные, разделяйте на абзацы.



В постах нужно обязательно указывать призывы к действию, у вас этого нет. Как это реализовать? Например, в последнем посте вы рассказываете о коллекции посуды «Bonna Sapphire», так укажите в конце текста: «Возникли вопросы или хотите сделать заказ — пишите нам в директ. Также ознакомиться с нашим ассортиментом и сделать заказ вы можете на нашем сайте. Ссылка в шапке профиля».

Я заметил, что вы используете слишком большое количество хэштегов. Оптимально использовать до 7. В зависимости от темы поста, указывайте наиболее релевантные хэштеги, а не все подряд.



Вовлеченность в аккаунте очень низкая. У вас на данные момент 2600 подписчиков. А посты набирают от 10 до 20 лайков и практически отсутствуют комментарии. Последнее видео набрало всего 89 просмотров. Давайте менять ситуацию! Что мы для этого сделаем:



При публикациях используем шахматную структуру или используем профессиональные фото (это лучший вариант). Качественные фото радуют глаз и побуждают пользователей оставлять комментарии и лайкать. Вот, как качественные фото позволяют получать много реакций от аудитории: https://www.instagram.com/restinternational_gc/



Не оставляем комментарии без ответа. Даже на самый простой комментарий с эмодзи тоже нужно отвечать — так пользователи будут понимать, что пишут не просто так, и их мнение интересно и важно для вас.

Если бюджет позволяет — продвигаем посты на целевую аудиторию. Для увеличения вовлеченности, повышения узнаваемости бренда и количества клиентов необходимо использовать таргетированную рекламу.

Для простого продвижения постов вам будет достаточно запускать промо из Instagram. Тут вы сможете справиться самостоятельно. Достаточно указать интересы аудитории, гео и бюджет. Не забудьте привязать банковскую карту. Выбирайте цель рекламы в зависимости от темы поста, это может быть: «Переход в аккаунт», «Сообщения в Direct», «Переход на сайт».



Ещё таргет можно запускать через Facebook. Но это уже посложнее. Вам придётся проходить курсы для изучения. Или, лучше всего будет найти специалиста — таргетолога, который всё сделает за вас.



Не забывайте отмечать геолокацию в постах для лучшего их ранжирования. А также уменьшите количество подписок на другие аккаунты. Их слишком много! Но отписывайтесь аккуратно, не более 50 пользователей за день.