Съедобные калитки, блуждающие памятники и розовые ночи

Путевые заметки из Карелии. Часть первая — Петрозаводск

Фото: Максим Платонов

Путешествие в Карелию дарит туристу из нашей республики целый мир. Он очень отличается от того, к которому мы привыкли. Бескрайние озерные просторы, уникальные архитектурные памятники, православные святыни, природные сокровища, гастрономические открытия… Для каждого Карелия своя. Кому-то хочется увидеть открыточные виды Кижей, а кто-то мечтает спуститься в мраморные пещеры. Кто-то мечтает сплавиться по реке, а у кого-то особая любовь к сталинской архитектуре. «Реальное время» начинает цикл репортажей о Карелии и о тех возможностях, которые она для нас открывает. Сегодня расскажем о столице республики — Петрозаводске. А еще посоветуем кое-что из сувениров и местной кухни.

Сменить ландшафт за два часа

Когда летишь над Татарстаном — видишь широкие реки, аккуратно нарезанные поля и кудрявые перелески, которые постоянно перебиваются деревнями, селами и городами. Карелия с воздуха выглядит как бескрайний лесной простор, из которого там и тут внимательно смотрят на тебя глаза-озера. И немудрено: Республика Карелия по площади в 2,7 раза больше Татарстана, а живут здесь чуть больше 600 тысяч человек — вшестеро меньше.

Это очень красивый край. Здесь текут 27 тысяч рек — от совсем крошечных до больших и полноводных. Здесь на берегах двух крупнейших озер в Европе — Ладожского и Онежского — раскинулись густые леса. Здесь шумят водопады, растут северные цветы и травы, в чаще можно встретить белку, а можно — медведя. Бескрайняя гладь Онеги и Ладоги умиротворяет в спокойный день. Грозные свинцовые волны, сливающиеся с темным небом, навевают первобытный ужас в шторм. Мы в Татарстане к такому не привыкли, красота нашей природы и нрав наших рек — совсем другого толка.

Поэтому Карелия с непривычки буквально сбивает с ног красотой. Ждешь неярких северных красок — а получаешь все оттенки красного в небе на закате, все оттенки зеленого в солнечный день, все оттенки лилового в пышных кистях сирени...

С недавних пор из Казани в Петрозаводск есть прямой авиарейс. Запустила его авиакомпания «ЮВТ Аэро» в рамках программы субсидируемых перелетов. Перелет стоит от 5 090 рублей в одну сторону, рейсы — по понедельникам и четвергам (это удобно: хочешь — на неделю лети, хочешь — на выходные). Возможность напрямую прилететь в Петрозаводск из Казани открыта до конца сентября — по крайней мере в этом году.

Полет длится 2 часа 10 минут: успеваешь попить кофе, перенастроиться на отпускной мотив — и вот уже равнинный раскидистый ландшафт Татарстана постепенно сменяется мощными северными лесами. А ты уже в маленьком, почти игрушечном аэропорту столицы Карелии.

1000 оттенков розового

Тихий и дремотный Петрозаводск — столица, по нашим меркам, небольшая. Здесь живут всего 280 тысяч человек — вчетверо меньше, чем в Казани.

Город стоит на берегу Онежского озера. Поэтому и прогулка по нему начинается с набережной. Здесь ею очень гордятся. Такое ощущение, что по вечерам тут сосредоточена общественная жизнь города. Особенно сейчас, когда в Карелии время белых ночей.

Солнце падает за берега Онеги ближе к 11 часам вечера. Затем (если повезет) на небе могут показать удивительную иллюминацию из 1000 оттенков розового цвета, а потом идут сумерки. Сейчас, в начале июня, стемнеть до конца так и не успевает — розово-желтая дымка рассвета над озером появляется ближе к двум часам ночи. И все это — сумасшедше красивое зрелище. И немного удивляешься: ты еще можешь читать на улице книгу, а на часах уже полночь.

Набережная как нельзя лучше устроена для проводов солнца (ну и для его встречи): тут множество лавочек, есть где устроиться с фотоаппаратом. Молодежь катается на самокатах, шумно прогуливается. Кто-то спокойно медитирует, глядя на небо. В общем, закат — один из самых увлекательных аттракционов в Петрозаводске. Каждый раз разный и неизменно завораживающий.

Днем на озере тоже бурлит жизнь. Но кажется, ее было бы куда больше, если б на набережной был хоть один ларек с кофе, хоть одно кафе, хоть один ресторан. Но нет, она девственно пуста в плане гастрономии. Местные жители сообщили, что весь общепит изгнали отсюда, чтобы сердце города осталось «культурным местом». Мы с нашей широкой татарской душой культуру любим, но к недокорму не привыкли, поэтому рекомендуем перед прогулкой по набережной сделать три вещи:

запастись питьем, а если идете надолго — парой пирожков;

превентивно сходить, простите, в туалет;

накинуть ветровку или кардиган — с Онеги всегда тянет прохладный ветерок, даже в теплую погоду, особенно вечером.

Женщина на столбах, магическое ухо и «белые ходоки»

За высокую культуру на набережной отвечает коллекция авангардной скульптуры. У Петрозаводска 18 городов-побратимов, и почти в каждом нашлись скульпторы, пожелавшие сделать карельской столице подарок. К ним добавились собственные дарования — и получился своеобразный музей под открытым небом, который дает большой простор фантазии.

Например, дама плотного телосложения, в напряженной позе разлегшаяся на торчащих из земли столбиках, оказывается, приехала из французской Ла-Рошели. Ты думаешь, что это, возможно, какая-нибудь христианская мученица — но нет. Оказывается, это Спящая Красавица плывет по стилизованным волнам (а вовсе не по столбам).

Одна из самых интересных и живописных скульптур на набережной — «Рыбаки». Их подарил американский побратим Петрозаводска Дулут. Как рассказывает гид, изначально композиция изображала апостолов Петра и Павла, но дело было в 1991 году, религия в то время еще не так глубоко вошла в политическую жизнь нашего общества. Поэтому от греха подальше решили, что пусть это будут русский и американский рыбаки, которые вместе занимаются созидательным трудом. А мы решили, что эта скульптура провидчески изображает героев сериала «Игра престолов» — просто сравните лица рыбаков и ходоков. Вы удивитесь.

А есть здесь и дерево желаний, оборудованное огромным ухом на стволе. К этому уху нужно подойти, сообщить в него свое желание — и оно сбудется (если верить местным). Этот полезный и практичный подарок сделал шведский город Умео. К тому же еще и симпатичный.

Деревянные кварталы и сталинские «кружева»

Петрозаводск — город небольшой и очень уютный. Начинался он в 1703 году, когда Петр I велел основать на берегу Онежского озера казенный оружейный завод. Городом это поселение стало только в 1777 году.

После войны многое здесь пришлось строить с самого фундамента — финны, уходя, заминировали все, что не успели взорвать сами. Так что в центре города мы видим в основном сталинскую застройку. И она здесь особенная. Нет типовых решений, каждый дом украшен разной лепниной, разными архитектурными «излишествами». Да еще и покрашены здания в насыщенные тона — зимой тут точно не скучно. Терракотовые, зеленые, розовые, нежно-голубые «сталинки», а кое-какие — с белым кружевом лепнины — фирменный знак петрозаводской архитектуры.

Исторические постройки тоже остались — например, сохранился ансамбль из двух полукруглых зданий XVIII века на площади Ленина. Когда-то тут было заводоуправление (а сейчас местный краеведческий музей), была тюрьма (вместо нее сейчас, между прочим, ресторан), была резиденция губернатора.

Нам, татарам, особенно приятно, что первым губернатором тут был уроженец наших мест Гавриил Романович Державин. Но в суровом северном краю он не прижился и через год уехал. Памятник ему стоит здесь же, в Губернаторском саду.

Ближе к набережной сохранились несколько кварталов старинной деревянной городской архитектуры. Дома конца XIX — начала XX века здесь очень трогательные — небольшие, с резными наличниками, изящные. Здесь уже не живут люди, все эти здания принадлежат Государственному музею-заповеднику «Кижи», в них расположены различные его отделения и городские службы. И прогуляться здесь бесценно: всего 5 минут ходьбы от набережной — и ты понимаешь, что потеряла Казань в девяностых. Рекомендуем, здесь очень уютно и красиво.

А еще город очень зеленый. Скверы, парки, пышные деревья — повсюду. В Карелии весна запаздывает по сравнению с нашими краями. И поэтому в начале июня ты попадаешь на пору буйного цветения сирени и на желтые одуванчиковые поля. Сирень тут шикарная: она обнимает пышной пеной деревянные кварталы и кружевные чугунные ограды в парках, выстроилась в карауле у дверей присутственных мест и просто выглядывает из-за каждого забора…

Ленин в ушанке и Петр Первый со сбитым прицелом

Интересная судьба в городе постигла многие памятники: они тут ходят кругами. Их любят менять местами. К примеру, в историческом центре, на площади Ленина, стоит памятник понятно кому (Ленину). Но когда-то тут стоял Петр I, отец-основатель Петрозаводска. Причем это очень красивая бронзовая скульптура, которая наряду с Медным всадником считается одним из лучших памятников Петру в России. После революции императора свергли с постамента, и некоторое время он бесславно где-то валялся (повезло еще, что переплавить не успели).

Потом на площадь вместо него водрузили гранитного Ленина (единственный в России Ильич не с кепкой, а с ушанкой в руках!), а самого Петра подняли, смахнули с него пыль и поставили неподалеку от порта, в самом конце набережной. И теперь четырехметровый император стоит там и строго спрашивает тебя: «А ты записался хоть куда-нибудь?» Раньше его указующий перст был направлен туда, где был основан по его приказу завод. А теперь, когда памятник сменил прописку, «прицел сбит».

Кстати, и Ленин тоже на своем постаменте стоял не всегда. В 1941 году, когда город заняли финны, вместо Ильича на постамент они поставили… гаубицу. А гранитный памятник куда-то спрятали. В 1944, выбив финнов из Петрозаводска, советские власти нашли Ленина, но с изрядно поврежденной головой. Так что самая молодая деталь этой статуи — голова, которую вырезали заново.

А что тут есть?

Как истинные татары, которые обожают хорошее застолье, мы первым делом попытались выяснить, что вкусненького можно поесть в Карелии. Скажем сразу: в Петрозаводске есть несколько серьезных ресторанов, где вам предложат карельскую кухню как в классическом виде, так и творчески переосмысленную. Так что голодными точно не останетесь. А теперь — три кита карельской кухни.

Рыба. Живя на берегу Онеги и Ладоги, карелы издревле ели рыбу на завтрак, обед и ужин. И сегодня везде вам предложат форель, судака, сига, ряпушку, налима в разных видах и сочетаниях. Рыбу запекают, ею начиняют пироги, ее вялят и коптят, из нее готовят жаркое и, конечно, варят суп. Такой ухи, как в Карелии, вы не ели никогда — гарантируем вам. Финская уха лохикейто (с красной рыбой в сливках) подается здесь в любом ресторане и кафе, и она неизменно вкусная. Копченый налим в рыбном магазине стоит около 100 рублей за рыбину (и он тает во рту).



Рыбный магазин вообще поражает в самое сердце: поскольку тут и Белое море совсем неподалеку (у соседей в Мурманской области), морская рыба доходит сюда плотная, свежая, красивая и по очень божеским ценам. Здесь можно купить морскую форель или печень трески, закатанную в литровые банки прямо на промысловых траулерах. И это невероятно вкусно. В общем, если вы любите рыбу — вам сюда, в Карелию. Калитки. Это местная выпечка на тонком ржаном тесте с открытой начинкой. В качестве начинки часто выступает картофельное пюре, традиционно в калитках запекали пшенную кашу. Сейчас можно встретить калитки и с рыбой, и с ягодами, и с разнообразными другими начинками. В одном из местных ресторанов можно попробовать калитки с картофельным пюре и четырьмя видами рыбной икры. В общем, это такой дальний родственник наших кыстыбый, но не такой масляный и большой.



Но местные жители говорят: популяризация карельских калиток и возведение их в статус символа в действительности дело рук Владимира Путина, который как-то раз их здесь попробовал и сообщил: «Вот это я понимаю, национальная кухня!» Карелы взяли под козырек. Но на самом деле, здесь богаты традиции и другой выпечки. Маленькие и большие пироги с рыбой. Сладкая выпечка с ягодами — на дрожжевом и на пресном тесте. Есть тут и свой род блинной выпечки. Так что вам выбирать! Ягоды. Знаменитая карельская ягода — брусника, клюква, черника, голубика, морошка… Морс в Карелии — аналог чая в Татарстане. Его нальют везде, не спрашивая: само собой разумеется, что вы его будете! Насыщенный ягодный напиток продается в любом магазине в бутылках разного масштаба, стоит чуть дороже минералки. Пирожки и калитки с ягодными начинками можно найти в любой пекарне. А летом, говорят, в карельских лесах плотно обосновываются москвичи и питерцы, которые приезжают с палатками собирать ягоды и варить из них варенье в котелке прямо на месте.

На основе карельских ягод делает свою продукцию местный ликеро-водочный завод, и отсюда очень хорошо увозить сувениры любой степени крепости. А если вы убежденный трезвенник, то рекомендуем на подарки покупать клюкву в сахарной пудре или в вяленом виде. Очень вкусно! Если зайти в местную сеть магазинов «Олония» — клюкву в сахаре сможете купить по 69 рублей за коробочку, а вяленую — по 150 за упаковку. Так что не торопитесь покупать эти коробочки в сувенирных магазинах. Там они могут быть и втрое дороже (ребята совершенно не стесняются). Будьте бдительны!

Продолжение следует

1 / 25 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов