Победа над финнами и два разгрома от Бельгии и Дании: сборная России покидает Евро-2020

Три очка в трех матчах группового этапа

Завершается групповой этап Евро-2020, а сборная России не смогла выйти из группы. Два поражения в трех матчах и последнее место в группе — таков итог выступления команды Станислава Черчесова: 0:3 от бельгийцев и 1:4 от Дании, безвольная игра при отставании в счете и проблемы в обороне. У болельщиков и специалистов слишком много вопросов к нынешней команде.

Сборная России не умеет перестраиваться по ходу матча

Жеребьевка группового этапа Евро-2020, по мнению рядовых болельщиков, была достаточно проходной. Если исключить бельгийцев, занимающих первое место в рейтинге ФИФА, две скандинавские команды, а именно Финляндия и Дания, являлись вполне проходимыми соперниками. Но для более пристально следящих за европейским футболом Россия являлась третьей по силе командой в своем квартете. Датчане выступают за ведущие европейские клубы и играют ведущие роли в своих командах. Чемпионы Англии, Италии и других чемпионатов собраны в сборной Дании, и эта команда определенно может навести шума на нынешнем чемпионате.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов существенно обновил состав на этом Евро, это касается всех линий. Команда омолодилась и в перспективе способна выйти на более высокий уровень, но на данный момент времени и при сохранении нынешнего тренерского штаба групповой этап — максимум, на который можно рассчитывать. И матчи с Бельгией и Данией это доказали.

Состав национальной команды достаточно разнообразен. При наличии таких исполнителей как Александр Головин, Алексей Миранчук и Роман Зобнин сборная способна контролировать игру и уверенно перестраиваться в более оборонительный вариант. Но основная проблема в том, что Черчесов, кажется, так и не справился с этой задачей, а именно с полным и вариативным использованием всего атакующего потенциала команды. Креативный центр поля сочетался с однобокой линией нападения в лице Артема Дзюбы, которого продолжают эксплуатировать как героя российского футбола, а также Александра Соболева и Антона Заболотного. Три высоких нападающих, заточенных под игру в штрафной площади точно не смогли реализовать себя на этом турнире, при этом и косвенно ограничивали полузащитников, игра которых строилась в быстрой доставке мяча на форварда.



Креативный центр поля сочетался с однобокой линией нападения в лице Артема Дзюбы

Если посмотреть на последнюю игру в этом турнире, то самой активной и качественной была первая половина тайма, когда команда отлично двигалась, перестраивалась и прессинговала. Но если случалось так, что соперник забивал, то весь план шел коту под хвост, а другого у Черчесова, как оказалось, нет. Ситуации, которые невозможно предсказать, как, например, привоз Семенова или пас Зобнина прямо на Поульсена, ставят сборную в тупик. Игра ладилась лишь тогда, когда счет на табло был в пользу нашей команды. Если бы гол скандинавов на первых минутах был засчитан, неизвестно как складывалась бы игра и итоговый результат в пользу России был бы под вопросом.

В защиту Станислава Черчесова и сборной хочется сказать, что обстоятельства очень часто были против нашей команды. Моменты с Семеновым, Зобниным или игра Шунина в первом туре с бельгийцами — ситуации, где случайность определяет исход и просчитать такое точно невозможно. Но при этом реакция сборной на нестандартные ситуации отражает проблемы в игре команды. Тренерский штаб и игроки неплохо отладили командные связи, но они очень ограничены и направлены лишь на положительный исход матча.

Результат матчей с бельгийцами и датчанами предсказуем

Три очка в трех матчах и 7 пропущенных мячей — точно не то, чего ожидали болельщики и руководство российского футбола. Хотя результат лучше этого показать очень сложно, и российские футболисты не смогли выполнить задачу, поставленную президентом РФС Александром Дюковым, который открыто говорил о том, что цель — выход в плей-офф.

Финнов можно отбросить за скобки этого группового этапа, хотя даже они по итогу оказались выше россиян в таблице. Это случайность, проявленная в победе над Данией в первом туре. Если рассматривать класс самих игроков, который у сборной России ниже, чем у их соперников по группе, то здесь проблема намного глубже, чем банальный класс исполнителей. Он проявляется в системе — подготовки футболистов на детском уровне, но это больная тема для российского футбола. Системность проявляется и в том, как игроки уже на взрослом уровне, играя за свои национальные команды, встраиваются и взаимодействуют друг с другом. Дания — одна из лучших на этом Евро, даже несмотря на два поражения в стартовых матчах у датчан. Они запомнились своей смелой игрой, а первый тур с финнами можно вообще вычеркивать из статистических архивов, инцидент с Эриксеном выбил из колеи всех в тот день. Но при этом датчане не отошли от своего изначального плана и в последней игре с россиянами забили все, что не залетало в двух предыдущих встречах.

Дания — одна из лучших на этом Евро, даже несмотря на два поражения в стартовых матчах у датчан

Их класс команды намного сильнее, чем индивидуальный скилл каждого отдельно взятого игрока и в этом сила нынешней сборной Дании и слабость сборной России. Тактика игры Черчесова слишком опрометчива. И это при том, что строится от обороны. Удержать нужный счет — вот на что способна команда России. Даже победная игра с финнами это показала. Во втором тайме было видно, что результат устраивает наших игроков и штаб, что отданный мяч сопернику выглядел уверенно с одной стороны и слишком отчаянно с другой. А вот датчане всегда готовы увеличивать преимущество и, собственно, этим и занимались в матче с Россией.

Бельгийцы же фавориты всех крупных турниров и все уже знают, чего ждать от этой команды. Но она всегда подготавливает сюрпризы для своих соперников. Как правило, это проявляется в смене зон давления. Они могут позволить сопернику разыгрывать мяч от собственных ворот, но центр поля отдан никогда не будет. Второй вариант подразумевает высокий блок обороны, вынуждающий соперника действовать через длинный пас. И все это испытала на себе сборная России. Она вновь неплохо играла в начале матча, но случился момент с Андреем Семеновым, который положил начало разгрому. Неизвестно как протекала бы игра, не будь этого обреза, но дальнейшее течение игры дало четкую картину в разнице между командами. Моментов у бельгийцев было не так много, но каждый заканчивался либо голом, либо опасным моментом.



Обе игры с фаворитами группы показали слабость сборной России в играх на больших турнирах — излишняя уверенность в плане А и полное отсутствие плана Б. Кроме перестановок в защите и воротах команды, плюс метаморфозы с позицией Баринова, Черчесов ничем не удивил и итог всего этого — четвертое место и шансы финнов выйти в плей-офф с третьей строчки.

Станислав Черчесов тренирует национальную команду уже не первый год, и споры по поводу этой фигуры во главе сборной не прекращаются

Станислав Черчесов должен уйти?

Спорность фигуры главного тренера команды вызывает дополнительные эмоции от нынешнего результата команды. Станислав Черчесов тренирует национальную команду уже не первый год, и споры по поводу этой фигуры во главе сборной не прекращаются. Единственный период, когда главный тренер избегал активной критики в свой адрес — домашний ЧМ 2018. Но этот мундиаль и без того вселил в болельщиков надежду того, что сборная России может занимать высокие места на крупных турнирах. Но как показывает дистанция, подтверждений этому нет. Евро наша команда не пропускает, но выше бронзы в 2008 прыгнуть так и не получилось. Чемпионаты мира и вовсе редкий праздник для нашей страны. Речь не о проведении, а об участии. В 21 веке россияне принимали участие в трех мундиалях и пяти, на домашнем — отбор команда не проходила.

Невыход из группы — слишком частая проблема для нашей национальной команды и помимо проблем качества игроков фигура тренера тоже имеет большое значение. И Черчесов как тренер сборной — это уже прочитанная книга. За годы работы он так и не сумел убедить в своей состоятельности и способности делать выводы из собственных ошибок. А главная — это неспособность отойти от собственных принципов и увидеть, что стиль, предлагаемый тренером мало сочетается с нынешним подбором игроков. Вышеупомянутые Головин и Миранчук — футболисты европейского уровня, способные дать вариативность в атакующих действиях команды. Но они вынуждены действовать в угоду Артему Дзюбе, который все больше вынуждает команду зависеть от него. А игнорирование других атакующих игроков вынуждает сомневаться в действенности методов главного тренера. Да, домашний ЧМ команда провела прекрасно, но это везение. А в результате мы получаем команду с кучей интересных игроков и главного тренера, убежденного в своих решениях и безошибочности. Но это уже давно не так. Поэтому нашей сборной необходима перезагрузка. И речь о тренере.