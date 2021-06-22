России нужен новый тренер? Нет, нужен новый футбол

Российский ногомяч традиционно позорен

После двух дней заключительного тура чемпионата Европы по футболу шансы на продолжение борьбы потеряли сборные Северной Македонии, Турции и России. Причем турки и россияне, недавние соперники по Лиге Наций, будто бы конкурировали за право стать главным лузером Евро-2021. «Реальное время» скорбит вместе со всей страной по российскому футболу, в очередной раз дарящему своим болельщикам минуты позора.

Коротковата оказалась скамейка запасных. Не всех косячников вместила

А ведь автор материала предсказывал, что будет только 0:2. Выяснилось, что я слишком положительно отношусь к российской сборной. Судя по итоговому счету, даже остаюсь влюбленным в нее после ЧМ-2018. Казалось бы, всего три года прошло, но эти годы включили в себя два сезона, когда наши команды максимально быстро вылетали из еврокубков. Казалось бы, молодежка в кои-то веки вышла в число 16 сильнейших на чемпионате Европы, и ее за шкирку оттуда вышвырнула Дания, разгромив 3:0 и даже не вспотев. Теперь в дело вступили «старшаки». И опять не вспотели, поскольку за них это делали россияне.

Мы могли даже повести в этом матче, когда Александр Головин, единственный раз в игре, взорвался. Он протащил мяч чуть ли не с центра поля до вратарской и пробил, но в раме у датчан находился Каспер Шмейхель — вратарь, который привык выручать свои команды, что на клубном уровне, что в сборной. В дальнейшем ему не пришлось напрягаться, и в противостоянии вратарей ярче выглядел уже Матвей Сафонов. Только вот поначалу он не выручил, как Шмейхель ранее, и на второй тайм россияне выходили как на заклание. Это Микель Дамсгорд качнул Георгия Джикию влево, сам ушел вправо и нанес уходящий удар так, что Сафонов только провожал мяч глазами. А глазами мяч не отразить.

Отставание в один мяч на тот момент выводило на второе место Финляндию, которая в своем матче стояла насмерть, удерживая нулевой счет. Россияне тоже в начале второго тайма сохраняли 0:1 с надеждами на положительный итог. Пока в дело не вступил Роман Зобнин. Он, как ранее Денис Черышев, не сказать, что постарел после волшебного для них и всей страны ЧМ-2018, но очевидно деградировал. Черышев куда-то метался по вратарской в стартовом матче с Бельгией, убегая от Тома Менье, как от прокаженного. В итоге после отскока мяча от Антона Шунина Менье забил второй мяч, а Черышев отправился на скамейку запасных, где его уже поджидал ранее накосячивший Андрей Семенов. Сейчас на эту же скамейку должен сесть Зобнин, желательно, чтобы и в клубе у него спросили, что Роман пытался сотворить на исходе часа игры, когда сделал точнейший голевой пас Юссуфу Поульсену. В принципе, все голы в ворота россиян на этом Евро были забиты из-за ошибок, но гол Зобнина не просто ошибка. Это преступление: пасовать мяч назад, не оглядываясь, При желании читатели могут найти гол сезона 2008 года, когда в игре «Локомотив» — «Зенит» Иван Левенец совершил такое же футбольное преступление, позволив забить Андрею Аршавину. Или же недавний пример, когда Магомед Оздоев сделал все, чтобы Россия пропустила от Турции в матче Лиги Наций. Гол а-ля Зобнин был ровно из той же серии.

Мы могли даже повести в этом матче, когда Александр Головин, единственный раз в игре, взорвался.

Конец финской сказки наступил одновременно с началом позора России

Третий мяч Дании — это постоянные спасения Сафонова, который заиграл как монстр, и действия Вячеслава Караваева, который напомнил Черышева в игре с бельгийцами. Пока Сафонов раз за разом спасал, КПД действий Караваева был нулевым. Наконец, мяч отскочил к Вячеславу, и он ушел в минус, выкатив очередной голевой пас на этот раз Андреасу Кристенсену. Ну не помогал Караваев в эпизоде ни разу, так мог бы, наверное, хотя бы не мешать. Выяснилось, что не мог, тогда бы он играл за Данию.

Увы, к этому времени кончилась и финская сказка. Томаш Градецки допустил автогол, куда более явный, чем ранее был у голкипера польской сборной Анджея Щенсны. Затем бельгийский киллер Ромелу Лукаку забьет второй. И, видимо, похоронит шансы финнов на выход в плей-офф. А жаль! Они были этого достойны. Как и Шотландия, едва не прибившая Англию. Как Венгрия, которая 170 минут играла на равных с Португалией и Францией, сведя вничью матч с чемпионами мира. Пока недостойными играть выглядят три команды: дебютант Северная Македония и позорные на 200 процентов Турция с Россией.

Турок ожидает свой ушат дерьма, в который, если верить авторам фильма «Джентльмены удачи», приходится окунаться, чтобы голову не снесли. А футболисты нашей сборной предпочитают окунать в нечистоты своих болельщиков с их надеждами. Четвертый гол болельщики российской сборной видели пять лет назад в матче со Словакией. Если помните, тогда Владимир Вайсс одним движением убрал под себя и мяч, и двух защитников Василия Березуцкого и Игоря Смольникова, забивая первый гол. Сейчас на месте Березцукого и Смольникова оказались и стар и млад. «Стар» Марио Фернандес и «млад» Максим Мухин. Мухин не смог в подкате выцарапать мяч у Йохана Меле, после чего понесся за ним через все поле наперегонки с Марио. На подходах к своей штрафной они уже обогнали датчанина и понеслись бы еще дальше, но что-то их удержало. Видимо, желание полюбоваться голом в свои ворота, находясь в максимальной близости к эпизоду. Этот гол Меле должен войти в сокровищницу самых несуразных голов Евро-2020. Курица с отрубленной головой способна еще минуту мотыляться по деревенскому двору, здесь уложились в девять секунд.

Третий мяч Дании — это постоянные спасения Сафонова, который заиграл как монстр, и действия Вячеслава Караваева.

Надо было обыгрывать финнов в два мяча

Забей Россия в матче с Финляндией два безответных гола, то мы бы опережали не только финнов, но и в игре с Данией могли позволить себе минимальное поражение — 1:2, как было после пенальти в исполнении Артема Дзюбы, все равно оставаясь на втором месте по лучшей разнице в играх между этими тремя командами. Увы, Рифат Kerzhakoved Жемалетдинов дважды промахнулся в концовке игры со скандинавами, а других возможностей, чтобы увеличить счет, у нашей сборной не было.

Таким образом, три очка, которые были в активе сборной России, не выглядели проходными, как это было, к примеру, на прошлом чемпионате Европы, где борьбу с таким количеством очков продолжили Северная Ирландия и будущий победитель Португалия.

Уже матчи в группе А поставили сборную России на грань катастрофы. Если до старта третьего тура еще оставался шанс выйти в плей-офф с третьего места в нашей группе, то победа Швейцарии над Турцией его уничтожила. Янычары приехали на Евро-2020 максимально разобранными, и, кроме бессмысленного вставания на колени перед матчем с Уэльсом, ничем не запомнились. А вот у Швейцарии стало четыре очка, и она претендовала на выход в одну восьмую после Италии и Уэльса, завоевавших это право досрочно. В группе С все решилось до выхода российской сборной на поле. Голландия и Австрия вышли в плей-офф, Украина пока еще надеется на это.

Сейчас раздаются голоса, что надо поменять тренерский штаб, и будет нам счастье. Ну да, тогда Караваев и Черышев будут препятствовать противникам, Зобнин откажется от роли ассистента в составе датской сборной, Жемалетдинов станет попадать в створ, Мухин отбирать мячи, а Фернандес догонять соперника, а не сопровождать его по ходу результативной контратаки. У нас же не футболисты, а чудо-богатыри. Во всяком случае такое чувство оживет, когда они вернутся в свои клубы, где их общий провал максимально заретушируют: и будут «бомжи» и «быки», «кони» и «мясные» сваливать друг на друга очередной общий позор и тешиться победами в чемпионате лузеров под названием РФПЛ.

Дания показала себя командой, за которую хочется болеть в дальнейшем.

Датчане, которых мы практически не знали

Последний шанс России был на спасительную ничью с опытной и уже достаточно возрастной командой Дании. Увы, мы сами растоптали эти надежды. Ну а Дания показала себя командой, за которую хочется болеть в дальнейшем. В сравнении с чемпионатом мира 2018 года в составе Дании произошли огромные изменения, поскольку в актуальном составе нет сразу девяти полевых игроков. И это не только 38-летний Крон-Дели, 36-летний Квист или 35-летний Шене, что объяснимо, но и 26-летний Систо и 27-летний Виктор Фишер, внук вице-чемпиона Олимпиады 1960 года Поуля Педерсена.

Но и без него в датской сборной были представители футбольных династий. Это и Янник Вестергор, чей немецкий дедушка играл в Бундеслиге голкипером, и Каспер Шмейхель, также сын вратаря, но гораздо более знаменитого Петера Шмейхеля. В целом же текущий состав датчан выглядел очень солидно. Шмейхель — лидер «Лестера», Кьер из «Милана», Кристенсен, только что ставший обладателем Лиги Чемпионов в составе «Челси», в обороне — это опытная, но совсем не возрастная защита. В полузащите Эриксен из «Интера» (тот самый, кто выбыл из чемпионата раньше остальных футболистов) плюс Дольберг из «Ниццы», два футболиста, признававшиеся главными талантами голландской Эредевизи. Еще парочка — это наполовину американец Дилэйни из «Боруссии», Дортмунд и Хейбьерг, «сменивший» Эриксена в «Тоттенхеме». В нападении — имеющий гвианские корни Мартин Брейтуэйт из «Барселоны» и Поульсен из «Лейпцига». Четверо — из английской Премьер-лиги, по двое — из серии А и Бундеслиги, по одному представителю Примеры, чемпионатов Франции и Дании. И в целом очень сбалансированная команда, в которой будет чувствоваться перекос на английский стиль. Кстати, еще два полузащитника из запаса Йенсен и Нергор в этом году вышли с английским «Брентфордом» в Премьер-лигу, в которой команда ранее никогда не играла. «Брентфорд» тренирует датчанин Томас Франк, а в составе сразу шесть его соотечественников, включая бывшего игрока сборной Хенрика Дальсгора. Того самого, с чьего гола начался очередной поход России в футбольную преисподнюю.