«Царство славного Салтана», многострадальный монастырь и озера-моря

Путевые заметки из Карелии. Часть третья — Валаам и Кижи

Фото: Максим Платонов

Мы уже рассказали вам про красоты карельской природы, про Петрозаводск и про Сортавалу. А на десерт приберегли, пожалуй, самые известные островные достопримечательности — Валаамский архипелаг с монастырем, который был основан больше тысячи лет назад, и, конечно, Кижи.

Путешествие по Ладожским шхерам

Предыдущую нашу с вами прогулку мы завершили в 35 км от Сортавалы. Сюда, пожалуй, и вернемся: тут начальная точка двух интереснейших маршрутов, которые грех не освоить в Карелии. Первый — это шхеры Ладоги. Слово «шхеры» произошло от древнескандинавского sker, означавшего «скала в море». Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, действительно похоже на море — в солнечный ясный день, если плывешь по его открытой глади, берегов не видишь. Тут бывают и штормы, и высоченные волны — все как положено. А шхеры — это система из множества небольших островов («скал в море») в северной и северо-западной частях озера.

И Сортавала — один из лучших отправных пунктов для путешествия по этим островам. Они представляют собой национальный парк, потому что на них живут редкие виды растений и насекомых. Но главное живое сокровище Ладожских шхер — это кольчатая нерпа. Ты плывешь по озеру мимо живописнейших островов — они вырастают из озера на мощной каменной платформе, за тысячелетия вылизанной волнами до блеска. На камне, в едва сформировавшейся скудной почве (запомните этот момент!), растет мрачный северный лес — корявые сосны, изумрудные мхи и лишайники, удивительно яркие цветы. А у берегов на крупных камнях, выступающих из воды, нет-нет да и увидишь греющуюся на солнышке нерпу…

Мы, конечно, вглядывались во все глаза, проплывая шхерами. Никаких нерп, правда, не увидели, но очень хотим верить экскурсоводам. Не могут же они врать, на самом-то деле! Да и ехали мы громко.

Экскурсия на лодке или на катере по национальному парку продается в Сортавале на каждом шагу, стоит она около 2,5 тысячи рублей. Вас медленно проведут по самым красивым видам, которые можно себе придумать, причалят к островам и дадут по ним прогуляться. Ощущение, скажем, присутствия в сериале «Викинги» будет почти полным.

В часе хода по Ладоге — Валаамский архипелаг с одним из самых почитаемых в мире православных монастырей

Валаам — монастырь, как птица Феникс

В порту Сортавалы мы садимся на «Метеор» (можно купить два вида билетов — с экскурсией и без нее) и отправляемся в своеобразное паломничество. В часе хода по Ладоге — Валаамский архипелаг с одним из самых почитаемых в мире православных монастырей. Съездить на Валаам стоит в любом случае — пусть даже вы не особенно религиозны.

Для начала перед вами развернется волшебная панорама Ладоги. После того как вы выйдете из шхер и устремитесь прямо от берега, первое время вы будете видеть только бескрайние водные просторы — в один прекрасный момент вы даже перестанете понимать, где заканчивается вода и начинается небо. Но потом далеко впереди вы увидите большой остров, который будет вырастать перед вами ближайшие полчаса.

Здесь стоит Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, сердце Валаамского архипелага. Святость осенила эти места, по преданию, еще во времена апостола Андрея, который якобы установил «на горах Валаамских» каменный крест. Спустя 900 лет, в X веке, двое иноков, святые Сергий и Герман, пришли сюда из Греции — и основали на островах монашеское братство.

Только в 1989 году обитель вновь начала возрождаться — главный собор и большинство скитов Валаама решили передать Церкви

Монастырь этот, как птица Феникс, возрождался несколько раз, причем каждый раз с нуля и до весьма приличных размеров. Тут была (и есть сейчас) целая монашеская страна. К XVI веку на Валааме жили 600 монахов, но монастырь разорили шведы. В XVIII веке Петр I, отвоевав эти земли, издал указ о возрождении обители. Острова снова заселили: те монахи, что пообщительнее, поселились сообществом в главном монастыре, а те, кто собрались было жить скромнее, ушли в дальние скиты (их на архипелаге целых 19!). Были (и остаются) здесь и отшельники, которые несут свое служение поодиночке на островах архипелага.

За несколько столетий истории здесь горели деревянные церкви и строились каменные храмы. Сюда приезжали гостить российские императоры. Эти земли переходили от одного государства к другому. Во время советско-финской войны монастырь бомбила советская авиация, и монахи вынуждены были вновь покинуть свою обитель, которую обустраивали сотни лет до тех пор. Здесь поселили школу боцманов и юнг, потом Валаамом опять владели финны. С финнами и ушли отсюда последние монахи, и полвека Валаам не знал богослужений. Здесь был дом-интернат для инвалидов войны — удобно было свозить сюда всех калек и увечных, чтоб сидели на острове и не ранили сердца благополучных советских граждан напоминанием о страшной войне.

И только в 1989 году обитель вновь начала возрождаться — главный собор и большинство скитов Валаама решили передать Церкви. Сюда приехали шесть первых насельников. Сегодня братия монастыря насчитывает около сотни монахов (вместе с теми, что живут в дальних скитах). А когда-то их было до тысячи!

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Райский сад в северном краю

Паломников сюда приезжает до 100 тысяч в год! Из них 90% — это туристы. «Метеор» привозит вас сюда на четыре часа — этого хватает на то, чтобы вдумчиво погулять по Спасо-Преображенскому монастырю (можно с гидом, можно и без него), посидеть в ухоженных сквериках, полюбоваться идеальными клумбами и красивыми скульптурами, восхититься красотой собора. Если хочется уединения и покоя — можно приехать сюда на два-три дня. Недавно здесь как раз реконструировали гостиницу для паломников, переночевать стоит от 1 100 рублей, и братия ищет способы сделать ночлег еще дешевле.

Едят гости монастыря в трапезной — накрывают длиннющие столы, выставляют монастырское угощение — постный или рыбный суп, соленья, овощи, крупы, рыбу, грибы. Монахи сами не едят мяса и других им не кормят. Но здесь очень вкусно.

В монастыре два сада — да еще каких! Помните, мы говорили о том, что здесь скудные почвы? Так вот, полтысячи лет насельники свозили сюда почву с окрестных островов, соскребая ее с камней. Сформировав изрядную плодородную подушку, они разбили здесь поистине райские сады. Говорят, сюда хорошо приезжать в сентябре, когда многочисленные яблони десятков сортов усыпаны спелыми плодами. Выращивают монахи и груши (в этом-то климате), и вишню, а в оранжереях растут отличные ананасы. И здесь очень красиво: острова гористые, кругом холмы, а с них открываются прекрасные виды.

Едят гости монастыря в трапезной — накрывают длиннющие столы, выставляют монастырское угощение

Хозяйство большое. И в дальних скитах братья работают в небольших огородиках, держат на острове и коров, и коз, и овец. В местных лавочках можно купить и монастырский сыр, и рыбу местного копчения, и квас, и даже настойку местного изготовления. Кстати, на удивление: несмотря на то, что это один из центров православного мира и сюда в некоронавирусное время ехали паломники со всего мира, цены на сувениры и на православную атрибутику в церковной лавке очень божеские, так что сувениры прицельно можно покупать именно тут, на Валааме.

Каждый здесь находит свое. Ученый атеист насладится видами природы (заповедная территория) и уникальной архитектурой (основной комплекс собора построен в XIX веке). Православный прикоснется к двухтысячелетней святости и закажет молебен за здравие близких в сердце православного мира. Любопытствующий попробует, чем угощают монахи, подивится на богатую роспись Верхнего храма Преображенского собора (кстати, Спасо-Преображенский монастырь — кандидат на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) и насладится путешествием по бескрайним просторам Ладоги.

Ну как, мы вас убедили?



Главное сокровище Карелии — жемчужина российского списка объектов ЮНЕСКО, сказочный остров Кижи

Кижи: сказка наяву

И, наконец, главное сокровище Карелии — жемчужина российского списка объектов ЮНЕСКО, сказочный остров Кижи. Строго говоря, в ЮНЕСКО занесен не весь остров, а только комплекс Кижского погоста, но это дела не меняет.

Чтобы попасть сюда, нам нужно вернуться назад, в Петрозаводск. «Кометы» из петрозаводского порта уходят по Онежскому озеру в Кижи несколько раз в день. Но билетов на причале не купить (по крайней мере, в летний сезон) — поездку «в царство славного Салтана» нужно бронировать заранее. Важно понимать: вы обязаны уехать той же «Кометой», на котором прибыли на остров. Туристов в Кижах в буквальном смысле слова считают по головам.

Просто территория острова (5,5 км в длину) — еще и природный заказник. Рыбачить, заниматься хоть каким-то хозяйством разрешается только тем, кто здесь живет. На острове имеют постоянную прописку несколько десятков человек, плюс ко всему тут постоянно живут сотрудники музея-заповедника и персонал, который обеспечивает жизнедеятельность местных систем.

Когда плывешь мимо острова и видишь знакомый с детства открыточный вид — церковь с 23 главами, как будто сошедшую со страниц пушкинских сказок, — сердце сжимается. Не верится, что это перед твоими глазами наяву.

На острове имеют постоянную прописку несколько десятков человек, плюс ко всему тут постоянно живут сотрудники музея-заповедника и персонал, который обеспечивает жизнедеятельность местных систем

Кижский погост — самый известный пейзаж Кижей — состоит из четырех объектов: 23-главой церкви Преображения Господня, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, шатровой колокольни и ограды (она воссоздана по старинному обычаю, собрана из камней и покрыта деревянным «гребнем»). Легенда гласит, что плотник, построивший Преображенскую церковь, использовал только один топор, который после окончания работы выкинул в Онежское озеро (по традиции всех великих зодчих, чтоб больше ничего подобного не построить). На самом деле доподлинно неизвестно, кто и как строил этот храм удивительной красоты. Известна только дата — освятили церковь в 1704 году. Больше никаких сведений о ее строителях не сохранилось. Кстати, строили сруб и правда без единого гвоздя, а вот чешуйчатую сияющую кровлю маковок собирали, конечно же, на гвозди (так разрушается еще одна легенда Кижей).

Преображенскую церковь открыли после реставрации буквально три недели назад — до сих пор в нее нельзя было попасть в течение многих лет, а теперь можно и на воссозданный иконостас полюбоваться. Правда, ее еще не освятили, так что службы здесь не идут. Зато можно зайти в соседнюю Покровскую церковь — здесь и свечи горят, и службы служат, и священнослужители поют. Красота и благодать, да и только.

А чтобы окончательно проникнуться величием этого места, обязательно поднимитесь на колокольню, не пожалейте 300 рублей (бесплатно не пустят). Оттуда весь остров вы увидите с высоты птичьего полета, а удивительные, чудесные, волшебные маковки Преображенской церкви — прямо перед собой, на расстоянии трех-четырех метров. Впечатления — совершенно безумные. Там понимаешь все величие местной природы и весь героизм тех людей, которые жили здесь испокон века, передвигались исключительно на лодках, выращивали рожь на местной скудной почве, ловили рыбу, били зверя — и строили в этой северной глуши удивительные шедевры, глядя на которые, ты, всесильный современный человек, хочешь благоговейно плакать.

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Разговор с охранником, одуванчиковые поля и наглые чайки

Кроме Кижского погоста, здесь есть и другие экспонаты деревянного зодчества — их привезли сюда из соседних деревень, с Онежских шхер. Тут и несколько изб, где можно посмотреть, как жили крестьяне в этих местах, и пара часовен, и две мельницы. Так что музей-заповедник деревянного зодчества «Кижи» — большой и интересный.

Поскольку здесь природный заказник, то правила здесь жесткие: передвижение — только по официальным тропинкам, курить можно только в строго отведенных для этого местах, чаек кормить нельзя (хотя они тут совершенно непуганые — пешком к тебе подойдут и сами все, что захотят, возьмут). Остаться на острове никак не получится, даже если очень захотеть. Через четыре часа ты просто обязан усесться на тот же теплоход, на котором ты приехал, и уплыть назад, в Петрозаводск.

Гуляя по оглушительно тихим тропам Кижей, встречаем очень благостного росгвардейца, который присел на скамейку в компании большущей и очень любопытной чайки. Спрашиваем, как тут работается. Тот отвечает, что очень хорошо — тихо, спокойно и красиво. Но нас очень интересует вопрос, что происходит с туристом, который теоретически может отстать от своей группы. Оказывается, отстать не так-то и просто:

— Ой, да тут всякое бывало. То уйдет кто-нибудь на северную оконечность острова, напьется там в кустиках и уснет. Ходим искать, приводим на пристань, сажаем на судно. То кто-нибудь засидится, засмотрится, а в «Комете» его недосчитаются. Ходим искать, приводим на пристань, и далее по тексту. Тут ведь негде ночевать, и транспорта другого не будет, если не отправить. Так что наша задача — всех переловить и отправить назад. Но такое редко бывает, в основном люди приличные приезжают, дисциплину соблюдают. Ходим только да вот курить запрещаем, где не положено. Следим, чтоб не пьянствовали. Спокойная работа, приятная.

Тут и несколько изб, где можно посмотреть, как жили крестьяне в этих местах, и пара часовен, и две мельницы

Росгвардейцы и служба МЧС работают тут вахтами. А отделение МЧС, кстати, сделает честь любому татарстанскому райцентру — большой гараж определенно таит в себе не одну пожарную машину. Оно и понятно: деревянные сокровища кругом. Если что случится — все вспыхнет как спичка, так что нужно быть постоянно начеку. Еще на острове постоянно дежурит фельдшер. Так что ничего плохого тут случиться не может. Но на всякий случай смотрите под ноги: говорят, есть змеи (мы честно искали, не нашли).

Вход на остров стоит 600 рублей. В эту цену входит посещение Покровской церкви и вход в один из крестьянских домов. Еще за 300 можно подняться на шатровую колокольню (мы уже говорили: туда надо обязательно!). И еще 600 рублей — вход в самую красивую церковь острова, Преображенскую. Но предупреждаем сразу: богослужений в ней пока нет, пространство там небольшое (из 37 метров высоты всего здания используется максимум 10, остальное служит для наружной красоты). Иконостас — красивый.

Еще в Кижах можно заказать экскурсионную программу: группы здесь приглашаются в крестьянский дом, где приветливая хозяйка в национальной одежде накормит вас калитками, выпеченными прямо здесь же, в печи. Да еще и мастер-класс проведет, как их правильно лепить. Но насчет этого нужно выяснять заранее: такие программы заказываются по индивидуальным запросам.

В сухом остатке от Карелии в вашем сознании остается настоящая волшебная сказка. И напоминаем: в эту сказку теперь можно напрямую улететь из Казани. Цена полета из Казани в Петрозаводск и обратно — около 11 тысяч рублей.