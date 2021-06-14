Проделки гномов, «Сердоболь» и мраморный каньон

Путевые заметки из Карелии. Часть вторая — Сортавала и Рускеала

Продолжаем наше путешествие по Карелии. Сегодня мы уедем за 270 км от Петрозаводска — в небольшой, но колоритный старинный городок Сортавала. А отсюда отправимся смотреть одну из главных новых достопримечательностей Карелии. Это горный парк Рускеала, гигантский мраморный каньон. Тут захватывает дух, плотно и надолго. Впрочем, обо всем по порядку.

Сортавала-Сердоболь



В Сортавалу из Петрозаводска можно приехать на рейсовом автобусе (примерно за 750 рублей) или на поезде (порядок цены примерно тот же). Еще один вариант — личный или арендованный автомобиль. Многие считают этот городок истинным туристическим центром Карелии — он и старше столицы, и старинного здесь сохранилось больше, и окрестности впечатляют.

Первые упоминания о поселении в этих местах, на северном берегу Ладожского озера, относятся к XV веку. Финны называли это место Сортавала, шведы — Сордавалла, а русские переиначили на свой лад, и получилась Сердоболь (или Сердоволь). За 600 лет своей истории Сортавала-Сердоболь переходила из рук в руки не раз — от русских к шведам, от них опять к русским, потом к молодому финскому государству. А после двух войн финское население эвакуировалось отсюда в полном составе в 1944 году — и Сортавала стала советским городом. Ее, покинутую коренными жителями, заселили гражданами из всех уголков Союза.

Но финское и шведское историческое наследие осталось. Да и русское тоже — как-никак, до 1918 года это была все-таки Российская империя. Сегодня в Сортавале живут 18 тысяч человек — городок и вправду небольшой. Но тут больше 100 зданий, отнесенных к культурному наследию — памятники северной архитектуры. Каменная неоготика, русские церкви, деревянные особняки, классические финские домики — прогуляться здесь определенно будет не скучно. А еще тут несколько интересных музеев (например, Музей живой истории викингов, музей Ладоги, краеведческий).

Но не за этим (или, по крайней мере, не только за этим) едут в Сортавалу сотни тысяч туристов в год. Во-первых, это единственный населенный пункт, из которого можно официальным путем добраться до Валаама (о нем поговорим в следующей статье). А во-вторых, отсюда стартуют разнообразные маршруты по уникальным природным достопримечательностям Карелии — и прежде всего, в Рускеалу.

Рускеальский экспресс

Придя на железнодорожный вокзал Сортавалы, не ожидаешь ничего особенного. Тем более, что сам вокзал тут крохотный (даром, что сюда ходит «Ласточка» из Питера и электричка из Петрозаводска). Но вдруг видишь на перроне что-то совсем нетипичное. Паровоз, будто сошедший с открытки XIX века — черно-красный, блестящий, грозный! А за ним вроде бы тянутся обыкновенные современные вагоны, но современными они выглядят только снаружи.

Входишь — и чувствуешь себя не то дворянкой николаевских времен, не то персонажем «Восточного экспресса» Агаты Кристи. Интерьер ретропоезда и взят из тех самых николаевских времен. Вагоны стилизованы под конец XIX-начало XX века, проводники одеты в историческую одежду. В каждом купе по 6 мест. В поезде два вагона-ресторана, и каждый оформлен в своем стиле, один другого краше.

На сегодняшний день это единственный в России поезд на паровозной тяге, который ходит ежедневно. Вы спросите: так куда же он все-таки идет? А идет он по маршруту Сортавала — горный парк Рускеала — Сортавала.

Запустили его совсем недавно — всего два года назад. Но популярностью этот маршрут пользуется совершенно бешеной. За первый месяц после запуска в 2019 году на нем проехались 3 600 человек. Сейчас в нем и вагонов побольше, и второй вагон-ресторан появился.

Билет в один конец стоит от 499 рублей (в зависимости от класса обслуживания), расстояние в 40 километров до горного парка паровоз пропыхтит за час. Билеты можно спокойно купить на сайте РЖД. Просто вбейте в соответствующие поля «Сортавала» и «Рускеала», а в списке выпавших маршрутов выберите «Ретропоезд». Не пожалеете. А если соответствующую одежду с собой прихватите — еще и наинстаграммитесь всласть.

Хотя обычно сюда садятся граждане в джинсах, кроссовках, некоторые с огромными рюкзаками. Ехать-то не куда-то, а в горный парк!

Шрам на теле земли, превратившийся в украшение

Горный парк Рускеала — объект относительно новый на туристической карте Карелии, он открылся только в 2005 году. Но очень быстро стал настоящей жемчужиной. Сердце его — огромный мраморный карьер длиной в 460 и шириной в 100 метров. Глубина карьера — более 50 метров, и большая часть находится под водой. Здесь с XVIII века добывали знаменитый рускеальский мрамор, которым сейчас облицован фасад Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, выложен пол Казанского собора. Из него сделаны подоконники Эрмитажа, им украшен фасад Михайловского замка.

Стоя здесь и глядя вниз, в головокружительно бирюзовую глубину вод, не веришь, что чуть больше трехсот лет назад никакого карьера здесь не было. Здесь, на Белой горе, залежи мрамора нашел местный пастор. При Екатерине II каменоломни начали разрабатываться. Так и образовалась эта уникальная система — огромный открытый карьер, стены которого пронизаны системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. В начале XIX века сюда неоднократно наезжал великий архитектор Огюст Монферран — он лично отбирал рускеальский мрамор, создавая архитектурный шедевр Санкт-Петербурга.

Потом, когда мрамор для эстетических нужд добывать перестали, здесь выламывали породу, отжигали ее для производства извести — и по сей день в окрестностях высятся пять труб огромных заброшенных печей. В XX веке про красоту рускеальского мрамора вспомнили — и взяли еще немного для украшения нескольких станций ленинградского метро….

А в 1990-х выработка заглохла окончательно — тем более, что главный карьер еще с конца 1940-х годов был заполнен водой. Вокруг растет лес, отвесные стены карьера блестят на солнце, отражаясь в зеленых водах… Потом местный предприниматель предложил организовать здесь природный парк — и вложил в его обустройство немало средств и сил.

Так и получилось это удивительное чудо: кажется, что его создала сама природа, но на самом деле это дело рук человека — шрам на теле горы, который сделали ее украшением…

Страна гномов и людей

Без исполнения желаний в Карелии никуда. Вот и в Рускеале: идешь по тропинкам вдоль карьера, ахаешь, восхищаешься открывающимися красотами и видишь тут и там пирамидки, сложенные из обломков породы. Они повсюду. Жизнерадостная гид-проводница утверждает: их сложили гномы, как же без них на горной-то выработке? А потом открывает секрет: в роли гномов выступают такие же туристы, как мы. А зачем?

Процедура следующая: складываешь свою пирамидку, загадываешь желание. Потом уходишь восвояси. И если кто-то другой ее разрушит — желание сбудется. Конечно, услышав это руководство к действию, идешь разваливать «гномьи поделки». И украдкой складываешь собственную пирамидку — ну мало ли, а вдруг!

Смотришь вниз — и видишь лодки, плывущие по карьеру, плот-платформу, натянутый трос, по которому можно пролететь над всем парком…

Все это в открытом доступе для каждого туриста, нужно только заплатить (1000 рублей стоит часовая аренда лодки на четверых, 1400 — за несколько секунд промчаться над каньоном по тросу). Есть и веревочный парк, и кафе, и автомобильная стоянка. В общем, всё довольно цивилизованно. Но стоит отойти от главной площадки — и ты растворяешься в красоте местной природы. Протяженность туристических троп в горном парке — 15 километров. Есть где разгуляться!

В августе здесь проводится фестиваль симфонической музыки, неподалеку находится интерактивный парк «Тайные тропы земли Kalevala», где периодически проводят квесты по мотивам великого карело-финского эпоса…

Совет: прежде чем выходить на тропы горного парка, нанесите на одежду и кожу спрей от комаров. Они здесь (как и везде в Карелии) большие и, кажется, очень голодные.

Подземная Рускеала

Но, пожалуй, самое мощное впечатление от парка Рускеала оставляет подземная его часть. Экскурсия в старые штольни и в подземный Колонный зал (здесь его называют чертогами Снежной королевы) идет около сорока минут. И ощущения непередаваемые.

Во-первых, здесь холодно. Спускаясь под землю из яркого летнего дня, чувствуешь, что температура здесь едва превышает 3 — 4 градуса выше ноля. Так что берите с собой теплую одежду. Идешь по штольням и представляешь себе, как триста лет назад здесь сновали те, кто служили здесь гномами: рабочие, добывавшие камень по приказанию «шальной императрицы».

Зимой в подземной Рускеале проводят фестиваль ледовой скульптуры. На замерзшей водной глади одного из подземных залов ставят тематические изображения. В этом году тематикой фестиваля стали природные богатства Карелии. В начале июня фигурки еще не успели окончательно растаять, и ты легко угадываешь в них замысел автора: вот это олень, вот медведь, вот рыба, а вот стилизованные изображения деревьев.

И тут под сводами пещеры начинает звучать музыка. Карельский народный напев, записанный ансамблем народной песни «Верея» прямо здесь. Причем без микрофонов. Акустика тут такая, что шепнешь — а на другом конце зала слышно. И вот ты стоишь, тебя поглощает целиком звуковая феерия, да еще и художественная подсветка в пещере включается. Абсолютный восторг.

Уезжаешь из горного парка изрядно просветленный. Во-первых, понимаешь: не все, что делает человек с окружающей средой, идет во вред. Если подойти к вопросу с душой и с умом — может получиться рукотворный шедевр, подчеркивающий величие природы.

А еще в окрестностях есть водопады Ахвенкоски (на них снимали фильм «А зори здесь тихие») жерло древнего вулкана, десятки живописнейших озер — и просторы могучего леса…

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Продолжение следует

